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Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба

Фантазії РФ про неіснуючу зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції Росії.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Я президент адекватної країни. Ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
При чем этой руснявой мерзости полно в Европе и давить их нужно по всему миру. Просто нужно понимать, что русня это состояние души, а не национальность. Эта гадость как рак пустила свои метастазы по всему миру и отправляет всё вокруг себя.
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11.03.2022 00:53
+8
нужно людям в городах раздавать автоматы. вот, например, Николаев. 500 000 населения. 250 000 мужиков. каждый десятый мужик захочет защищать свой город и имеет военную подготовку. раздать 25 000 автоматов. *** тогда кацапы возьмут город!
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11.03.2022 00:50
+6
вы хоть раздайте противогазы и костюмы химзащиты! опять потом будете сопли пускать, что не могли подумать!
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11.03.2022 00:49
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Нема слів... Потвора хоче Київ отруїти ((
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11.03.2022 00:41 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!!!
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11.03.2022 00:44 Відповісти
остановить престарелого педофила кабаева могут или санитары психушки или охотники, то есть люди с оружием..
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11.03.2022 00:44 Відповісти
Повертайтесь до роботи, головне - посівна, відновлюйте бізнес. Післязавтра - хімічна атака.
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11.03.2022 00:45 Відповісти
А то, что рашка применяет кассетные бомбы ?

может пора войну перенести на их территорию , а не стонать ?
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11.03.2022 00:45 Відповісти
украинцы в ответ могут только давить тысячами орков, и скоро орки - или закончатся, или повернут оружие против шибздика педофила кабаева..
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11.03.2022 00:47 Відповісти
При чем этой руснявой мерзости полно в Европе и давить их нужно по всему миру. Просто нужно понимать, что русня это состояние души, а не национальность. Эта гадость как рак пустила свои метастазы по всему миру и отправляет всё вокруг себя.
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11.03.2022 00:53 Відповісти
Это не состояние души... - это существа из паралельной реальности
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11.03.2022 01:04 Відповісти
вы хоть раздайте противогазы и костюмы химзащиты! опять потом будете сопли пускать, что не могли подумать!
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11.03.2022 00:49 Відповісти
напомню инцидент в Одессе, дом профсоюзов, пожар, отравление газами. Обвинили Украину, НО! только в лагере антимайдановцев были ящики с противогазами!
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11.03.2022 00:53 Відповісти
да тогда повезло с тем что эти твари сгорели и мы не оказались в таком же раю что и лугандон с его пыточными и изоляцией
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11.03.2022 03:32 Відповісти
украинцы ведут себя как люди, и не терроризируют граждан рф, хотя пора бы уже..
этой добротой украинцев, пользуется шибздик кабаев, который сбрендил на фоне комплексов неполноценности, фобии бандеровцев и мании преследования..
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11.03.2022 00:50 Відповісти
нужно людям в городах раздавать автоматы. вот, например, Николаев. 500 000 населения. 250 000 мужиков. каждый десятый мужик захочет защищать свой город и имеет военную подготовку. раздать 25 000 автоматов. *** тогда кацапы возьмут город!
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11.03.2022 00:50 Відповісти
коллективный запад снова выразит озабоченность или все таки предоставит международных санитаров психушки для сбрендившей кремляди??
кстати, а где кабаев спрятал своих личинок и монобровую чисто рускую бабищу кабаеву?
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11.03.2022 00:53 Відповісти
Десь у Швейцарії с**ка ховається! Я кажу, треба її помет ліквідувати, щоб за дітей України помститись!
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11.03.2022 01:01 Відповісти
Америка, это камень в ваш огород!

Это как вы вводили войска в Ирак, по причине, что там разрабатывают биологическое оружие.

Разве вы не видите, что кацапы к вам зарываются?

Так ********* их!
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11.03.2022 00:55 Відповісти
Путин будь ты проклят, мразь, ублюдок
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11.03.2022 00:59 Відповісти
Это не «фантазия»..скорее очередная маниакальная идея «пу»..и это опасно…он же сказал Макрону «будет ещё хуже…»и в Сирии они хим оружее уже использовали…тренировались.
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11.03.2022 01:04 Відповісти
Бункерный зеркалит Штатам их повод к вторжению в Ирак. Тогда США использовали это, однако следов хим. оружия в Ираке так и не обнаружилось. Надо было предвидеть это.
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11.03.2022 01:31 Відповісти
ця фантазія має стати поводом як мінімум ще для максимальни санкцій і надання нам можливості закрите своє небо самім. щоб навіть курви фантазувати не сміли.
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11.03.2022 02:02 Відповісти
Так може вже досить на них відволікатись?
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11.03.2022 09:23 Відповісти
 
 