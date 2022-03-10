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Світ має об'єднатися, аби протистояти порушенню Росією міжнародного права, - генсек ООН Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Світ має об'єднатися, аби протистояти порушенню Росією міжнародного права, - генсек ООН Гутерріш

Напад Росії на Україну змушує держави-члени ООН "об'єднатися у співпраці та солідарності", щоб підтримати всіх постраждалих і подолати порушення міжнародного права.

Про це заявив Антоніу Гутерреш на засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому зміцненню міжнародної співпраці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мир є найважливішим глобальним суспільним благом, і Організація Об'єднаних Націй була створена для його забезпечення… Війна приносить смерть, людські страждання та неймовірні руйнування, і ми не можемо дозволити собі розв’язувати глобальні проблеми, з якими ми стикаємося (ідеться про зміни клімату – ред.)", – сказав генсек, зазначивши, що засідання проходить "в тіні вторгнення Росії в Україну".

За його словами, в серці Європи "вирує багатопланова війна, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй".

За словами Гутерреша, щоб світ був "вільний від нужди та страху і сповнений можливостей для реалізації свого потенціалу, ми маємо терміново зосередитися на створенні та зміцненні основ багатосторонньої системи".

Гутерреш закликав не помилитися й ухвалити необхідні й невідкладні рішення: "Ми повинні ухвалити тяжкі рішення, які дадуть нам змогу рухатися вперед". У зв'язку з відчайдушним становищем України стан багатостороннього співробітництва набув ще більшого значення, зазначив генсек ООН.

"Ми повернулися до головної обіцянки Статуту ООН – позбавити майбутні покоління лихоліть війни. Багато людей в усьому світі ставлять собі питання: як таке могло статися у ХХІ столітті? Як сталося, що ми все ще дивимося в ядерну прірву, мільйони людей тікають через кордони, і зневажаються найфундаментальніші постулати міжнародного права?" – зазначив він.

Гутерреш вважає, що системи глобального управління потребують термінового перегляду, оскільки ця ситуація викликає "серйозні глобальні наслідки на кількох фронтах".

По-перше, вона призведе до ще більшого скорочення гуманітарного фінансування, що посилить страждання багатьох найуразливіших верств населення. По-друге, може опосередковано посилити глобальний голод, оскільки Україна – одне з найбільших у світі джерел зернових. По-третє, посилюється кліматична криза через постійну залежність від викопного палива й, відповідно, від геополітичних потрясінь.

За словами генсека ООН, зростання цін на енергоносії і продовольство найсильніше вдарить по країнах, що розвиваються.

Настав час шукати конкретні рекомендації щодо покращення глобального управління, додав Гутерреш і оголосив про створення нової Консультативної ради високого рівня з глобальних суспільних благ, яку очолять колишній президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф та колишній прем'єр-міністр Швеції Стефан Лефвен.

Рада "розглядатиме прогалини в управлінні, пріоритети та рівні терміновості" напередодні саміту майбутнього, який відбудеться у вересні 2023 року. Саміт "надасть лідерам можливість взяти на себе зобов'язання щодо відходу від небезпечного курсу, яким ми рухаємося, через багатосторонню співпрацю, засновану на цінностях, закріплених у Статуті ООН".

