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Навідника російських окупантів затримали у Харкові: За 40 тис. грн "злив" координати критичної інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Навідника російських окупантів затримали у Харкові: За 40 тис. грн

Правоохоронці затримали у Харкові навідника російських окупантів.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.

1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів.

От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день.

Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все", - розповіла Венедіктова.

Дивіться: Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Віддайте його жителям "критичної інфраструктури" - і все.
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10.03.2022 23:58
+21
***** гандон! За такое следует стрелять в голову!
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10.03.2022 23:54
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***** гандон! За такое следует стрелять в голову!
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10.03.2022 23:54 Відповісти
Віддайте його жителям "критичної інфраструктури" - і все.
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10.03.2022 23:58 Відповісти
та нет..., такие подонки должны умирать долго..., очень долго!
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11.03.2022 00:08 Відповісти
Ппц продаться кацапам, это ж надо быть **#@тым
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10.03.2022 23:55 Відповісти
заштовхати 40 кілогривень йому в пельку
і віддати його родичам загиблих
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10.03.2022 23:59 Відповісти
****, воно хоч наркоман?
ну чим ще пояснити те, що за 1,5 кілобакса він убив людей?
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11.03.2022 00:01 Відповісти
Розстріляти паскуду .
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11.03.2022 00:03 Відповісти
40 срібників.
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11.03.2022 00:08 Відповісти
не было в первоисточнике никаких серебреников. а были тетродрахмы. это 1\4 часть денежной еденицы того времени.
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11.03.2022 00:11 Відповісти
Може і так. Не буду заперечувати. Якась магія цифри зради.
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11.03.2022 02:18 Відповісти
Напевно десь в Німеччині наших волонтерів кацапи побили https://t.me/c/1448430754/5540 . Треба вправити комусь мозгі
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11.03.2022 00:11 Відповісти
Правоохоронці затримали у Харкові навідника російських окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3323771

Кончена тварина, Іуда Іскаріот, і грощі ж смішні, це не мільон гривень і не два, а ціна китайського електрогенератора.
Пожиттєве буде справедливим за це.
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11.03.2022 00:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gx9lej3f0qE
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11.03.2022 00:15 Відповісти
А шо там веня с делами на Рифа.... Стерненко.....
Зная твои косяки, я тебе тупо не верю....
Ты привыкла шить дела белыми канатами...
Уже выяснила кто выпустил Медведчука? Кто слил инфу с РНБОУ про санкции, что он успел вывезти свои самолёты?
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Стерненку не верят только лаптеногие боты.
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11.03.2022 01:23 Відповісти
Ты идиот? Читать не умеешь? Я спрашиваю у брехла Венедиктовой про дело Рифа и Стерненко.... Наверно логика это не твоё.
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11.03.2022 02:42 Відповісти
В условиях военного времени вижу целесобразность просто выдать его жителям Харькова
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11.03.2022 00:23 Відповісти
А що таке? "Вяликие" космічні сили расєї вже не бачать з супутників ні хріна? І наведення по Глонассу виявляється нема? Як завжди усі гроші покрали а доповіли *****, що усе як цукерочка?
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11.03.2022 00:26 Відповісти
Дичь какая-то. Кто-то позвонил, предложил на электронную почту отправить координаты хлебозавода. А в Google maps этих координат нет? Не, ну я понимаю, что не светочи военного дела в рэфии работают, но не до такой же степени. А если бы этот "шпиён" деньги бы взял, а координаты бы не отправил, то не бомбили бы Харьков?
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11.03.2022 00:46 Відповісти
І шо його не відпустили, як Метрікс Саллі? https://www.youtube.com/watch?v=DndNFMQwyF4
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11.03.2022 03:01 Відповісти
засипати завалами зруйнованих об'єктів і хай там подихає.Або до ганебного стовпа прив'язати в центрі.
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11.03.2022 07:11 Відповісти
Мда... Батьківщину продати за 40 тис гривень. Це треба бути фатальним ідіотом
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11.03.2022 08:17 Відповісти
Хенпрокуратурі треба знайти собі арестовича, бо ця істерика - ні до чого
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11.03.2022 09:20 Відповісти
 
 