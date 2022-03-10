Ніхто не забиратиме непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що військовозобов’язаних непідготовлених громадян не будуть забирати до армії і відправляти на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.
Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю.
До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення. Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати", - сказав очільник Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
- Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
- Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:
обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;
обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.
До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.
перечитайте і скажіть: в який род військ годиться людина з такими можливостями?
II група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.
Особи з інвалідністю II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.
Якшо він каже, що не подготовлених людей не будуть забирати до армии, то чому я, будучи непридатним до служби в армії, не маючи ніякого досвіду служби в армії, був призваний у той же день, коли я прийшов до військомату стати на облік (я біженець)?
Статус біженця не звільняє від обліку в військоматі.
Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
16 Ноября 2021, 12:28Громада України ВИМАГАЄ у Президента України негайно МІЛІТАРІЗУВАТИ УСІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ, сформувавши місцеві полки ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ та призвати до проходження ВІЙСЬКОВИХ ЗБОРІВ усіх ПРАВОСПРАВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ котрі пройшли АРМІЙСЬКИЙ ВИШКІЛ та вміють користуватися усіма видами військової ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ та закріпити за ними цю зброю на постійній основі до 2025 року зі складанням відповідних ІСПИТІВ на її НОСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, та ЗБЕРІГАННЯ з видачею відповідних ДОЗВОЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ...!!! ЦЕ БУДЕ 100% ЗАСТЕРЕЖЕННЯ кремлівським звіздарастам до спроби розпочати війну та подальше захоплення земель УКРАЇНИ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ ВОРГАМ...!!!00
15 Ноября 2021, 19:19Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
Видимо из этих размышлений - мы (получая уже последние китайские предупреждения от Байдена и уже 10ый самолет с оружием из США) не вводили хотя бы чрезвычайное положение. И начали делать блокпосты вокруг Киева всего лишь через 3 дня начала войны.
Все это очень сходится со словом "мы готовились".
В перші дні, там була черга - рахуйте, cамі мотивовані люди. Всім сказали почекати. У корупційних воєнкоматах немає поняття "мотивовані" але є списки, по яких вони почнуть видьоргувати когось без жодної логіки в своїх діях.
СБУ повинна сказати, яку винагороду отримає Резніков разом з Зеленським. Пожиттевий строк з конфіскацією майна.
Зараз негайно ВСУ повинно вчинити вишкіл тер. оборони. Створити з неї регулярну армію. Системно, ефективно, швидко, знишити ворога на Святій Українській Землі. Вийти на східний Державний кордон України.