Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зробила все, щоб її хотіли бачити в Євросоюзі.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи", - наголосив президент.
За словами Зеленського, серед лідерів держав є ті, хто Україну підтримує.
"А є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх цих країн, країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю, якби саме люди вирішували, щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю - український народ вже в ЄС. А політики... я впевнений, що вони підлаштуються, бажано швидше. Слава народам Європи, слава Україні! Слава нашим військовим", - додав Зеленський.
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З початком війни він дав підстави себе поважати
Таким же чином могли й нацисти казати , що мовляв вони не вбивали євреїв , а відправляли їх по "гуманітарному коридору" до гетто , або до Аушвіцу !!!
Кому цікава заява військових злочинців ?
Відправка в окупаційну зону , або депортація жителів на теріторію агрессора не ким й ні яким разом не рахується "зеленим коридором" .
до спаму худобу
Та йще цитуєшь слова якогось військового злочинця . Та йще його смердяче звання !
Й не тільки заради вступу в Євросоюз , але для вступу в НАТО .
Й саме доля доля українців є яскравим доказом й виправданням існування такого блоку як НАТО !
Може спочатку б виконати рекомендації від ЄС по реформам, а не спекулювати від імені народа і збройних сил.
Але українці зараз кроввя розплачуються виключно за те , що хтось в 2006 році сцяв від ********** й голосував проти асоціації .
Й йще один ньюанс . А як на рахунок одного працівника "Газпрому" , який до цього працював канцлером одного з флагманів ЕС ?!
Херня усе це .
На фоні тих випробувань й жертв , які випали на долю України вона була б при меньш бюрократичній ЕС вже за один прийнята й в ЕС , й в НАТО .
Туретчинну , до речі , прийняли в НАТО за одну добу й без предуумов . Хоча тоді в Туретчині була військова диктатура (хоча й проєвропейська) . А Греція теж була в НАТО й там були "чорні полковники" .
І так, згідний з вами стосовно 30-річних коливань українського народу - куди йти. Це безумовно зашкодило тоді і шкодить навіть сьогодні. Довіру втратити швидко. Відновити її є тяжкий процес.
Хоча я не громадянин України але щиро волів би бачити Україну у одній сім'ї з нами, з тими самими перевагами які дає цивілізований світ.
Прикро бачити недолугість тих політиків/учасників дискусій, які вважають що Захід весь по вуха у боргу перед ними і тому повинен дати їм все тільки тому що вони мешкають в Україні. Різниця між такими та москальнею тільки у тім, що не погрожують прийти і забрати якщо самі не дадуть.
А щодо Румунії і Булгарії, скорше всього їхнє прийняття не несло (передувсім) політичних ризиків для ЄС і НАТО у силу відсутности будь яких серйозних політични, економічних, війскових та демографічних зв'язків з моськовським улусом.
там бояться країн, в яких йде війна!
А з судовою реформою та антикорупційними органами - взагалі повний ******* і відкат за часів останнього президенства