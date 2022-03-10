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Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію", - сказав він.

"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - додав Джонсон.

За словами премє'ра, таке вже було в Сирії та Великій Британії.

"Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд", - зазначив він.

Також читайте: На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

Читайте: Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
nu tak mozhet PORA uzhe shto to delatj ?
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10.03.2022 22:26
+16
от додыхающего ***** как загнанной плешивой крысы можно ожидать что угодно - Борис прав...
но вот чего ожидать от сильных и умных державных Мужей ??? неужели только побаивания ???
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10.03.2022 22:28
+12
кацапы делают все, о чем предупреждает разведка США и ВБ!
Данилов, ермак и иже с ними! так мы готовимся или вы будут потом как бабы базарные интервью давать и охать, что вы не очикували??
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10.03.2022 22:27
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nu tak mozhet PORA uzhe shto to delatj ?
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10.03.2022 22:26 Відповісти
VSU respekt - prosto masterskaja rabota !
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10.03.2022 22:39 Відповісти
Отправить тебе гумпомощь, так сказать - обмен опытом? Клаву с кирилицей
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10.03.2022 22:45 Відповісти
Нарешті дійшло....
Але нажаль не до всіх поки що
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10.03.2022 22:26 Відповісти
Дійшло?
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10.03.2022 22:27 Відповісти
кацапы делают все, о чем предупреждает разведка США и ВБ!
Данилов, ермак и иже с ними! так мы готовимся или вы будут потом как бабы базарные интервью давать и охать, что вы не очикували??
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10.03.2022 22:27 Відповісти
от додыхающего ***** как загнанной плешивой крысы можно ожидать что угодно - Борис прав...
но вот чего ожидать от сильных и умных державных Мужей ??? неужели только побаивания ???
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10.03.2022 22:28 Відповісти
Меня всё чаще посещает мысль, что они на нас ставки, как на тотализаторе, делают.
Как говаривал некий киношный персонаж -"Устроили тут ромашка - тут помню, тут не помню".
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10.03.2022 22:38 Відповісти
Цікава ідея, Джонсоне! Дякуємо за підказку
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10.03.2022 22:28 Відповісти
А мы ржали с Басурина
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10.03.2022 22:28 Відповісти
eto prosto ****** kakoi ta
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10.03.2022 22:30 Відповісти
Це на них, напевно, та їхня "вакцина" впливає... Як її... Супутник, чи що там... Побічний ефект такий, напевно, додає зайву хромосому.
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10.03.2022 22:36 Відповісти
От як не дай Боже застосують,то тоді буде купа занепокоєння,ціле море.
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10.03.2022 22:28 Відповісти
нехай він спершу боїться за аварії на АЕС
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10.03.2022 22:29 Відповісти
А чего у тебя до сих пор дипломатические отношения с варварами?
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10.03.2022 22:30 Відповісти
Надо просто сказать фашистам Московии, что если что, то мало не покажется...Или Британия уже забыла про рыцарство?
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10.03.2022 22:31 Відповісти
То вам Україна каже кожен день. Доведить це свої громодянам
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10.03.2022 22:34 Відповісти
Англичане...как обычно - ЭТО АНГЛИЧАНЕ, а не французы или немцы...а ребятам - возьмите с собой противогазы...берегите себя а соответственно и нас!!!
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10.03.2022 22:37 Відповісти
противогазы в хим войне-это для самоуспокоения
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10.03.2022 23:04 Відповісти
Борис,а ты глуб0ко занэпокоенный Чи нэ дужэ глубоко?
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10.03.2022 22:40 Відповісти
Не пізди на Бориса, він зробив для нас дуже багато.
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10.03.2022 22:45 Відповісти
Да это очередная троляра из мордора этот серг, посмотри как они пишут по-украински как дибилы
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10.03.2022 23:03 Відповісти
Пане Борисе!
Зроби ласку, дай системи ППО. а ми їх згодні навіть "у шахті знайти".
Сто років пам'ятати будемо про твою ласку до НАС!!!
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10.03.2022 22:45 Відповісти
Та вже досить побоюватися треба перешкоджати цьму
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10.03.2022 23:04 Відповісти
В амерів пішла більше розмова на форумах за бактерологічну зброю, тому що Гейтс знову почав чесати про можливу нову епідемію...

Плюс у рашистів чешуть що у нас лабораторія в Києві....
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10.03.2022 23:10 Відповісти
 
 