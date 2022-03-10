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війна (56389) Данілов (1191)

Данілов про напад РФ: "Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов про напад РФ:

Влада України знала, що Росія нападе і почала готуватися ще в листопаді 2021 року.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Однак, за його словами, на Банковій не очікували, що в агресію буде залучений і режим Лукашенка.

"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, влада розуміла, що вторгнення відбудеться, проте не оголошувала про це.

"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов.

Також читайте: Керівництво РФ у розпачі, вони змінили тактику та звільнили вже близько 8 генералів, - Данілов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+63
все эти чистосердечные признания нужно складывать в папочку -
пригодится для "разбора полетов" после Победы

ответят все и за все: от Крадивництва, провала оборонзаказов, арестов военных и т.д.
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10.03.2022 21:50
+52
С юга вы их вообще не ожидали или так задумано?
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10.03.2022 21:49
+48
А перечитати попередження США та ВБ всього 3-тиждневої давнини цей довбень невзмозі?
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10.03.2022 21:50
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Еще бы! Все время думать про шашлыки и дерибан на дорогах.
Какие фронты?
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10.03.2022 22:47 Відповісти
БРЕШЕ І НЕ ЧЕРВОНІЄ. МИ ВІЙНУ ВИГАЄМО ,НЕ СУМНІВАЙТЕСЯ . АЛЕ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ , ЩО ВСІ ТІ ЯКІ ЗНЕХТУВАЛИ ПЕРЕДБАЧЕННЯМ,АНАЛІЗОМ І ВИСНОВКАМ ІЗ НАЯВНОЇ ІНОРМАЦІЇ І ЗАГРОЗИ НАШІЙ ДЕРЖАВІ (рнбо) , НЕ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ ПЕРЕД НАРОДОМ І ДЕРЖАВОЮ...ЗГАДАЄМО ВСЕ І ВСІХ.
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10.03.2022 22:57 Відповісти
кончені мудаки і дебіли. Кожна консервна банка помідорів про це знала, а для цих вилупків то була несподіванка?
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10.03.2022 22:57 Відповісти
Звісно. І США з Британською розвідкою вас теж 4 місяці поспіль не попереджали.

