Навідника російських окупантів затримали у Харкові: За 40 тис. грн "злив" координати критичної інфраструктури
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Правоохоронці затримали у Харкові навідника російських окупантів.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.
1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів.
От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день.
Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все", - розповіла Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
і віддати його родичам загиблих
ну чим ще пояснити те, що за 1,5 кілобакса він убив людей?
Кончена тварина, Іуда Іскаріот, і грощі ж смішні, це не мільон гривень і не два, а ціна китайського електрогенератора.
Пожиттєве буде справедливим за це.
Зная твои косяки, я тебе тупо не верю....
Ты привыкла шить дела белыми канатами...
Уже выяснила кто выпустил Медведчука? Кто слил инфу с РНБОУ про санкции, что он успел вывезти свои самолёты?