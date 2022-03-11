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Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні

Радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк заявив, що начебто озвучені в дипломатичних колах 6 вимог Путіна до Росії є "російською пропагандою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це і написав у твіттері. 

"Усе, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікації тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
⚡️Reuters: користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять заклики до насильства проти росіян та російських солдатів, якщо у повідомленні йдеться про вторгнення в Україну.

Згідно з Reuters, про це йдеться у внутрішніх листах Meta-платформи. Крім того, соцмережа тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які містять заклики до смерті Путіна і Лукашенка.
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11.03.2022 00:57
+20
подоляк этот - инфантильное создание, которое верит в бред переговоров с маньяком кабаевым..
если бы не ЗСУ, подоляки-дерьмаки уже подписали бы капитуляцию..
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11.03.2022 00:57
+17
Пане Подоляк- у пики пропаганді озвучте вимоги Обнульонного
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11.03.2022 00:57
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Пане Подоляк- у пики пропаганді озвучте вимоги Обнульонного
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11.03.2022 00:57 Відповісти
⚡️Reuters: користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять заклики до насильства проти росіян та російських солдатів, якщо у повідомленні йдеться про вторгнення в Україну.

Згідно з Reuters, про це йдеться у внутрішніх листах Meta-платформи. Крім того, соцмережа тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які містять заклики до смерті Путіна і Лукашенка.
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11.03.2022 00:57 Відповісти
то не заклики- то вирок "путиняку- на гілляку"!
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11.03.2022 01:03 Відповісти
У кожного своя фантазія , а карлик один ! В пеклі його будуть вішати , рвати …
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11.03.2022 01:12 Відповісти
Не там черти уже кастрик под котелком разводят ,и угольком запасаются.
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11.03.2022 02:01 Відповісти
Боже мой, цукер разрешает мне послать проклятья в адрес оккупантов и не забанит. Ещё и рамочку предложит новую для фото поставить, утибоземой. Мудак толерантный!
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11.03.2022 01:19 Відповісти
подоляк этот - инфантильное создание, которое верит в бред переговоров с маньяком кабаевым..
если бы не ЗСУ, подоляки-дерьмаки уже подписали бы капитуляцию..
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11.03.2022 00:57 Відповісти
Так ми вже давно її не їмо.
Ми їмо беззахистних зелених бурятських хлопчиків - постійно і без відпочинку...
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11.03.2022 01:06 Відповісти
Вчасно, а то, я дивлюся, щось мелять якусь фігню перелякані.
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11.03.2022 00:58 Відповісти
Я щось нічого у цій статті не зрозумів, редактор, перечитайте, будь ласка.
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11.03.2022 00:59 Відповісти
подоляк мав на увазі дзеркало тижня , яка завжди, користуючись связями з Єрмаком друкує його інформацію. Ну а Подоляк підігрує Єрмаку, розігрують комбінацію добрий-поганий. То Жовква щось брякне, тоАрахамія натужиться (пердне) у них всі ролі розписані тільки призвіща Акторів вставляються.
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11.03.2022 01:11 Відповісти
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11.03.2022 01:00 Відповісти
Не хочешь ,что бы слушали пропаганду - действуй!Люди боятся ваших переговоров...
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11.03.2022 01:02 Відповісти
То чиї то проблеми?
І ***** перемовини - воюємо до останнього солдата/патрона/гривні.
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11.03.2022 01:29 Відповісти
перемовини мають бути вигідні нам і тільки нам, жодні компроміси з кацапами до добра не доводять, маємо вже гіркий досвід, якщо кацапи хочуть перемовин значить підтягують сили, або готують подляну. Ще є варіант коли вони здихають, але на сьогодні це поки що не той варінат.
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11.03.2022 01:35 Відповісти
А нам підтягувати сили не треба?
Я б теж хотів, щоб ЗСУ за добу роздовбало всіх орків і в перемовинах не було сенсу, але вологі мрії залишимо на потім.
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11.03.2022 01:48 Відповісти
Неправильно висловився... До останнього кацапського солдата\рубля
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11.03.2022 08:49 Відповісти
Переговори мають бути відкритими!

Онлайн!

Щоб весь світ бачив!