Ви просто занадто пильно вдивлялись в очко Пуйлу в пошуках миру, тому й не чули
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10.03.2022 22:58 Відповісти
Они и щас не прекращают на это очко засматриваться
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10.03.2022 23:02 Відповісти
Коротше - перемога не за горами. А вони всі знають наш лозунг "переможемо -тоді і в себе розберемось, ху іс ху".
От і мандраж збільшується.
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10.03.2022 23:48 Відповісти
Какие там враги? Такой дерибан асфальтный гремел что ничего кроме шуршания банкнот на Банковой слышно не было. Плебс развлекали сериалом "Посади Пороха". Наблюдая такую картину путлер и решил что Украина как спелая груша сама в руки ему упадет.
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11.03.2022 06:37 Відповісти
І дох** ж "класно" ви підготувались! Ви хоч так широко на фоточках не всміхайтеся. Знаєте, деякі люди в цій країні не радіють розбомблений пологовим будинкам.
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10.03.2022 23:00 Відповісти
Не знали они...а зачем ты Данилов тогда вообще нужен вместе с Резниковым? Вот если честно я как и многие наверное меньше всего ожидал такого прорыва кацапни на юге с Крыма, где они хозяйничают как у себя дома...там же тонкий перешеек, неужели нельзя было за 8 лет сделать непроходимую линию обороны? И где наши погранцы, которые его охраняли? На юге вообще что ли получается армии не было? Чуть ли не в первый же день войны захватили Северокрымский канал, и за 3 дня дошли до Мариуполя. Флот весь потеряли, аэродромы уничтожены вместе с самолетами, почему их в воздух сразу не подняли? Сейчас в Мариуполе просто ад, а ведь у нас на Донбассе самые боеспособные войска, почему они даже не пытаются прийти на помощь? Ведь если Мариуполь падет, то тогда будет реальная угроза окружения всех наших войск там. Луганская гопота тем временем чуть ли не всю Луганскую область заняла. Вот поэтому кацапня теперь пальцы гнет и ультиматумы ставит. Мрию еще очень жалко конечно, но это самая малая из всех бед, но какой идиот ее отправил на ремонт именно в такой момент?
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10.03.2022 23:02 Відповісти
Все вірно, тільки літаки як раз і злетіли в повітря і перелітіли на аеродроми сусідніх країн. Тому і збереглись у перший день війни.
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10.03.2022 23:46 Відповісти
что-то не похоже, ведь тогда они должны были принять бой в воздухе иначе зачем они вообще нужны? да и если бы у нас остались самолеты, то и закрыть небо так не просили бы у НАТО. Ну и Мрию бы спасли
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11.03.2022 00:24 Відповісти
100%, спочатку літаки відлетіли, потім був удар по аеродрому. Чути було.
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11.03.2022 07:19 Відповісти
Чем меньше рубит в професии чиновник - тем больше у него неожиданностей... Римляне 2 тыщи лет назад знали "хочешь мира - готовься к войне" "надейся на лучшее - гот овься к худшему.." А данилов, ермак ,зеленский эт ого не знали ? Это их проблемы, стоившие людям жизни. \ЛЮбой , кто читал военные книжки знает, что стратеги прорабабтывают ВСЕ варианты возмодной войны ...
А тут - полгода с трёх сторон накапливаются войска - и никто нет обсудил варианта, что все они могут быть задействованы, если их накапливают ?!
У кого есть незабаное слово для таких "стратегов" ?! Это уму непостижимо , что для ни х это стало неожиданностью ... это просто дурдом РОмашка
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10.03.2022 23:03 Відповісти
А что делала ваша разведка? Успокаивала вас а сама работала на врага? Надеюсь придет время и с вас народ спросит, кто прав а кто виноват. А Зеленский должен признать свои ошибки и почистить ряды своих советников и прочей швали. А то они сегодня опять подняли головы
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10.03.2022 23:04 Відповісти
НЕт - нет..зеленский обещал уйти вместе с ермаков и пусть валит
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10.03.2022 23:10 Відповісти
я сижу в оккупации потому что вы типа не знали. Какого было не объявить военное положение и мобилизацию заранее. Почему солдат в Херсонской обл. оставили на убой, а высшие чины с семьями убежали заранее. Кто сдал Херсонскую обл. на высшем уровне? Я хочу защищать Украину но уже не могу, вокруг враги. Не выбраться никак, разве что как камикадзе по полям летом. Сколько в Херсонской обл. есть людей которые хотят защищать родину но не могут. Потому что слили область как беспечные идиоты.
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10.03.2022 23:04 Відповісти
беспечные идиоты - это в лучшем случае... хотя идиотизм - то же предательство... " Я поговорил с Ллукашенко..рассказал ему про вагнеровцев ..он мне обещал..." то слова и диота или предателя ?
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10.03.2022 23:12 Відповісти
А вы из самого Херсона? В городе вообще был гарнизон? Как эти твари так быстро его взяли, до сих пор не понимаю?! В телеграме я видел видео из парка Херсона, где люди убитые, комментатор говорит это территориальная оборона, которая пыталась молотовыми закидать вражин - оно реальное или фейк?
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10.03.2022 23:17 Відповісти
я живу возле Херсона. Антоновский мост через речку Днепр соединяет мой город с Херсоном. В 9.30 плюс минус над моим домом уже летали самолеты и вертолеты рашки. Скажу то что точно знаю. Пацанов по военным частям в области начали бомбить, они вскочили и давай выдвигаться в сторону Херсона. Не далеко от моста наши колоны и начали атаковать. Как говорили раненые солдаты после атаки они обнаружили что их начальство убежало и не берет трубку. Парням все что оставалось без командиров ехать за мост и там держать оборону. И они ее держали. Антовский мост в Херсон держали 3 дня, а потом парней просто накрыли градами. И все мост свободен, Херсонская обл. оккупирована. Колоны едут на Николаев. Солдат слили, начальники убежали, и судя по количеству защитников ребят просто оставили на убой без поддержки что бы они задержали на время что бы Николаев подготовился. То есть Херсонскую обл. сдали на высшем уровне ее и не планировали защищать. Как вывод блокадный ленинград в области. для людей, в Херсоне по лучше но, а толку если орки в городе хазяйничают. Я вообще думаю Херсонскую обл. и не собираются освобождать, отдадут да и все.
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10.03.2022 23:32 Відповісти
Ні, навіть не думайте про таке. Херсонську область буде відвойовано обов'язково. Тримайтеся, ми тут всі думками разом з херсонцями. Ви всі в наших серцях. Пишу зі сльозами на очах.
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10.03.2022 23:54 Відповісти
кошмар...теперь понятно, почему минобороны в фейсбуке так неохотно говорит про ситуацию на юге и востоке, в мариуполе, вместо этого бахвалятся вражескими потерями...а орки наверное сейчас уже нагнали на подмогу росгвардейцев, кадыровских абреков и прочих отбросов своих мусорских и будут давить протесты...и судя по новостям еще и свое дебил-тв с кисельными соловьями теперь на всю область включили...а этот идиот резников еще что-то там про капитуляцию мордора говорит, когда сам область сдал...
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11.03.2022 00:13 Відповісти
по поводу тер обороны ее не было в Херсоне. Никто этим не занимался все было пущено на самотек. 3 дня пока держали мост в городе не была обьявленна мобилизация, не было подвозки оружие и пополнения города солдатами с соседних областей. Город просто бросили. Смельчаки человек 30 с личным оружием охотники дали бой уже в городе но их быстро расстреляли. И орки не давали к ним ехать скорым. Парни просто умирали от ран. Меня это так злит и аж до слез. Хочется на всю Украину крикнуть что Херсон сдали и спросить за что? Почему так? Нас здесь много кто защищал бы каждую улицу. Но не привезли не оружия нечего. Не поддержки с других областей пока еще мост держали. Просто на высшем уровне областью пожертвовали.
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10.03.2022 23:51 Відповісти
Вообще-то, господин данилов, в таких случаях настоящие дядьки стреляются, а не сопли пускают. Весь твой п...дежь про то, что наступления не будет он же зафиксирован.
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10.03.2022 23:04 Відповісти
Если вы не ожидали,то на хер вы вообще там нужны?
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10.03.2022 23:07 Відповісти
а на що можна було сподіватись, коли ворожа армія кільцем вздовж усіх кордонів стояла?
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10.03.2022 23:07 Відповісти
а те, що вся рашка ще від 14-го року верещала, що їм потрібен сухопутний шлях до криму і вода до криму, а ще "Одеса наша!" - було навіть бабам на кухні ясно, що південь та вихід до моря будуть атакувати
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10.03.2022 23:12 Відповісти
В таких випадках говорять, мовчи за розумного зійдеш. Ну про що тут говорити. ? Бувший безтолковий Луганський рекетир сам все сказав.
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10.03.2022 23:16 Відповісти
*****, нет слов, они не ожидали, а что вы ждали - шашлыки?

