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Ворог знизив інтенсивність просування вглиб України, але розслаблятися не треба, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог знизив інтенсивність просування вглиб України, але розслаблятися не треба, - Маляр

Російські окупанти знизили інтенсивність просування вглиб території України, однак розслаблятись не треба.

Про це під час телемарафону заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"З одного боку ворог зменшив інтенсивність просування військ вглиб території України. ЗСУ дають відсіч, і не дають можливості просуватися. Але разом з тим, ворог не залишає свої плани перейти в активну фазу наступу", - зазначила вона.

"Тому ми не повинні розслаблятися. Ми обов'язково переможемо, просто потрібні час і сили. Це величезна армія, щоб її перемогти, потрібен певний час і певні зусилля", - додала Маляр.

Читайте: Проблеми нестачі зброї для тероборони немає, є логістичні моменти, – Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
"У врага нет никакого продвижения, кроме продвижения в загробный мир". Люся юморит как надо)
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10.03.2022 23:31
+2
Яке разслаблятись - ось видео Азовців, про Марик:
https://www.youtube.com/watch?v=Lg3JYn2JukA
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10.03.2022 23:31
+2
а кто-нибудь видел в где-нибудь в ТрО Гордона, Пальчевский??? может кто видел Комаровского в каком-нибудь госпитале??
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10.03.2022 23:32
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Заткнись! Ти перша волала, що ***** не нападе! Мразота!
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10.03.2022 23:30 Відповісти
Ну то ж давно было. Еще до вторжения.
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10.03.2022 23:34 Відповісти
Яке разслаблятись - ось видео Азовців, про Марик:
https://www.youtube.com/watch?v=Lg3JYn2JukA
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10.03.2022 23:31 Відповісти
"У врага нет никакого продвижения, кроме продвижения в загробный мир". Люся юморит как надо)
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10.03.2022 23:31 Відповісти
а кто-нибудь видел в где-нибудь в ТрО Гордона, Пальчевский??? может кто видел Комаровского в каком-нибудь госпитале??
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10.03.2022 23:32 Відповісти
Комаровский в Харькове. Деток лечит. Видео навалом с его оценкой войны.
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10.03.2022 23:37 Відповісти
хоть этот при деле. Может теперь перестанет грибы жрать.
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10.03.2022 23:45 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=520631432821830
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10.03.2022 23:46 Відповісти
Он в себе идиот?Нам ещё мало того что держать оборону ещё орков выгонять с нашей земли
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10.03.2022 23:47 Відповісти
Авторитетна експертиня - достойна пара авторитетному Арестовичу
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10.03.2022 23:59 Відповісти
 
 