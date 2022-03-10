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Ніхто не забиратиме непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніхто не забиратиме непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що військовозобов’язаних непідготовлених громадян не будуть забирати до армії і відправляти на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.

Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю.

Також читайте: Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення. Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати", - сказав очільник Міноборони.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
* * *
- Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
- Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
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10.03.2022 22:08
+13
Для цього у ВАС був час з жовтня 2021 року, коли вам пропонували за методом ШВЕЙЦАРІЇ мілітаризувати усе повносправне патріотичне населення України та розпочати військові навчання та технічну підготовку усього населення котре могло володіти зброєю, а ви бавилися у ВІРУ - НЕ віру....!!!
Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
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10.03.2022 22:21
+11
Я чув, що цигани видають права на водіння танка та на стрілянину з зенітки... Але не впевнений...
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10.03.2022 22:18
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* * *
- Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
- Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
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10.03.2022 22:08 Відповісти
Я чув, що цигани видають права на водіння танка та на стрілянину з зенітки... Але не впевнений...
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10.03.2022 22:18 Відповісти
сегодня столкнулись с соседями.... человек физически без глаза послали в медкомиссию признали ГОДНЫМ..... А ВЫ БУДЕТЕ СНАРЯДЫ ПОДНОСИТЬ... вот такая она у нас реальность...
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10.03.2022 22:31 Відповісти
фігня якась. Я не служив і мене одразу відшили і не мене одного між іншим. Не вірю в ваши казочки.
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10.03.2022 22:43 Відповісти
Несинітниця, у мене мій знайомий Андрій ходив у вій комбат у Фастові. Він гражданський, но служив у розвідці і артилерії. Сказали чекайте. Він рассказав, що його друга снайпера теж відправили. Чекайте. Міністр, чого чекаємо? Ворог рветься до Фастова, а підготовлені бійці не потрібні. Будь ласка, розберіться. Швидше
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10.03.2022 23:31 Відповісти
Війскомат
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10.03.2022 23:33 Відповісти
То же и в Николаеве, с первых дней- старый уже, обидно.....
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11.03.2022 06:36 Відповісти
Да вже така кількість людей , що логістики невистачає всіх забезпечити і навчити , говорять , що військомати просять трохи зачекати вони відзвоняться
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10.03.2022 22:11 Відповісти
Да никто не берет, не слушайте. Даже с УБД могут попросить подождать. С инвалидностью уж тем более. Я уже столько подобных слухов за последнюю неделю слышал, но еще ни разу ни одного инвалида не забрали.
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10.03.2022 22:16 Відповісти
Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;
обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.
До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

перечитайте і скажіть: в який род військ годиться людина з такими можливостями?

II група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.

Особи з інвалідністю II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Не дуже зрозумів шановного пана міністра.
Якшо він каже, що не подготовлених людей не будуть забирати до армии, то чому я, будучи непридатним до служби в армії, не маючи ніякого досвіду служби в армії, був призваний у той же день, коли я прийшов до військомату стати на облік (я біженець)?
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10.03.2022 22:15 Відповісти
+
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Звідки ти біжав?
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10.03.2022 22:22 Відповісти
і що? Вам зразу дали зброю і відправили воювати?
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10.03.2022 22:25 Відповісти
І був відправлений під Суми, і там загинув.

Статус біженця не звільняє від обліку в військоматі.
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10.03.2022 22:26 Відповісти
И где воуешь?? В каком батальоне? Прям в пекло отправили? Что-то не верю. Максимум на учет или в резерв.
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10.03.2022 22:28 Відповісти
Ага, біг, біг й дорогою в військомат забіг.
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10.03.2022 22:48 Відповісти
Як романтично звучить :" був призваний стати на облік як біженець" (( Біженець - ти з якої країни утік коли не можеш відрізнити призов від взяття на облік ? Таке враження що ти українського військкомату ніколи не бачив , а тут відробляєш 13 срібників кацапських ((
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10.03.2022 22:33 Відповісти
А ти сиди собі в німеції куди за 5 чи 8 тис зелених здриснув і не ****#
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10.03.2022 22:44 Відповісти
Это еще что за сказки? В Киеве в военкомат попасть нереально, а тебя прямо в армию сразу забрали?
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10.03.2022 22:39 Відповісти
Для цього у ВАС був час з жовтня 2021 року, коли вам пропонували за методом ШВЕЙЦАРІЇ мілітаризувати усе повносправне патріотичне населення України та розпочати військові навчання та технічну підготовку усього населення котре могло володіти зброєю, а ви бавилися у ВІРУ - НЕ віру....!!!
Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Перші чутки про напад були ще в вересні 2021р. Можна було б мобілізувати самих досвідчених, провести навчання. Організувати ТрО ще в ГРУДНІ!!! Навчити їх! Давити на Захід щоб надали більше ППО та ПТРК! І бути готовими до бою!
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10.03.2022 22:32 Відповісти
Коли слухаєш Подоляка скажімо на стрім у Латиніної, і цей пан каже "ми готувались"... Згадуєш включення мера Кличка, якйй чотири божих дні увіщував людей "залишайтесь вдома". Думаєш мда - ви звичайно "готовились" тому перший указ став закриття кордонів а до евакуації Маріуполя якось Офіс Президента не доріс мозгами.
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10.03.2022 22:45 Відповісти
поясните министру, что против нас воюет 150-160 тысяч орков (осталось), а наших уже больше полмиллиона вооруженных (считая всех людей с оружием). Нас втрое больше, о каком численном превосходстве он всё время говорит? У них бронетехники больше и авиации, но это ненадолго.
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10.03.2022 22:27 Відповісти
На жаль, я не маю жодного досвіду, армійського, але бажаю бути корисним, допомогти... Хтось, десь, може неофіційно може навчити мене стріляти?
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10.03.2022 22:28 Відповісти
Я й сам так розумію. Що коли покличуть таких, як я, то вже буде вкрай важке становище. То може краще виділити ОДНУ людину, яка навчить мене і ще СТО таких самих, як я, стріляти з того сраного "калаша"?
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10.03.2022 22:50 Відповісти
Після Маріуполя, вже всі готові вбивати цапів.
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10.03.2022 22:34 Відповісти
Мені і Ірпеня вистачило...
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10.03.2022 22:34 Відповісти
Якими методами ще можна бути корисним на війні, якщо зброю я тримати із-за хвороби не можу?
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10.03.2022 22:37 Відповісти
https://t.me/ddos_separ
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10.03.2022 22:45 Відповісти
погугліть у вашому місті центр волонтерів, прийдіть і запитайте чим можете стати корисним
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10.03.2022 22:52 Відповісти
ХАЙ ТЕПЕР СКАЖЕ, ЩО ЇХ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ....!!!!