Весь мир говорил что будут наступать со всех сторон, юбут был завален планами и их обсуждениями. Лучше бы молчал. И Дерьмака посадил или убрал бы до конца войны чтобы не злил людей.
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10.03.2022 23:17 Відповісти
А разве «лукашенко»не говорил перед войной «МЫ»завоюемУкраину за 4 дня …Если он «мы»говорил,то ясно ,что он будет соучастником..в любой форме..
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10.03.2022 23:25 Відповісти
Я не военный эксперт, но я не могу понят одно. В херсонской области постоянно проводили учения. Неужели не было сил перекрыть перешеек.
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10.03.2022 23:29 Відповісти
Мені це теж цікаво, якщо можна тут вжити слово "цікаво". Бо мені Херсон болить.
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11.03.2022 00:01 Відповісти
Тут ще наші люди з блокованого Маріуполя не писали, бо не можуть, - в них умови для життя відсутні, їм не до інтернета.
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11.03.2022 00:05 Відповісти
А я там вообще живу...вернее можно сказать наверное уже жил...съездил в отпуск называется😡
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11.03.2022 00:28 Відповісти
если бы надежно перекрыли крымское 10 км "горлышко", все пошло бы много легче...
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10.03.2022 23:34 Відповісти
Панове ждуни, ви повинні були не "ожидать", а повинні були прораховувати всі можливі варіанти, тим більше що вас попереджували..
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10.03.2022 23:37 Відповісти
Звісно, війна була для РНБО на чолі з Даніловим великою несподіванкою, бо це РНБО в цей час займалось ворами в законе, контрабандистамі і чухало потиліцю із списком олігархів, де обовбязково мав бути Порох, обовязково не мав бути Ахметов і не дай Боже, не мав бути Коломойскій, бо це було б для них страшніше ніж військова загроза
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10.03.2022 23:38 Відповісти
Якщо ви цього не очікували, то може вам краще піти з посади? Може ви краще будете вулиці мести чи мусор вивозити ніж країною керувати?
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10.03.2022 23:54 Відповісти
Ем, я ось хочу зрозуміти .... Тобто, коли голосували за Бюджет 2022, а це був грудень, вони вже знали що попереду війна. В бюджеті у нас овердофіга коштів на армію і оборону... Завалений старт реформи тероборони... Провалене Оборонзамовлення... А Зеленський в січні 2022 р. казав "я би дав гроші військовим, но треба будувати дороги"? Господи, вони самі себе чують?
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10.03.2022 23:54 Відповісти
Не брешіть, Данілов та іже з ним, заради пам"яті перед полеглими, закатованими нелюдськими умовами виживання.
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11.03.2022 00:02 Відповісти
Влада України знала, що Росія нападе і почала готуватися ще в листопаді 2021 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3323742


