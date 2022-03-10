Ворог знизив інтенсивність просування вглиб України, але розслаблятися не треба, - Маляр

Російські окупанти знизили інтенсивність просування вглиб території України, однак розслаблятись не треба.

Про це під час телемарафону заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"З одного боку ворог зменшив інтенсивність просування військ вглиб території України. ЗСУ дають відсіч, і не дають можливості просуватися. Але разом з тим, ворог не залишає свої плани перейти в активну фазу наступу", - зазначила вона.

"Тому ми не повинні розслаблятися. Ми обов'язково переможемо, просто потрібні час і сили. Це величезна армія, щоб її перемогти, потрібен певний час і певні зусилля", - додала Маляр.

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