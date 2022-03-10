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Російські окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло військових з усіх структур оборони, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло військових з усіх структур оборони, - Резніков

Російські окупанти не здатні воювати з українською армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.

Про це у відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", - наголосив він.

За словами Резнікова, війська РФ не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

"Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - зазначив міністр.

Читайте: Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Во за гражданских столетиями не простим. И будем видя/ слыша их ненавидеть везде
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10.03.2022 21:55
+15
Стадо ******** кацапів показало усьому світу, що їх треба просто знищити. раз і назавжди. Це не є рзпалюванням якоїсь ворожнечі. Це не люди, це ******** гірші бєшених собак.
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10.03.2022 22:08
+14
страшные цифры... и каждая чья-то беда...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
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10.03.2022 22:02
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vojaki hrenovi...eto po hodu i est ih "uchenija"
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10.03.2022 21:52 Відповісти
статистика Донбасу: 1 військовий до 3-х цивільних
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10.03.2022 21:52 Відповісти
спочатку тебе забанимо , кацапику((
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10.03.2022 21:58 Відповісти
І що з того?
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10.03.2022 22:05 Відповісти
navernoe navodish kacapskuju artileriju ?
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10.03.2022 22:10 Відповісти
а кива из Полтавы и в правосеках был.
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10.03.2022 22:34 Відповісти
Не нервуй так , кацапику , на днях тебе піджарять , от тоді від тебе точно буде іти велика вонь а так тільки щамі несе , потрепи трішки ((
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10.03.2022 23:20 Відповісти
Ану іди ***** звідси!
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10.03.2022 22:02 Відповісти
Во за гражданских столетиями не простим. И будем видя/ слыша их ненавидеть везде
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10.03.2022 21:55 Відповісти
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!

Україна переможе!
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10.03.2022 21:59 Відповісти
Ублюдочні кацапи, А де ж ваші георгіївські стрічки, де ваші погрози "не забудемо і можемо повторити", "на танках приїдемо? Де ваші паради і "аби не було війни"?

Ось саме теперішнє фіаско - ви вже ніколи не зможете забути... якщо залишитеся живими...
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10.03.2022 22:00 Відповісти
Нехай на Берлін ідуть, Рейхстаг брати. "Діди воювали" ж за це, і їм заповіли. Там і покажуть своє "не забудемо, не пробачимо".
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10.03.2022 22:22 Відповісти
у них же демократія, консенсус необхідний, але з такими друзями путіна як німеччина який консенсус? та й лоббистів там вистачає, тому так тяжко і все рівно навіть з тим всім лайном досить шибко з санкціями, кацапи вже стогнуть.
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11.03.2022 00:17 Відповісти
страшные цифры... и каждая чья-то беда...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
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10.03.2022 22:02 Відповісти
Стадо ******** кацапів показало усьому світу, що їх треба просто знищити. раз і назавжди. Це не є рзпалюванням якоїсь ворожнечі. Це не люди, це ******** гірші бєшених собак.
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10.03.2022 22:08 Відповісти
Плюсую. І тут не треба навіть готувати суспільну думку, щоб українці підтримали кацапогеноцид. Русня вже накоїла більше ніж достатньо, щоб люди ґаплодисментами зустріли газові камери та крематорії для усіх свинособак. Із лічінусами, супоросими бабіщами, старими, хворими і навіть пучеглазими. Усі 140 млн. у піч холокосту!
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10.03.2022 23:58 Відповісти
Наблюдатель™


@Nablyudatel11Tm

·
23 ч



Спорт фсё... Аминь... 37 стран, включая США, подписали указ об отстранении России и Белоруссии от любых соревнований на международной арене.
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10.03.2022 22:08 Відповісти
Війна такою була завжди, на жаль. В деяких пропорція загиблих військових і цивільних перевалювала і за 1:10.
А Україна (до того ж) воює проти кацапні на своїй землі.
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10.03.2022 22:09 Відповісти
+5 Це так. І це сумно і трагічно.
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10.03.2022 23:46 Відповісти
Тобто десятки тисяч ?
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Воевать против безоружных женщин и детей - это даже не низость, это трусость и позор.
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10.03.2022 22:25 Відповісти
Тарантино! Срочно за работу! Мир ждёт "Бесславные ублюдки 2" И чтобы в титрах было "Based on real events!"
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10.03.2022 22:35 Відповісти
Це така підла статистика ******** війн. З ІІ світової почалось: цивільних стало гинути більше, ніж мілітарних. І з кожною новою війною співвідношення мирні/військові росте, тому що все більше зброї масового ураження, а сумління у владних верхів все менше. Тому війн в ********* світі не має бути.
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11.03.2022 00:19 Відповісти
Що Ви пропануєте українцям зараз ?!
Вийти на шлях Чемберлєна й Ділад"є ?
Чемберлен був те ж "блескчий миролюбець" . Він теж під гаслом "геть війну" сдав Чехословатчину Гітлеру .

Так що в Україні гасло "геть війну" це пропаганда наративу лютого антилюдяного ворогу .
Українці не починали цю війну й тому якщо щось залежить від українців на рахунок припинення війни , так то , скільки мерзотних орків поїде до "мамані" в чорному політеленовому пакеті .

Й саме це єдина конструктивна пропозиція з українського боку . Усе інше демогогія й наратив військових злочинців з бункера на Уралі !
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11.03.2022 01:41 Відповісти
Резніков пропустив ворога через східний Державний кордон України без втрат. Надав можливість ворогу безкарно знищувати мирне населення України. СБУ повинно негайно надати оцінку діям Резнікова.
ВСУ повинно негайно проводити вишкіл тер. оборони. Створити регулярну ефективну армію. Знищити ворога не всій Святій Українській Землі. Вийти на східній Державний кордон України. Забезпечити посівну. Зупинити геноцид українців РФ. Припинити здачу в корупційний спосіб державної зради территорії України ворогу по схемі Крима, Донбаса.
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11.03.2022 05:02 Відповісти
Ну, нарешті є підказка щодо людських втрат військових, і якщо поділити втрати кацапів (від української влади) на 2, то виходить непогано.
Але найголовніше - це втрати ЗСУ у ППО, бо якщо її не буде, то інші втрати почнуть збільшуватися у геометричній прогресії
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11.03.2022 09:05 Відповісти
 
 