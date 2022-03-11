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ППО (1824) літак (1986)

За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил

Командування Повітряних Сил відзвітувало про свою роботу протягом 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування ППО.

У повідомленні відзначається: "10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ рф із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.

За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку українські воїни збили російський Су-25СМ: пілота ліквідовано. ФОТОрепортаж 18+

За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовика окупантів Су-25. Один із них – американським "Стінгером"!!!

Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними Силами інформації.

Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-9 березня засобами ППО ЗСУ знищено 4 штурмовика Су-25, 2 вертольоти та 2 крилаті ракети російських окупантів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Сезон охоты на кацапских хенералов открыт !!!
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11.03.2022 01:06
+31
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11.03.2022 01:08
+27
Окупанти офігіють, коли дізнаються, що в Україні є ще один Миколаїв - Кім
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11.03.2022 01:09
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Сезон охоты на кацапских хенералов открыт !!!
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11.03.2022 01:06 Відповісти
Мені це нагадало старий анекдот часів СРСР:
Виступ ланкової Марусі на зборах:
- позаминулого року ми посіяли 200 га бураків - хробак все зжер;
- минулого року ми посіяли 300 га бураків -хробак все сжер;
- у цьому році ми взяли зобов'язання посіяти 500 га бураків - нехай вдавиться вже!

Так і тут: замінити роки на дні, бураки на літаки, хробака на ВСУ.
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11.03.2022 01:11 Відповісти
Цитата дня:

"Украина с пониманием примет капитуляцию россии"

Министр обороны Алексей Резников
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11.03.2022 01:20 Відповісти
Прикинь: Залужний лагідно гладить Шойгу по голові: "ну не плачь, ну мы вже все понимаем..."
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11.03.2022 01:30 Відповісти
А чому зразу гладити по головці
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11.03.2022 01:55 Відповісти
Я написа "по голові"
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11.03.2022 02:02 Відповісти
Я зрозумів ) що по головці , він же х@йло
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11.03.2022 02:19 Відповісти
https://www.facebook.com/100010543215513/videos/3036085969977106/
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11.03.2022 01:40 Відповісти
Ловіть новину : В Беларуси банки перестали принимать российский рубль
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11.03.2022 01:07 Відповісти
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11.03.2022 01:08 Відповісти
Слава Богу и Слава ВСУ !
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11.03.2022 01:08 Відповісти
Окупанти офігіють, коли дізнаються, що в Україні є ще один Миколаїв - Кім
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11.03.2022 01:09 Відповісти
Кім-крутий.. Його відео дивитись та його слухати-ну задоволення. Чувак на своєму місці
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11.03.2022 01:21 Відповісти
Кіму - відосики, а керує війною там Марченко (Марчело). Той самий, якого зелені запроторили до буцегарні, а люди разом з ПП зібрали заставу та викупили Марченка звідти. От і питання - де б був той Кім без Марченка і що було б з Миколаєвом?
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11.03.2022 04:07 Відповісти
Ну так Кім і не військовий. Свою роботу він робить гарно
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11.03.2022 08:07 Відповісти
От таких новостей диды на палках начинают мироточить
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11.03.2022 01:15 Відповісти
Нижче пояса...
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11.03.2022 04:08 Відповісти
так репарації ще за моральний ущерб треба виплачувати.

це ж важко людям жити в умовах війни.

ще по 1000$ кожному громадянину заплатять. 40 млрд доларів.
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11.03.2022 01:16 Відповісти
Було б добре - якби це був не фейк: Легендарному Призраку Киева выдали новый истребитель: как он выглядит
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11.03.2022 01:18 Відповісти
Звичайно фейк)
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11.03.2022 01:23 Відповісти
на самом деле предлагали F-22 Raptor с интегрированной поддержкой с самолетов
ДРЛО, но наш обиделся, сказал что это как-то не по-спортивному, все равно что детей по детскому саду ремнем гонять. Так и летает на МИГ-29
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11.03.2022 01:28 Відповісти
Просветите пжлт. Кто и когда предлагал Украине Рэптор?
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11.03.2022 02:06 Відповісти
Нет, не было бы хорошо. Как вы думаете, сколько времени пилот этого F-16 продержался бы в водухе? Если польские МиГи ещё можно, как-то скрытно доставить в Украину, перекрасить и нанести Трезубец, то, что ты сделаешь с F-16. Это, как красная тряпка для быка. Сразу же вся ПВО и авиация мордора бросилась бы охотиться за ним, плюс политический аспект. Да и воя и вони с мокшанских болот было бы на весь мир.
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11.03.2022 02:03 Відповісти
Це ж жарт, свої розуміють) А москалики нехай думають, що тут вже Ф-35 літає, їм і так НАТО всюди ввижається, вони навіть в Україні з ним воюють.
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11.03.2022 02:18 Відповісти
Да, я помню, как оркам из ЛДНР везде "Абрамсы" мерещились. Какие байки только не рассказывали, с округившимися от страха зенками.
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11.03.2022 02:46 Відповісти
Історія про те, як на Сумщині за допомоги двох прапорів України знищили чотири танки окупантів

Історії про долбойобів.

