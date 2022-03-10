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Війська РФ у Маріуполі бомблять житлові квартали та скидають авіабомби. За попередніми даними, сьогодні загинули 36 цивільних, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ у Маріуполі бомблять житлові квартали та скидають авіабомби. За попередніми даними, сьогодні загинули 36 цивільних, -

Російські окупаційні війська цинічно бомблять житлові квартали Маріуполя, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули 36 цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"На 15 день війни місто Маріуполь зазнало значних руйнувань. Це ціничний, цілеспрямований злочин проти людства. Бомблять житлові квартали, на Центр міста скидають авіаційні бомби. Зруйновано головне управління ДСНС у Донецькій області. Єдине місце, де збирались цивільні щоб подзвонити додому, розказати що відбувається в Маріуполі - цинічно обстріляли градами. А через 15 хвилин обстріл відбувся знов", - розповів заступник командира полку з позивним "Калина".

За попередніми даними, за сьогодні загинуло 36 цивільних та безліч поранених. Підрахунки ще тривають.

"В Маріуполі почались міські бої. Захисники міста не дають закріпитись ворогу та постійно його контратакують. Знищено 2 танки, 1 БПМ, 2 вантажівки та близько 80 чоловік ворожої піхоти. Сьогодні росія визнала, що свідомо розбомбила маріупольський пологовий будинок. Сподіваюсь, що світова спільнота відреагує. А ми - не пробачимо жодного вбитого українця!" - підсумував він.

Також дивіться: Бій 72-ї бригади та "Азова" з військами РФ у Броварському районі - вид згори. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Бедные мариупольцы!!!
И помочь сейчас реально нет возможности блин. Беда.
Та сдохни **********
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10.03.2022 22:01
+7
подмогу бы им
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10.03.2022 22:00
+5
ППО нужно аж орет!!!
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10.03.2022 22:01
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подмогу бы им
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10.03.2022 22:00 Відповісти
Бедные мариупольцы!!!
И помочь сейчас реально нет возможности блин. Беда.
Та сдохни **********
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10.03.2022 22:01 Відповісти
Є можливість! Втручання США!
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11.03.2022 01:04 Відповісти
ППО нужно аж орет!!!
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10.03.2022 22:01 Відповісти
Та туда доехать нет возможности, вот в чем беда.
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10.03.2022 22:03 Відповісти
Потрібен повітряний коридор, його неможна обстрілювати, такий захист неба трошки, десь читала, що таке можлив
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10.03.2022 22:08 Відповісти
спілкуємося з голландським прем'єром, щоби посприяв. делегували його діяти як Черчіль. Спостерігаємо
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10.03.2022 22:15 Відповісти
А мы ржали с Басурина.
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10.03.2022 22:03 Відповісти
Твоя ошибка ,что ты родился
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Ты ещё живой ? Удивительно.
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10.03.2022 22:27 Відповісти
Не знаю, но может можно там байрактаром как то успокоить орков. Понимаю, что авиация и наземные силы не вариант.
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10.03.2022 22:05 Відповісти
Отсоси
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10.03.2022 22:14 Відповісти
вот так у нас выглядят оккупанты, с хрустящей корочкой ))
и за тобой пидорок придем!
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Я в Украинском городе Харькове и никуда ехать даже и не думаю...., а вот тебе бы посоветовал поскорей записаться в очередь грузинам и казахам сортиры драить, т.к. количество сортиров по сравнению с длиной очереди ограничено!
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10.03.2022 22:30 Відповісти
https://www.0629.com.ua/news/3347607/v-mariupoli-pocalis-vulicni-boi-azov
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10.03.2022 22:11 Відповісти
скоро закончится, потерпите, родные!!!
бриты уже передают комплексы ПВО StarStreak
https://www.youtube.com/watch?v=yudaRL6kGbE
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10.03.2022 22:12 Відповісти
А як їх доставить у Маріуполь, якщо фашисти навіть не дають евакуюватись цівільним?
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11.03.2022 06:34 Відповісти
Теж саме прийшло з телеграм каналу "ГромадаСхід now" :

⛔️📛У Маріуполі почалися міські бої - «Азов»



Захисники міста не дають закріпитись ворогу та постійно його контратакують. Знищено 2 танки, 1 БПМ, 2 вантажівки та близько 80 чоловік ворожої піхоти.
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10.03.2022 22:14 Відповісти
Всьому є кордони,їм реально потрібна допомога, якщо місто є цінним для України. Герой місто це круто,але український і живий це важливо. Вихід є
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10.03.2022 22:16 Відповісти
Ця держава терорист повина зникнути ,це світове зло ,а кривавий рашиський кат і його злочина банда повині понести покарання,будьте прокляті росія і ваш варварський "русский мир".
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10.03.2022 22:18 Відповісти
 
 