І тому на Велике Крадівництво асфальтових доріг йшли міліарди доларів, а ЗСУ було на бобах 😅
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11.03.2022 00:07 Відповісти
Да вы сс-ки все президентство Зеленского не ожидали нападения.....
Вы рашке мосты и дороги сделали, вместо оборон бюджета и ракет программы...
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11.03.2022 00:16 Відповісти
Очевидно, що про "не знав", "не готовий" - це брехня.

Ну не вписується сюди вкрай ворожа, недопломатична і просто ідіотична реакція ЗЕ на всі спроби його попередити. Як і впровадження рос.агентури у владу. Як вкрай скупе фінансування армії. Як і злив операції "вагнерівців" ітд (список з кілька десятків пунктів можна скласти)

Далі робоча гіпотеза (імхо).
ЗЕ мав певні домовленості з пуйлом - і по кількох днях даремного(як ЗЕ вважав) спротиву, всі його вважатимуть рятівником, коли йому вдасться "досягти" якого-небудь миру. (Звісно, не факт, що пуйло дотримався б умов, але то інша справа)

Зараз це підтверджується шаленими спробами змарнувати досягнення ЗСУ (ціною українських життів!), вдаючи бажання переговорів (а фактично проводячи таємні на неозвучувані теми). Як і активністю Беннета, який (попри те, що всі аналітики кажуть, що в нього не має шансів примирити Україну з РФ) вперто зустрічається з пуйлом, ЗЕ і німцями. Вважаю, що він напевно знає щось таке, чого не знаємо (а тільки підозрюємо) ми - про існування домовленостей між ЗЕ і пуйлом.

