Російські окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло військових з усіх структур оборони, - Резніков
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Російські окупанти не здатні воювати з українською армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.
Про це у відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", - наголосив він.
За словами Резнікова, війська РФ не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.
"Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
Україна переможе!
Ось саме теперішнє фіаско - ви вже ніколи не зможете забути... якщо залишитеся живими...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
@Nablyudatel11Tm
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23 ч
Спорт фсё... Аминь... 37 стран, включая США, подписали указ об отстранении России и Белоруссии от любых соревнований на международной арене.
А Україна (до того ж) воює проти кацапні на своїй землі.
Вийти на шлях Чемберлєна й Ділад"є ?
Чемберлен був те ж "блескчий миролюбець" . Він теж під гаслом "геть війну" сдав Чехословатчину Гітлеру .
Так що в Україні гасло "геть війну" це пропаганда наративу лютого антилюдяного ворогу .
Українці не починали цю війну й тому якщо щось залежить від українців на рахунок припинення війни , так то , скільки мерзотних орків поїде до "мамані" в чорному політеленовому пакеті .
Й саме це єдина конструктивна пропозиція з українського боку . Усе інше демогогія й наратив військових злочинців з бункера на Уралі !
ВСУ повинно негайно проводити вишкіл тер. оборони. Створити регулярну ефективну армію. Знищити ворога не всій Святій Українській Землі. Вийти на східній Державний кордон України. Забезпечити посівну. Зупинити геноцид українців РФ. Припинити здачу в корупційний спосіб державної зради территорії України ворогу по схемі Крима, Донбаса.
Але найголовніше - це втрати ЗСУ у ППО, бо якщо її не буде, то інші втрати почнуть збільшуватися у геометричній прогресії