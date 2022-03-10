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затримання (4143) СБУ (10027)

При затримані було вбито екскерівника СБУ по Києву та області Дем'яненка, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію від ЗМІ, що при затриманні був застрелений екскерівник СБУ по Києву та області Дмитро Дем'яненко.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

Гончаренко відзначив: "ЗМІ пишуть, що "розстріляли автомобіль з екс-заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Дмитром Дем'яненком.

Він відкрив вогонь першим і загинув під час затримання".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
собаці собача смерть
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10.03.2022 23:39
+41
Если открыл огонь первым, значит всё он знал зачем за ним пришли. Хорошо, что пошла работа в этом направлении. Там таких латентных коллаборантов еще вагон и маленькая тележка.
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10.03.2022 23:50
+32
Ось де справжня і найбільш ганебна зрада-- керівники силових структур, депутати ВР, оточення президента-- вся країна пронизана рашистським вірусом зради. Зараз маємо унікальний шанс-- хоча б частково цей вірус знищити.
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10.03.2022 23:55
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собаці собача смерть
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10.03.2022 23:39 Відповісти
Угу. Головне, щоб це не було півдчищанням "хвостів" Бакановим...
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10.03.2022 23:43 Відповісти
Кто так относится к собакам, сам не является человеком.
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11.03.2022 00:07 Відповісти
Он ду почти он бессмертный.
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10.03.2022 23:42 Відповісти
Кто, что, зачем, почему...ничего не понятно
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10.03.2022 23:43 Відповісти
Хтось під "шумок" замітає сліди...
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10.03.2022 23:48 Відповісти
Хто, зрозуміло, - МВС. За що - за підозру в зраді. Якщо чинив спротив без пояснень - потенційно винен. Інше дізнаємось згодом. Цікаво, що відео розмістив Гончаренко. Той, хто першим з депутатів Ради заявив про начебто незаконні американські експерименти у поставлених в Україну ******** лабораторіях BSL-2. До відома: із поставлених комплектів працює лише Львівська лабораторія при Університеті ім. Д.Галицького. В Одесі вона навіть не розпакована. Додаток E: Вимоги до біобезпеки 2-го рівня (BSL-2) | Науково-дослідна підтримка (bu.edu)
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11.03.2022 04:04 Відповісти
людк, так много о лабораториях...больше, только захарова
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11.03.2022 06:58 Відповісти
Не слишком ли много информации вы выложили Людмила,-это удивительно как для пересічної громадянки.
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11.03.2022 07:14 Відповісти
Які його гріхи?
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10.03.2022 23:43 Відповісти
Кацапський агент.
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11.03.2022 06:50 Відповісти
консерва?
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10.03.2022 23:43 Відповісти
он один погиб?
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10.03.2022 23:45 Відповісти
Всё понимаю только после этого мужикам нада было ввалить такой п"дюлины тому кто слева вёл огонь перекрёстный по своим .Идиота кусок
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10.03.2022 23:45 Відповісти
Кінці у воду.
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10.03.2022 23:46 Відповісти
Если открыл огонь первым, значит всё он знал зачем за ним пришли. Хорошо, что пошла работа в этом направлении. Там таких латентных коллаборантов еще вагон и маленькая тележка.
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10.03.2022 23:50 Відповісти
Что за черт? Зря бы за ним не ехали
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10.03.2022 23:50 Відповісти
ох уж эти сьемки с телефона на телефон
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10.03.2022 23:50 Відповісти
Ну є ж відео, що за тупі запитання і фантазіі, коли все зрозуміло? Спіймали кацапську агентуру, здаватись сенсу не було, очевидно, забагато нашоі крові на руках, почав стріляти і був знищений. Все.
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10.03.2022 23:51 Відповісти
До речі, пацюк був у броніку, і на машині з мигалкою і поліцейських номерах, а він же КОЛИШНІЙ, тобто використовув незаконно. Сто відсотків кацапська агентура.
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10.03.2022 23:58 Відповісти
Сам ти пацюк, і броніка на ньому не було.