З.І. І вистачить безсенсовних закликів до "єдності" - ЗЕ наробив Україні стільки зла, що тиждень з хвостиком (за винятком останніх 3 днів!) більш-менш прийнятного відігравання ролі зовсім не скреслює підозр.
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11.03.2022 00:20 Відповісти
Несподіванка! -це коли ти хтів пукнути і вср
авсь. А коли тебе інформують зо всіх сторін, бо сам ти знищив свою розвідку, тебе засипають зброєю, а ти соваєш ногами... то це вже не несподіванка! це називається ЗМОВА!!!
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11.03.2022 00:24 Відповісти
Вставлю 5 копеек. Братья, то , что они не ожидали направления ударов по всем направлениям, это стыдно даже говорить сейчас, это ***** полная... Другое дело если вести речь о входящей группировке калорашей всего в 200000 голов, при чем срочников, то сложно было ожидать такой несусветной глупости от калорашных дегенератов
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11.03.2022 00:31 Відповісти
Была договорённость? Отсюда и срочники. Но ЗСУ и тероборона всю договорённость похерили
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11.03.2022 20:07 Відповісти
Сьогодні всі причетні, по команді зверху, один за одним, почали виправдовуватись - ніхто нічого не знав і не сподівався від росії. Так само до 24 лютого, 3 місяці, починаючи з найвеличнішого , включали дурку і розказували, скільки втрачаємо млрдів через паніку із Заходу. Соупадєніє, нє думаю.
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11.03.2022 00:32 Відповісти
"За словами секретаря РНБО, влада розуміла, що вторгнення відбудеться, проте не оголошувала про це.
"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов"

Отже, Данілов зробив заяву про те, що нинішня українська влада реалізовувала тактичні ходи рашистії...

