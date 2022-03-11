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Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Фантазії РФ про неіснуючу зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції Росії.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Porol ferton
показати весь коментар11.03.2022 00:53
+8 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар11.03.2022 00:50
+6 Женя-Женя
показати весь коментар11.03.2022 00:49
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Будь ласка, зачекайте...
может пора войну перенести на их территорию , а не стонать ?
этой добротой украинцев, пользуется шибздик кабаев, который сбрендил на фоне комплексов неполноценности, фобии бандеровцев и мании преследования..
кстати, а где кабаев спрятал своих личинок и монобровую чисто рускую бабищу кабаеву?
Это как вы вводили войска в Ирак, по причине, что там разрабатывают биологическое оружие.
Разве вы не видите, что кацапы к вам зарываются?
Так ********* их!