І машину йому дали тому, що так було потрібно.
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11.03.2022 15:13 Відповісти
Потім скажуть, що то був розвідник
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11.03.2022 03:00 Відповісти
Так, тільки кацапский, такі і здадуть Україну.
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11.03.2022 08:10 Відповісти
Крыса тонет, но не сдаётся!
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10.03.2022 23:53 Відповісти
Ось де справжня і найбільш ганебна зрада-- керівники силових структур, депутати ВР, оточення президента-- вся країна пронизана рашистським вірусом зради. Зараз маємо унікальний шанс-- хоча б частково цей вірус знищити.
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10.03.2022 23:55 Відповісти
Головне - фізично.
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11.03.2022 00:00 Відповісти
Щось тривожно, хтось сліди замітає. В мене косий погляд на Єрмака та Буданова
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10.03.2022 23:57 Відповісти
тревожно было бы если б по нему палить начали первыми (можно было бы и не заморачиваться столь длительными погонями -это только в американских фильмах спрятавшись за дверкой машины -получаешь защиту как в бтр.
Открыл огонь первым,при том по людям в форме и на спецмашинах с маячками -значит признал свою вину и получил наказание
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11.03.2022 00:05 Відповісти
на відео нічого не зрозуміло
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11.03.2022 00:15 Відповісти
Не факт, можливо просто "багато знав". Зараз багато дивних ігор. Як і ліквідація Киреева без внятних пояснень. Якщо, як кажуть, за зраду, тоді інше питання - хто його напередодні назначив в переговорну делегацию від України, при чому скривши це в списках переговорників для преси? Так само як участь "переговорника" Абрамовича в составі української делегації. Схоже українські олигархи продовжують якісь свої закилимні ігри.
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11.03.2022 05:30 Відповісти
В нього навіть зброї не бул
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11.03.2022 15:05 Відповісти
Ловят крыс.
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10.03.2022 23:58 Відповісти
он много знал ... про шапито
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11.03.2022 00:00 Відповісти
Не видно, щоб вбитий перший відкрив стрільбу. Цілком може бути, що почав стріляти той, який стояв зліва від машини (і так необережно, що по своїх стріляв).
І це вже друге вбивство при "затриманні".

Один раз - випадок, два раза - правило...
Цілком можливо, Баканов підчищає заведену з його відома рос. агентуру, коли стало ясно, що в теперішній ситуації це може виплисти на поверхню з доказами.
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11.03.2022 00:01 Відповісти
это уж сильно сложно-для заметания следов-10 человек не собирали бы .
и погони не устраивали
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11.03.2022 00:07 Відповісти
А навіщо, щоб знали 10 людей?
Вистачить одного - того що зліва від машини!
Вони знали, що Дем"яненко озброєний. Вистачило тому "лівому" закричати, що бачить зброю (ну насправді щось типу - "Брось оружие!") і вистрілити.
Зауважте, той лівий ПРОДОВЖУВАВ стріляти навіть після того, як стало ясно, що попав у свого - він хотів бути ВПЕВНЕНИЙ, що Дем"яненко не виживе.
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11.03.2022 00:24 Відповісти
Сформулюю ще точніше - після того, як "лівий" побачив, що попав по своєму і на лінії вогню і той поранений і ще один свій - він переміщувався так, що вони залишалися на лінії вогню!
Тобто пріоритетом в нього (як виглядає) було добити напевно Дем"яненка, але не зберегти своїм колегам життя.

