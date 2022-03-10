При затримані було вбито екскерівника СБУ по Києву та області Дем'яненка, - ЗМІ. ВIДЕО
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Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію від ЗМІ, що при затриманні був застрелений екскерівник СБУ по Києву та області Дмитро Дем'яненко.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Гончаренко відзначив: "ЗМІ пишуть, що "розстріляли автомобіль з екс-заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Дмитром Дем'яненком.
Він відкрив вогонь першим і загинув під час затримання".
Топ коментарі
+44 Muron
показати весь коментар10.03.2022 23:39
+41 Светлана Велик
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+32 Вася Петренко 07e57c76
показати весь коментар10.03.2022 23:55
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Будь ласка, зачекайте...
І машину йому дали тому, що так було потрібно.
Открыл огонь первым,при том по людям в форме и на спецмашинах с маячками -значит признал свою вину и получил наказание
І це вже друге вбивство при "затриманні".
Один раз - випадок, два раза - правило...
Цілком можливо, Баканов підчищає заведену з його відома рос. агентуру, коли стало ясно, що в теперішній ситуації це може виплисти на поверхню з доказами.
и погони не устраивали
Вистачить одного - того що зліва від машини!
Вони знали, що Дем"яненко озброєний. Вистачило тому "лівому" закричати, що бачить зброю (ну насправді щось типу - "Брось оружие!") і вистрілити.
Зауважте, той лівий ПРОДОВЖУВАВ стріляти навіть після того, як стало ясно, що попав у свого - він хотів бути ВПЕВНЕНИЙ, що Дем"яненко не виживе.
Тобто пріоритетом в нього (як виглядає) було добити напевно Дем"яненка, але не зберегти своїм колегам життя.
З.І. Теж варто звернути увагу, як "лівий" затримався після відкриття дверей, опустив голову вниз, видихнув, і тільки після такої паузи вже рішуче побіг доганяти. Не скажу, що дуже дивна поведінка, але все ж вартує уваги.
надьожного, як швейцарській годинник
А чого екс- на автівці з синіми номерами ??
советскийразведчик ГУР. Хрен поймешь что происходит, тем более инфа сотка от пи(пи)дабола Леши Гончаренко
В іне-ті після пошуку щонайбільше можна знайти лише натяк, що у людини були прибутки більшими, ніж мали б бути у чиновника середньої ланки, який чесно живе лише на заробітну плату на такій посаді (хоч моживо в СБУ у заступників вони вищі, ніж можемо уявити), але більше нічого, що йому можна було б інкримінувати.
Хоч, щоправда, шпигуни мають завдання від кураторів жити непомітно, так шр його біографія сама собою ні про що не свідчить.
Сподіваюся нам дадуть якесь переконливе офіційне пояснення.
Дякувати Богові, спецназівець вижив і потім ЗМІ про все дізнались