Результатом саміту може стати Пакт в ім'я майбутнього, який, на думку Гутерреша, має охоплювати нове бачення миру і безпеки у світлі наявних загроз, застування цифрових технологій, які мають стати "рушійною силою добробуту, солідарності та прогресу", принципи мирного використання космічного простору, вдосконалення реагувань на надзвичайні ситуації тощо.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
разогнать надо вашу ср*ную импотентную ООН.
На кой х* вы кому нужны, если у вас страна террорист имеет право вето?!
убейтесь об стену, придурки!
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10.03.2022 22:44
+23
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10.03.2022 22:47
+12
ООН з'явилося , думав що його вже нема
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10.03.2022 22:43
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ООН з'явилося , думав що його вже нема
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10.03.2022 22:43 Відповісти
azh 8 let proshlo
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10.03.2022 22:45 Відповісти
О! Он! З'явилося
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10.03.2022 22:51 Відповісти
Доброго ранку діду!
Уже, об'єдналися!
Надобраніч!
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10.03.2022 23:50 Відповісти
Організація - *********.
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11.03.2022 04:00 Відповісти
так випріть касабів.. ліга націй №2
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11.03.2022 06:38 Відповісти
ООН фактически - гОндОН, через нее не проходят никакие решения...
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10.03.2022 22:44 Відповісти
разогнать надо вашу ср*ную импотентную ООН.
На кой х* вы кому нужны, если у вас страна террорист имеет право вето?!
убейтесь об стену, придурки!
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10.03.2022 22:44 Відповісти
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10.03.2022 22:47 Відповісти
Первый вменяемый человек. Хватит растить е*анутого нового гитлера
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11.03.2022 00:27 Відповісти
А цука Меркель воды в рот набрала
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11.03.2022 00:29 Відповісти
Сидит газпромовские евро пересчитывает. Некогда заниматься убийством каких то украинских детей
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11.03.2022 00:32 Відповісти
Аж трясьот от предвкушения дохода
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11.03.2022 00:36 Відповісти
Щось нашу Юлю геть ніде не чути. А Ляшко де?
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11.03.2022 05:44 Відповісти
Ляшко по хатынкам кивы шарится. Жульку видеть вообще нет желания. Ничего умного и полезного эта ботоксная консерва не скажет и не сделает
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11.03.2022 16:57 Відповісти
Та не гони, Антонио, так себе... Просто конфликт, а не война, как ты раньше говорил и методички всем разослал, а теперь к чему то призываешь.
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10.03.2022 22:48 Відповісти
А шо наконец-то посмотрел хроники убийств из МАРИУПОЛЯ и начал что-то блеять ... гомосек ООН
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10.03.2022 22:49 Відповісти
сейчас соберутся и очень очень очень очень очень очень озаботятся - импотенты гребаные
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10.03.2022 22:49 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С ночи и до утра 10 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмяхля, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.

Как передает AZE.az, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, с целью предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделения Азербайджанской армии приняли ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем подразделений Азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны.
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10.03.2022 22:52 Відповісти
Сейчас бы самое время Азербайджану взять свое. ***** застрял е*алом в Украине
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11.03.2022 00:30 Відповісти
И Грузии взять свое. И Молдове. И Японии. Но они сидят, как импотенты.
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11.03.2022 05:47 Відповісти
грузія молоко касабам наливае зайняті вони
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11.03.2022 06:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nh8i
дурдом
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10.03.2022 23:01 Відповісти
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10.03.2022 23:03 Відповісти
Гуттереш,меньше пистел бы -больше делал! Пэтриоты нам дать не? Раз мигИ зажали утырки ссыкливые
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10.03.2022 23:03 Відповісти
так об"еднуйтесь ! шо заважае???
думаєте в нас часу роки, щоби тільки слухати ваші заклики і важке зітхання про нашу долю???
робіть щось ! кулаком і биті справніше, а ніж кожний пальчиком посварить !!!
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10.03.2022 23:25 Відповісти
Можете взятися за руки. Все рівно ви на більше нездатні. Імпотенти
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10.03.2022 23:31 Відповісти
‼️‼️‼️
ООН чекає повний розвал після російсько-української війни - ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ

https://youtu.be/aRReku8kTB0

10.03.2022 00:18
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10.03.2022 23:35 Відповісти
Все уже поняли,кто бесполезные пи**оболы,кто барыги, и кто просто дешевые проститутки. Мир не будет прежним,не надейтесь
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11.03.2022 00:35 Відповісти
Одних примушують "взяти на себе зобов'язання щодо відходу від небезпечного курсу" (як, наприклад, Будапештський меморандум), а інші потім на них нападають, вбивають їх і грабують.
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11.03.2022 02:31 Відповісти
Шановні члени ті інші особи ООН, шукайте нову роботу,бо ваша імпотентна організація нафіг нікому непотрібна з озабоченнями.
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11.03.2022 04:30 Відповісти
У штаб-квартиру ООН завезли партію віагри, і тепер ці сидячі мерці будуть зможуть базікати днів три...
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11.03.2022 09:12 Відповісти
Это бесхребетное существо, ни разу не упомянуло Россию
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14.03.2022 20:23 Відповісти
 
 