З.І. Теж варто звернути увагу, як "лівий" затримався після відкриття дверей, опустив голову вниз, видихнув, і тільки після такої паузи вже рішуче побіг доганяти. Не скажу, що дуже дивна поведінка, але все ж вартує уваги.
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11.03.2022 00:28 Відповісти
вроде не видно порохового дыма от левого ,но запись не очень,завтра гляну на большом экране
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11.03.2022 00:45 Відповісти
Если он бывший, почему у него ментовские номера?
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11.03.2022 00:02 Відповісти
Таки Шухричу ще повезло.
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11.03.2022 00:05 Відповісти
Неизвестно надолго ли...
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11.03.2022 00:37 Відповісти
а хто ж це назначив лінтінанта Баканова, досвідченого контррозвідника, головою служби безпеки?
надьожного, як швейцарській годинник
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11.03.2022 00:06 Відповісти
бубочка......
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11.03.2022 06:35 Відповісти
Шо -то здесь не совсем то, как представляют нам..
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11.03.2022 00:08 Відповісти
Аргументи?
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11.03.2022 00:11 Відповісти
Нда ... Одні дірочки залишились ... прям як у кіно ...
А чого екс- на автівці з синіми номерами ??
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11.03.2022 00:09 Відповісти
Одного вроде кацапского шпиона бакановское СБУ уже расстреляло, но оказалось что он вроде не шпион, а советский разведчик ГУР. Хрен поймешь что происходит, тем более инфа сотка от пи(пи)дабола Леши Гончаренко
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11.03.2022 00:11 Відповісти
Дивно. Враження , це спровоковане вбивство для замітання слідів. Це не затримання ,... нас знову тримають за дурнів...відосіками
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11.03.2022 00:20 Відповісти
Реально це не затримання, профі вміють затримувати простіше і безпечніше. А на відео - це розстріл.
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11.03.2022 07:07 Відповісти
Версія буде, що він зробив?
В іне-ті після пошуку щонайбільше можна знайти лише натяк, що у людини були прибутки більшими, ніж мали б бути у чиновника середньої ланки, який чесно живе лише на заробітну плату на такій посаді (хоч моживо в СБУ у заступників вони вищі, ніж можемо уявити), але більше нічого, що йому можна було б інкримінувати.
Хоч, щоправда, шпигуни мають завдання від кураторів жити непомітно, так шр його біографія сама собою ні про що не свідчить.
Сподіваюся нам дадуть якесь переконливе офіційне пояснення.
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11.03.2022 00:31 Відповісти
А демченко коли?
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11.03.2022 00:42 Відповісти
Если он экс,почему тогда ездил на служебном авто со спецсигналами?
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11.03.2022 00:59 Відповісти
шкода що з шуфрічЕВИМ та бойкАВИМ так не вчинили...
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11.03.2022 04:27 Відповісти
Цікаво,а що було в машині?
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11.03.2022 04:55 Відповісти
Влітку 2020 сбу Баканова так само розстріляло авто спецназівця який давав свідчення про те що СБУ накрило базу де спецназ ЗСУ готував повторення виходу за лінію фронту з метою повторити операцію подібну 'захопленню Цемаха'.
Дякувати Богові, спецназівець вижив і потім ЗМІ про все дізнались
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11.03.2022 05:31 Відповісти
Он не остановился на блок-посту в Дарницком р-не. Его застрелили бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".
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11.03.2022 06:52 Відповісти
Не схоже ні на яке затримання. Схоже на переслідування та подальший ексцес виконавця. Навряд чи хтось став би заморачуватися в наш час розробкою такої спецоперації.
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11.03.2022 07:10 Відповісти
Що корона врятувала? так буде з всіма ворогами.
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11.03.2022 08:07 Відповісти
Консерва? Зрадник?
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11.03.2022 08:19 Відповісти
Пару кагебешних свинособак застрелили, залишилось ще десь 20 тисяч...
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11.03.2022 09:16 Відповісти
Что. Вы пишите бред. Посмотрите внимательно видео. К машине подошёл полицейский открыл дверь поскользнулся и выстрелил вверх после это началась стрельба. У водителя даже оружия не было.
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Вы сначала разберитесь, а потом пишите гадости.
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11.03.2022 14:20 Відповісти
 
 