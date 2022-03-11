Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні
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Радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк заявив, що начебто озвучені в дипломатичних колах 6 вимог Путіна до Росії є "російською пропагандою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це і написав у твіттері.
"Усе, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікації тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Ірландія
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+17 Dmytro Ivanov
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Будь ласка, зачекайте...
Згідно з Reuters, про це йдеться у внутрішніх листах Meta-платформи. Крім того, соцмережа тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які містять заклики до смерті Путіна і Лукашенка.
если бы не ЗСУ, подоляки-дерьмаки уже подписали бы капитуляцию..
Ми їмо беззахистних зелених бурятських хлопчиків - постійно і без відпочинку...
І ***** перемовини - воюємо до останнього солдата/патрона/гривні.
Я б теж хотів, щоб ЗСУ за добу роздовбало всіх орків і в перемовинах не було сенсу, але вологі мрії залишимо на потім.
Онлайн!
Щоб весь світ бачив!
путін може вивезти тільки закриті переговори, де він буде всіх залякувати і гроші пропонувати - обичні його чекістські методи!
Но, увы, подобные переговоры никогда в истории не проходили публично.
Мы предложим - они откажутся (от переговоров в принципе)
Они предложат (что совершенная фантастика) - мы откажемся (но не от переговоров, а от публичности)
Почему так? Это на пару страниц пояснений.
Всє гаварят, вот і я гаварю.
А ви вірте далі.
Ліг снаряд наче в лоно і колони нема.
Збройні сили Вкраїни щастить вам нехай,
Нєх#й шастать кацапи в наш рідний край.
Спить натомлене місто мирним лагідним сном,
Москалі як намисто на стовпах над Дніпром.
Будем мріяти, жити на крилах надій
Ти Москву відспіваєш, Києве, мій.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/525776405647232/
Спостерігаємо за руками...
Путін насправді чи ні - це несуттєво - озвучує якусь *****. Наголошую - озвучує Путін.
"Патріоти" (зграйка нитіків, які вміють тільки ******* + рашкоботи) починають волать, що нас зливають. Не президент сказав, не міністр оборони, не начштабу - ***** вякнуло, а у нас відразу зрада і все пропало. Піздєц.
( Підказка: вже ніхто. )
1-Знищення ********* й її розпад на рєспубліки.
2- відновлення Українських міст й сіл, за рахунок залишків *********.
3- відновлення ********* НЕМОЖЛИВО!
на віки вічні, Амінь!
Ну раз пан Єрмак захотів поговорити то можу сказати наступне.
А нормально так Єрмак пояснив позицію по тому що не готувались до повномасштабного наступу.
"Ми не вірили до останнього".
Ось так. Сорян, пацани, так сталось, не фартануло бо ми не вірили. Як Іосіф Вісаріонович прям у 1941му.
Але з позиції "не вірили" і рішення приймались відповідні.
Якби підняли за тиждень-два та озброїли оперативний резерв то зараз могла бути інша картина, і в деяких місцях не було б гуманітарної катастрофи. А ми чули " нє нагнєтайте".
Ціна цього "не вірили", для розуміння - це тисячи втрачених життів.
"Єднатори", проходьте мімо, кротів з влади треба прибирати зараз.