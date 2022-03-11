Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні

Радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк заявив, що начебто озвучені в дипломатичних колах 6 вимог Путіна до Росії є "російською пропагандою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це і написав у твіттері.

"Усе, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікації тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала", - зазначив він.

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