путін може вивезти тільки закриті переговори, де він буде всіх залякувати і гроші пропонувати - обичні його чекістські методи!
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11.03.2022 01:04 Відповісти
Отличное предложение!
Но, увы, подобные переговоры никогда в истории не проходили публично.
Мы предложим - они откажутся (от переговоров в принципе)
Они предложат (что совершенная фантастика) - мы откажемся (но не от переговоров, а от публичности)
Почему так? Это на пару страниц пояснений.
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11.03.2022 10:02 Відповісти
Чомусь я більше вірю "Дзеркалу тижня" - аніж подоляку.
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11.03.2022 01:08 Відповісти
Не знаю, от послухаєш їх наживо - наче нормальні люди. Інтерв'ю Подоляка Латиніній було в цілому адекватне і без зради. Коротше шо хотів сказати - *** його зна кому вірити.
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11.03.2022 01:24 Відповісти
Вимоги пуйла про нейтральний статус, демілітаризацію, денацифікацію, крим і визнання "республік" були відомими й до цього. Тому в принципі Дзеркало тижня не відкрило ніякої особливо секретної інформації. Дивно - що подоляк відреагував на це так нервово.
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11.03.2022 01:28 Відповісти
Від кого відомими? Хто джерело?
Всє гаварят, вот і я гаварю.
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11.03.2022 01:31 Відповісти
Від представників однієї країни - за-порєбриком.
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11.03.2022 01:32 Відповісти
Сірьйозно. А ще представники однієї країни обіцяли не нападать, срочників не посилать і т.д.
А ви вірте далі.
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11.03.2022 01:46 Відповісти
Не знаю подоляка, якщо його знаєте, то ваша справа. Але я багато років раніше читав "ЗН", бачив як деградував цей ресурс, як його покидали розумні яскраві журналісти з патріотичною позицією, а залишалися і приходили безбарвні особи. Це вже давно непрофесійне видання, з мутною репутацією.
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11.03.2022 01:25 Відповісти
Орків суне колона, Байрактар не дріма.
Ліг снаряд наче в лоно і колони нема.
Збройні сили Вкраїни щастить вам нехай,
Нєх#й шастать кацапи в наш рідний край.

Спить натомлене місто мирним лагідним сном,
Москалі як намисто на стовпах над Дніпром.
Будем мріяти, жити на крилах надій
Ти Москву відспіваєш, Києве, мій.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/525776405647232/
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11.03.2022 01:37 Відповісти
При всій моїй "повазі" до личинки Подоляка, він зараз абсолютно правий.
Спостерігаємо за руками...

Путін насправді чи ні - це несуттєво - озвучує якусь *****. Наголошую - озвучує Путін.
"Патріоти" (зграйка нитіків, які вміють тільки ******* + рашкоботи) починають волать, що нас зливають. Не президент сказав, не міністр оборони, не начштабу - ***** вякнуло, а у нас відразу зрада і все пропало. Піздєц.
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11.03.2022 01:42 Відповісти
Якби ви правильно перевели АРД з інтерв'ю начальника охорони Зеленського, то побачили б ,що саме це є в переговорах. Контролювати свою комунікацію потрібно було офісу і не давати слово кому попало. Так що не зеркала винні, пишу про це 3 день
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11.03.2022 02:44 Відповісти
Путін - це хто?

( Підказка: вже ніхто. )
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11.03.2022 03:02 Відповісти
Як на мене є такі пункти:-
1-Знищення ********* й її розпад на рєспубліки.
2- відновлення Українських міст й сіл, за рахунок залишків *********.
3- відновлення ********* НЕМОЖЛИВО!
на віки вічні, Амінь!
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11.03.2022 03:08 Відповісти
Так ваші постійні зойки про всякі компроміси з лютим ворогом окупантом, з фашистською з паРашею (московією), на переговорах. Ось вони і викликають законну підозру всього українського народу про долю української держави.
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11.03.2022 05:30 Відповісти
"Подоляк Михайло - скандальний журналіст та політтехнолог, "інформаційний кілер", готовий, за його словами, в залежності від оплати працювати з ким завгодно. З квітня 2020 року - радник керівника ОПУ Андрія Єрмака." "Його послугами користується один з найвпливовіших політиків-регіоналів Сергій Льовочкін. Згодом він стає радником Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського) і проводить ряд заходів, щоб нівелювати скандальну репутацію бізнесмена."
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11.03.2022 06:24 Відповісти
И вот этому призервативу продажному я должна верить? Тем более тогда, когда ЗЕ так и рвётся опять заглянуть в очко *****, говорит о своих ,,остывших чувствах к НАТО" и компромиссах с рашкой
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11.03.2022 08:03 Відповісти
Навіть у команді президента, цей йолоп виділяється...
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11.03.2022 09:25 Відповісти
Andriy Sogorin

Ну раз пан Єрмак захотів поговорити то можу сказати наступне.

А нормально так Єрмак пояснив позицію по тому що не готувались до повномасштабного наступу.
"Ми не вірили до останнього".
Ось так. Сорян, пацани, так сталось, не фартануло бо ми не вірили. Як Іосіф Вісаріонович прям у 1941му.
Але з позиції "не вірили" і рішення приймались відповідні.
Якби підняли за тиждень-два та озброїли оперативний резерв то зараз могла бути інша картина, і в деяких місцях не було б гуманітарної катастрофи. А ми чули " нє нагнєтайте".
Ціна цього "не вірили", для розуміння - це тисячи втрачених життів.

"Єднатори", проходьте мімо, кротів з влади треба прибирати зараз.
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11.03.2022 10:56 Відповісти
 
 