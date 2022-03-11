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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 10.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 10.03.2022

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Також читайте: На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"

У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ.

На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

Також читайте: Російські окупанти почали панікувати, що через санкції їм не виплатять зарплати, – Генштаб ЗСУ

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці.

Читайте: Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
а где они закрепились? Я знаю, что они сильно в Богдановке закрепились, и в Мокреце. А в Баклановой Муравейке так вообще окопались. Навечно. Правда в Шеставице гоняются за нашими, и навязчиво предлагают себя в плен. Наши сказали, шо им некогда, много дел всяких - пусть сдаются местной теробороне.
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11.03.2022 01:16
+8
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11.03.2022 00:53
+8
Так броню на дорогах встречать особо и не кому - у нас войск всего 350 тысяч на всё про всё. И потом - если по трассе едет ***** на броневике, то это не значит, что этот двадцатилетний чмошник в фуфайке с кожаным ремнем что-то захватил. Опасность представляет то, что убивает на расстоянии - реакторы, арта и авиация. А шоб *****ы по дорогам не ездили - надо топлики мочить. А шоб их мочить, надо шоб население геотег и инфу сообщало куда надо. А то интернет есть, а когда просишь скинуть координаты, количество, время, направление движения - то шарахаются как от чумного. А как себе в паблик видосик из окна запилить - так это пожалуйста. Страна видосиков!!! Поэтому и ездят. И в глубокий тыл залезают, потому что топливо на исходе, логистика ********, приходится ныкаться по глухим сёлам. Я вот точно знаю, что в Талалаевке и Васьковцах сейчас стоит техника. Но допроситься информации у местных - как летом снега. Поэтому эти кацапы будут там еще неделю елозить, пока у них окончательно не закончится жрачка, потом они озвереют, и начнут понемногу убивать за еду.
И да, не смотрите карты на помойках, ибо там ****** ядерный.
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11.03.2022 02:10
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11.03.2022 00:53 Відповісти
Ну не ляпота? https://www.facebook.com/watch/?v=139...
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11.03.2022 00:53 Відповісти
он быстро ехал что бы попасть прямо в ад
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11.03.2022 01:06 Відповісти
Дві години тому назад , під час затримання
вбито колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дем'яненка Дмитра Сергійовича,
він відкрив першим вогонь на ураження по поліцейським після примусової зупинки автомобіля😡
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11.03.2022 00:56 Відповісти
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11.03.2022 01:07 Відповісти
Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, *********** та паливно-мастильних матеріалів.

Далі сюди прибігає якась ********* ботяра і починає стєнать "чому ми дозволяємо ворогу закріпитися на захоплених рубежах", "я знаю хто не дає армії розмудохать москалів" і "Зєлєнскій всіх здасть".

Після цього сюди набігають "патріоти" різного рівня свіжості, а також "коллєгі" ********** ботяри і починають смачно працювати на зраду.

Буду радий помилитися в конкретному випадку.
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11.03.2022 01:02 Відповісти
а где они закрепились? Я знаю, что они сильно в Богдановке закрепились, и в Мокреце. А в Баклановой Муравейке так вообще окопались. Навечно. Правда в Шеставице гоняются за нашими, и навязчиво предлагают себя в плен. Наши сказали, шо им некогда, много дел всяких - пусть сдаются местной теробороне.
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11.03.2022 01:16 Відповісти
Я от що не розумію. Вони захоплюють напрями - траси та їздять як у себе вдома. Подивіться на карту бойових дій того ж каналу ICTV. У Миколаївської та Херсонської областях особливо. Чому не розбити їх на вознесенському та нововоронцовському напрямах та не повернути у стійло поки вони там не закріпилися? Краще на дорогах їх бити ніж потім міста дозволяти руйнувати. Ніякої лінії фронту. Якийсь маразм. Залазять у глибокий тил і ніхто їх особливо не зустрічає.
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11.03.2022 01:37 Відповісти
Так броню на дорогах встречать особо и не кому - у нас войск всего 350 тысяч на всё про всё. И потом - если по трассе едет ***** на броневике, то это не значит, что этот двадцатилетний чмошник в фуфайке с кожаным ремнем что-то захватил. Опасность представляет то, что убивает на расстоянии - реакторы, арта и авиация. А шоб *****ы по дорогам не ездили - надо топлики мочить. А шоб их мочить, надо шоб население геотег и инфу сообщало куда надо. А то интернет есть, а когда просишь скинуть координаты, количество, время, направление движения - то шарахаются как от чумного. А как себе в паблик видосик из окна запилить - так это пожалуйста. Страна видосиков!!! Поэтому и ездят. И в глубокий тыл залезают, потому что топливо на исходе, логистика ********, приходится ныкаться по глухим сёлам. Я вот точно знаю, что в Талалаевке и Васьковцах сейчас стоит техника. Но допроситься информации у местных - как летом снега. Поэтому эти кацапы будут там еще неделю елозить, пока у них окончательно не закончится жрачка, потом они озвереют, и начнут понемногу убивать за еду.
И да, не смотрите карты на помойках, ибо там ****** ядерный.
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11.03.2022 02:10 Відповісти
Вот к примеру - правильная карта, и не правильная карта. Правда это за 3 марта.
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11.03.2022 02:40 Відповісти
Не хочу, щоб це сприймалося як "розведення зради", але з урахуванням того, що останній тиждень вони особливо не просунулись по головним магістралям при тому, що більшість м'яса/заліза зберегли - тепер уже варіант з одними лиш шляхами захопленими не прокатить... Все вже вони позаймали, що могли по другорядним напрямкам: смт, села, дрібні міста - "порозтікалися" по "капілярам", це не песимізм, звичайний реалізм. Але це їм не допоможе в перспективі, якщо вище керівництво України і наші іноземні друзі не підведуть.
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11.03.2022 06:31 Відповісти
от не понял сейчас. Вы в своём селе шо, собираетесь их кормить первое-второе-компот, заправлять их, и по выходных в клубе крутить "улицы разбитых фонарей"???? и от честно говоря, мне насрать на высшее руководство страны, и шо там думают в Австрии или Венгрии. Картоплю я точно посажу, а 7,62×39 у мене вже на місяць регулярних боїв вистачить, і не тіко. І міста і села вони зможуть зайнять тільки під дерном. Може вам нагадати, в якому році відгримів останній бій УПА?
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11.03.2022 07:32 Відповісти
Про итоги первых двух недель войны - https://www.youtube.com/watch?v=e1wQJ-d_RHI
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11.03.2022 01:03 Відповісти
А це як ?

До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів. Джерело: https://censor.net/ua/n3323778
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11.03.2022 01:06 Відповісти
опять пополнение с трёхлинейками?
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11.03.2022 01:18 Відповісти
Я не розумію: то москалів полонених поставили чи що ?
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11.03.2022 01:43 Відповісти
та в депрессивных районах еще много можно мусора набрать с едва формирующимся фундаментом пирамиды Маслоу. Они ж как тараканы у меня на кухне - вроде нету, а раз в неделю приходится убивать во время ночного рейда к холодильнику. И с этим надо будет учиться жить. Это будет как сектор Газа, только гигантский, и со стеной в 3000 км длиной.
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11.03.2022 02:24 Відповісти
 
 