Невже будуть зливати резидента?...
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11.03.2022 00:45 Відповісти
Судя по тому что после ракетного удара утром 24 февраля только в одной ВЧ были большие потери, то подготовка МОУ была на высоте, с Беларусии не ожидали удара, но судя по боевым действиям, на направлениях с Беларусии все же подстраховались, да там особо и маневрировать негде все войска рф будут выстраиваться в колонну по дороге, что удобно для бомбардировки.
И обратите внимание широкого наступления армии рф по полям до сих пор нет, как наступал вермахт в 1941 или боевых столновений как на курской дуге в полях, вся армия рф идет по дорогам как на парад, и это нам наруку, взорвал мост и колонна стала, и теперь просто растреливай их.
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11.03.2022 01:20 Відповісти
Генерали твердо знали- війна буде, знали план і дату за два дні. ОПа легковажно вирішила -нічого не буде, їх думку (спільну) виразив кинзуніст Арахамія - 999. А тепер, виправдовуються за тупість, хочуть чим скоріше, щоб голова була вже посипана попелом
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11.03.2022 01:41 Відповісти
Звісно готувалася. навіть раніше: розблокували і розмінували Чонгар, майже знищили ППО, знищили розвідку, скоротили армію, ******** оборонне замовлення, ******** всі гроші з бюджету, посилали ***** західних партнерів, торгували з рашкою.
Аж димилося така підготовка була.
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11.03.2022 02:54 Відповісти
Триумф! Победа! Триумфальное шествие римских полководцев, возвращающихся с победой домой. За спиной военачальника идет человек и повторяет "Memento Mori… Memento Mori" что переводится как "Помни о смерти". Эта фраза напоминала триумфатору, что, несмотря на свою победу, тот остается смертным.=путін *****
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11.03.2022 03:01 Відповісти
мі не думалі= так прораховувати потрібно було всі самі тяжкі варіанти
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11.03.2022 03:08 Відповісти
Суки.Брехливі зелені суки
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11.03.2022 05:31 Відповісти
Их еще не арестовали за гос измену?
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11.03.2022 05:42 Відповісти
Наивние.
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11.03.2022 06:23 Відповісти
Після 15 днів війни складається враження, ви (РНБО, СБУ, ОП) не очікували, що існуюча армія дасть таку відсіч кацапні, а населення на окупованих територіях не зустрічатиме асвабадітєлє цвєтамі, що волонтерами стане весь народ, що до військоматів запишеться, стільки бажаючих бити москалів і на третій день можна було створити 200 тисячну боєздатну армію. Але ви не очікували, тому на складах 8 років воюючої армії, не було бронежилетів, касок і достатньо зброї.
Таке враження, що ви очікували після 2-3 днів підписати всі хатєлкі х,,йла.
На 15 день, ми що не можемо сформувати резерв, щоб принаймі провести ротацію та розірвати кільце під Києвом та Маріуполем. Після Перемоги має бути такий розбір 2,5 років вашого керування, але постає питання, хто його буде проводити, аграхамія з єрмаком?
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11.03.2022 06:31 Відповісти
Та ви там усі "несподіванки"у такого героїчного НАРОДУ,У ТАКИХ ВОЇНІВ. Якесь суче виправдання...боїться ,що треба відповідати...а нажите непомірною працею і схемами-вам казочка про золото антилопу,сниться????
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11.03.2022 06:32 Відповісти
ожидать не надо,надо быть готовым ко всему.
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11.03.2022 06:50 Відповісти
вот ***** так нагло врать --- лукашенко ***** гнойный говорил перед самой войной . что если ***** начнет то мы как ..союзнички.. в стороне не останемся --- американцы через день называли сколько ***** припер к нашим границам техники и показывали фото со спутников . а секретарь рнбо данилов ***** ..не ожидал.. два ********* . два сапога пара данилов и арестович ---- вместо порошенка надо было кыву . рабиновича . шуфрича . мураева и остальную путинскую ******** по судам таскать за предательство . а сейчас ***** к стенке ставить . так нашли ..врага народа.. порошенка . медведчуку дали сдрыстнуть . кремлевские выродки наших детей убивают . а мы панькаемся с колаборантами в тылу --- Зеленский молодец что не уехал из КИЕВА -- но всю опзэжопную фракцию до конца войны на нары выродков . эти твари восемь лет втирали про ..гражданский конфликт.. в даунбасе
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11.03.2022 07:05 Відповісти
И пидаров из Печерской Лавры пора бы уже выпи*довать...
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11.03.2022 07:56 Відповісти
Тут недавно подоляк щось ляпнув, тепер Данілов. Це що, продовження якогось серіалу типу а-ля 95 кварталу? Бл...дь, та нафіга нам такий "уряд! знаю, не на часі розводити кіпіш, але просто злість бере від тих довбнів.
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11.03.2022 07:12 Відповісти
Херня, после войны эти вопросы всё равно будут им заданы...
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11.03.2022 07:52 Відповісти
А за что вы, недалекие, получали огромные зарплаты? За просиживание штанов? Не умеете, не понимаете - валите оттуда нахер.
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11.03.2022 07:15 Відповісти
Незнание не избавляет от трибунала
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11.03.2022 07:25 Відповісти
Стопэ!!!! У вас же до 24-го всё было под контролем, никто ни на кого не думал нападать... А теперь мудак, который обвинял зарубежные сми во лжи ездит на переговоры... За что договаривается, за битум или электроэнергию?
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11.03.2022 07:50 Відповісти
...мог бы сказать лаконично: "Тю...!"
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11.03.2022 07:51 Відповісти
хоть бы такого не говорил долбойоб
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11.03.2022 08:18 Відповісти
Знали... То якого х.. не евакуювали за цей час інтернати, дітей, пологові будинки і т. д... Знали... І з грудня всяка погань знімала житло в наших містах, а з початком війни почала діяти ( малювати, підсвічувати..) а СБУ в цей час "кошмарило" бізнес, митницю...
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11.03.2022 09:03 Відповісти
це просто дно та дніще... Українці, за кого ви у 2019 році проголосували???
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11.03.2022 09:04 Відповісти
Вот интересно: то они не знали, то они не ждали, то они видосики снимали для дебилов, то они ПВО в асфальт закатали и ракетные программы по карманам растащили, армии денег не дали, на крымском направлении поснимали минные поля, убрали артиллерию, чтобы кацапы спокойно по новому асфальту, смогли быстрее добраться до Херсона и Николаева. Не зря Бубочка в Оман ездил.
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12.03.2022 10:54 Відповісти
Судячи по тому, що оборону закатали в асфальт, збільшення війська заблокували, проклали дороги і скасували замовлення на виробництво зброї, все мало відбуватись так: Ми всі наранок прокидаємся, а на меріях та райрадах просто інші прапори та інша влада. Недаремно ж кацапи сюди гнали СОБР, ОМОН та кадирок у ролі карателів для залякування цивільних. Але народ України був проти і НАТО підкинуло зброї. Від того Zеля і казиться. Бо весь план поламали, а Байден і Джонсон виявились кращими українцями, ніж президент України.
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12.03.2022 11:10 Відповісти
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