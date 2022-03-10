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Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію", - сказав він.
"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - додав Джонсон.
За словами премє'ра, таке вже було в Сирії та Великій Британії.
"Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 nav svargi
показати весь коментар10.03.2022 22:26
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.03.2022 22:28
+12 Женя-Женя
показати весь коментар10.03.2022 22:27
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Будь ласка, зачекайте...
Але нажаль не до всіх поки що
Данилов, ермак и иже с ними! так мы готовимся или вы будут потом как бабы базарные интервью давать и охать, что вы не очикували??
но вот чего ожидать от сильных и умных державных Мужей ??? неужели только побаивания ???
Как говаривал некий киношный персонаж -"Устроили тут ромашка - тут помню, тут не помню".
Зроби ласку, дай системи ППО. а ми їх згодні навіть "у шахті знайти".
Сто років пам'ятати будемо про твою ласку до НАС!!!
Плюс у рашистів чешуть що у нас лабораторія в Києві....