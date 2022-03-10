Війська РФ у Маріуполі бомблять житлові квартали та скидають авіабомби. За попередніми даними, сьогодні загинули 36 цивільних, - "Азов"

Російські окупаційні війська цинічно бомблять житлові квартали Маріуполя, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули 36 цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"На 15 день війни місто Маріуполь зазнало значних руйнувань. Це ціничний, цілеспрямований злочин проти людства. Бомблять житлові квартали, на Центр міста скидають авіаційні бомби. Зруйновано головне управління ДСНС у Донецькій області. Єдине місце, де збирались цивільні щоб подзвонити додому, розказати що відбувається в Маріуполі - цинічно обстріляли градами. А через 15 хвилин обстріл відбувся знов", - розповів заступник командира полку з позивним "Калина".

За попередніми даними, за сьогодні загинуло 36 цивільних та безліч поранених. Підрахунки ще тривають.

"В Маріуполі почались міські бої. Захисники міста не дають закріпитись ворогу та постійно його контратакують. Знищено 2 танки, 1 БПМ, 2 вантажівки та близько 80 чоловік ворожої піхоти. Сьогодні росія визнала, що свідомо розбомбила маріупольський пологовий будинок. Сподіваюсь, що світова спільнота відреагує. А ми - не пробачимо жодного вбитого українця!" - підсумував він.

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