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Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зробила все, щоб її хотіли бачити в Євросоюзі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, серед лідерів держав є ті, хто Україну підтримує.

"А є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх цих країн, країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю, якби саме люди вирішували, щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю - український народ вже в ЄС. А політики... я впевнений, що вони підлаштуються, бажано швидше. Слава народам Європи, слава Україні! Слава нашим військовим", - додав Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Зеленський, реально респект
З початком війни він дав підстави себе поважати
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11.03.2022 00:34
+4
цікаво як народ, на плечах якого сидять всі ці єрмаки, ахмєтови, коломойські, вовки, пінчуки... які облизуються на фінансові потоки ЄС, є готовим до ЄС?
Може спочатку б виконати рекомендації від ЄС по реформам, а не спекулювати від імені народа і збройних сил.
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11.03.2022 01:00
+3
Жоден інший народ не зробив й сотої долі того , що зробив український народ .
Й не тільки заради вступу в Євросоюз , але для вступу в НАТО .

Й саме доля доля українців є яскравим доказом й виправданням існування такого блоку як НАТО !
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11.03.2022 00:43
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Зеленський, реально респект
З початком війни він дав підстави себе поважати
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11.03.2022 00:34 Відповісти
У нього рейтинг у світі номер один , несподіваночка для мене тай думаю багатьо
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11.03.2022 00:50 Відповісти
+1
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11.03.2022 01:00 Відповісти
Это чем же? Продолжением нытья - " почему мы не в НАТО, почему мы не в ЕС?" ****, на кону судьба Украины а оно рассказывает о том, что лично он главная цель путина. И ноет, бл...ть ноет. А шакалята, типа тебя, ему активно подлизывают. Как же вы зае.али. Заткнитесь, хотя бы на время войны.
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11.03.2022 00:52 Відповісти
Секта свідків Порошенка ? Я висловив свою думку і думку людей (іностранців) з якими спілкуюсь , та головні журнали світу які прочитав . Багато сивочолий з маринкою спас під Ірпінем ? На камеру
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11.03.2022 01:07 Відповісти
Отвечал я не тебе, если только это не твои 2 акка. Но и тебе отвечу, иностранцам свойственно многое недооценивать и многое переоценивать. Я против того, чтобы вносить раздрай в тяжелое время, но от его самовоспевания и **************...ния уже блевать тянет.
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11.03.2022 01:21 Відповісти
Ну й кому це цікаво ?!

Таким же чином могли й нацисти казати , що мовляв вони не вбивали євреїв , а відправляли їх по "гуманітарному коридору" до гетто , або до Аушвіцу !!!

Кому цікава заява військових злочинців ?

Відправка в окупаційну зону , або депортація жителів на теріторію агрессора не ким й ні яким разом не рахується "зеленим коридором" .
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11.03.2022 00:48 Відповісти
не годуйте троля
до спаму худобу
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11.03.2022 00:58 Відповісти
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11.03.2022 00:59 Відповісти
Й потім , з якого **** ти називаєшь ********** "Расєйская Підерацієй" ?
Та йще цитуєшь слова якогось військового злочинця . Та йще його смердяче звання !
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11.03.2022 00:49 Відповісти
Слава Україні !!!!!
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11.03.2022 00:36 Відповісти
Жоден інший народ не зробив й сотої долі того , що зробив український народ .
Й не тільки заради вступу в Євросоюз , але для вступу в НАТО .

Й саме доля доля українців є яскравим доказом й виправданням існування такого блоку як НАТО !
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11.03.2022 00:43 Відповісти
Щось не зрозумів - у чому ЗАРАЗ сенс товкти про членство в ЄС? Треба спочатку війну виграти.
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11.03.2022 00:43 Відповісти
Нафіга тобі, Зєля, той ЄС, якщо саме існування країни у небезпеці?
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11.03.2022 00:45 Відповісти
де був перед війною на армію грошей мінімальне він крадівнітством заімавсія а армія 0000
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11.03.2022 00:49 Відповісти
Я вже Зе ненавиджу! Він не має права на такі капітуляційні промови! Ми ще мало чого зробили! Чого він каже у минулому часі??????????
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11.03.2022 00:57 Відповісти
цікаво як народ, на плечах якого сидять всі ці єрмаки, ахмєтови, коломойські, вовки, пінчуки... які облизуються на фінансові потоки ЄС, є готовим до ЄС?
Може спочатку б виконати рекомендації від ЄС по реформам, а не спекулювати від імені народа і збройних сил.
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11.03.2022 01:00 Відповісти
Почуйте мене щильнійше . Коли приймали Болгарію й Румунію вони були не меньш корумпованними софками , ніж українці .
Але українці зараз кроввя розплачуються виключно за те , що хтось в 2006 році сцяв від ********** й голосував проти асоціації .

Й йще один ньюанс . А як на рахунок одного працівника "Газпрому" , який до цього працював канцлером одного з флагманів ЕС ?!

Херня усе це .

На фоні тих випробувань й жертв , які випали на долю України вона була б при меньш бюрократичній ЕС вже за один прийнята й в ЕС , й в НАТО .

Туретчинну , до речі , прийняли в НАТО за одну добу й без предуумов . Хоча тоді в Туретчині була військова диктатура (хоча й проєвропейська) . А Греція теж була в НАТО й там були "чорні полковники" .
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11.03.2022 01:10 Відповісти
Ви забули добавити до Греції та Туреччини ще Італію, яка, якби не втручання США, ще у кінці 40-х мала стати "комуняцьким раєм" на кшалт Югославії. Але події і геополітичні обставини 70-річної давнини потрібно розгядати у розрізі того часу. Світ не стоїть на місці, міняється і Захід сьогодні, не маючи будь якого серйозного опонента, ставиться більш відбірково кого хоче бачити у своїх рядах а до кого ставитись з обережністю.
І так, згідний з вами стосовно 30-річних коливань українського народу - куди йти. Це безумовно зашкодило тоді і шкодить навіть сьогодні. Довіру втратити швидко. Відновити її є тяжкий процес.
Хоча я не громадянин України але щиро волів би бачити Україну у одній сім'ї з нами, з тими самими перевагами які дає цивілізований світ.
Прикро бачити недолугість тих політиків/учасників дискусій, які вважають що Захід весь по вуха у боргу перед ними і тому повинен дати їм все тільки тому що вони мешкають в Україні. Різниця між такими та москальнею тільки у тім, що не погрожують прийти і забрати якщо самі не дадуть.
А щодо Румунії і Булгарії, скорше всього їхнє прийняття не несло (передувсім) політичних ризиків для ЄС і НАТО у силу відсутности будь яких серйозних політични, економічних, війскових та демографічних зв'язків з моськовським улусом.
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11.03.2022 01:53 Відповісти
Поясніть тому тормозу з булавою що війна не за нато і єс, а за саму Україну, людей і їх свободу, головна причина нападу це антиросія якою стала вільна україна.
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11.03.2022 01:02 Відповісти
путін зробив все, щоб війною відлякати Євросоюз від нас.

там бояться країн, в яких йде війна!
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11.03.2022 01:10 Відповісти
Україна лише прийняла необхідні закони (але не всі), але їх виконання - кульгає.
А з судовою реформою та антикорупційними органами - взагалі повний ******* і відкат за часів останнього президенства
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11.03.2022 09:23 Відповісти
 
 