На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.

2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.

Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
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11.03.2022 01:18 Відповісти
Вроде США поставит систему ПВО Starstreak. Тьху-3-раза, не сглазить...
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11.03.2022 01:18 Відповісти
Не США, а британці зі згодою США
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11.03.2022 01:20 Відповісти
Не суть важно, главное шоб были. Т.е., таки есть такая инфа?
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11.03.2022 01:25 Відповісти
Проскакувала, ще два дні тому. Сьогодні Юрій Швець сказав, що домовилися (США та Британія). Так що є шанс, що вони або апнтажаться, або уже в Польщі.
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11.03.2022 01:28 Відповісти
Вчера была новость о том , что они рассматривают такую возможность.
А потом тишина.
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11.03.2022 01:26 Відповісти
Вообще-то, это ПЗРК. Скорее всего, мы его получим в варианте SL.
Британия позавчера обещала дать, не помню, вроде штук 500. Если еще США даст, то вообще хорошо. А то на Укрпочте уже мужиков не осталось - все рванули на курсы в ПВЗРКУ.
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11.03.2022 01:29 Відповісти
Это мало ,что изменит в военном отношении .Starstreak по сути тот же stingrer c чуть увеличенной дальностью поражения цели(4км у stinger против 5.5 км у starstreak)
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11.03.2022 01:40 Відповісти
7 км у Starstreak
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11.03.2022 01:46 Відповісти
До 6км.
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11.03.2022 01:47 Відповісти
Effective firing range Starstreak 0.3-7 km (0.19-4.35 mi),
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11.03.2022 02:05 Відповісти
Это английская википедия ,наша пишет ,что дальность до 6,а потолок на котором можно сбить 5.5км.Хотя оружие британское и они лучше должны знать
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11.03.2022 02:12 Відповісти
Украинская пишет тоже до 7 . макс был прав.
А кацапы видать спецом всё приуменьшают.
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11.03.2022 02:18 Відповісти
Макс поднимаю руки.
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11.03.2022 02:20 Відповісти
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11.03.2022 02:29 Відповісти
Не скажи у starstreak скорость 3,5 маха.
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11.03.2022 01:46 Відповісти
Буквально час назад по FOX news, как раз говорили, что США поставит в Украину самые современные (very sophisticated) системы ППО. Это не фэйк.
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11.03.2022 02:24 Відповісти
Менше б вереску - більше б результатів було б.
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11.03.2022 04:11 Відповісти
Политика. Sorry. Face it.
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11.03.2022 06:18 Відповісти
Це приблизно те ж саме - що й Стінгер. Добре, якщо передадуть - але нам потрібне й потужніше ППО.
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11.03.2022 14:26 Відповісти
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11.03.2022 01:19 Відповісти
10 російських літаків за добу(!!).. фигасе хлопці розійшлись
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11.03.2022 01:22 Відповісти
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11.03.2022 01:31 Відповісти
Второй чёрный день дня россавиации сегодня после 6 марта и что примечательно сбиты только самолёты .Видно на вертушках русне уже сцикотно летать
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11.03.2022 02:14 Відповісти
гнилой рашистской нечести
загоним пулю в лоб.
отродью человечества
сколотим крепкий гроб!

пусть ярость благородная
вскипает как волна.
идет война народная
священная война !
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11.03.2022 01:23 Відповісти
Отродью человечества зазорно - даже гроб.
Насчет рашистской нечисти, дык целься пыне в лоб.
Не будем благородными, когда пришла война.
Пусть знают все в уродине: Ванькам у нас -хана.
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11.03.2022 02:16 Відповісти
Яка чудова новина ,смерть рашиським варварам. Слава Украіні ! Слава ЗСУ !
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11.03.2022 01:47 Відповісти
Дякуємо нашим бойовим льотчикам !

Так тримати !
Повертайтесь живими !
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11.03.2022 01:49 Відповісти
в Рае началась паника
https://youtu.be/be5ijQX_ku0
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11.03.2022 02:03 Відповісти
10.03.2022 -10 бойових літаків російських нацистів... ( шикарна швидкість! )

11.03.2022 - ?
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11.03.2022 06:16 Відповісти
Ну, якщо і справді 10, то це просто феноменально!
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11.03.2022 09:27 Відповісти
 
 