16 Ноября 2021, 12:28Громада України ВИМАГАЄ у Президента України негайно МІЛІТАРІЗУВАТИ УСІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ, сформувавши місцеві полки ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ та призвати до проходження ВІЙСЬКОВИХ ЗБОРІВ усіх ПРАВОСПРАВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ котрі пройшли АРМІЙСЬКИЙ ВИШКІЛ та вміють користуватися усіма видами військової ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ та закріпити за ними цю зброю на постійній основі до 2025 року зі складанням відповідних ІСПИТІВ на її НОСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, та ЗБЕРІГАННЯ з видачею відповідних ДОЗВОЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ...!!! ЦЕ БУДЕ 100% ЗАСТЕРЕЖЕННЯ кремлівським звіздарастам до спроби розпочати війну та подальше захоплення земель УКРАЇНИ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ ВОРГАМ...!!!00

15 Ноября 2021, 19:19Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
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10.03.2022 22:40 Відповісти
Офіс президента зараз виграє будь-яку інформаційну війну. Тобто, ви (а точніше Притула) це донести на телеканали зможете хіба після закінчення війни. А поки що як і ДО війни - офіс президента "все знає і про все в курсі їм будь-яка думка ззовні - нафіг не здалась".
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10.03.2022 22:51 Відповісти
может если бы вы обьявили мобилизацию заранее я бы уже был на службе у украинского народа, а не седел в оккупации в Херсонской обл. не зная что будет дальше.
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10.03.2022 22:56 Відповісти
Офиса Президента вам ответит - что они готовились и все знали. И скажет, что обьяви они мобилизацию заранее, это бы вызвало панику.

Видимо из этих размышлений - мы (получая уже последние китайские предупреждения от Байдена и уже 10ый самолет с оружием из США) не вводили хотя бы чрезвычайное положение. И начали делать блокпосты вокруг Киева всего лишь через 3 дня начала войны.

Все это очень сходится со словом "мы готовились".
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10.03.2022 23:02 Відповісти
З Києва військоматам дають певний план - і вони його будуть виконувати чи перевиконувати. Що б не говорив Резніков, але у воєнкоматах працюють ті самі "дуже інтелектуальні" люди. Тому їм глубоко насрати, кого вони відправлять і що він вміє а особливо НЕ вміє.

В перші дні, там була черга - рахуйте, cамі мотивовані люди. Всім сказали почекати. У корупційних воєнкоматах немає поняття "мотивовані" але є списки, по яких вони почнуть видьоргувати когось без жодної логіки в своїх діях.
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10.03.2022 22:57 Відповісти
Резніков пропустив армію фашистів РФ через східний Державний кордон України без втрат з боку ворога. Зараз каже що за це повинен отримати винагороду.
СБУ повинна сказати, яку винагороду отримає Резніков разом з Зеленським. Пожиттевий строк з конфіскацією майна.
Зараз негайно ВСУ повинно вчинити вишкіл тер. оборони. Створити з неї регулярну армію. Системно, ефективно, швидко, знишити ворога на Святій Українській Землі. Вийти на східний Державний кордон України.
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11.03.2022 04:47 Відповісти
Не беруть навіть підготовлених, якщо спеціальність не відповідає потребам. Спеціалісти з авіаційного озброєння взагалі нікому не потрібні, і воно зрозуміло, бо майже ніякого авіаційного озброєння не залишилося, а спеціалістів повно.
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11.03.2022 09:07 Відповісти
 
 