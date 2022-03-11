За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил
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Командування Повітряних Сил відзвітувало про свою роботу протягом 10 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування ППО.
У повідомленні відзначається: "10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.
За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ рф із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.
За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.
За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.
Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовика окупантів Су-25. Один із них – американським "Стінгером"!!!
Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними Силами інформації.
Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі".
Будь ласка, зачекайте...
Виступ ланкової Марусі на зборах:
- позаминулого року ми посіяли 200 га бураків - хробак все зжер;
- минулого року ми посіяли 300 га бураків -хробак все сжер;
- у цьому році ми взяли зобов'язання посіяти 500 га бураків - нехай вдавиться вже!
Так і тут: замінити роки на дні, бураки на літаки, хробака на ВСУ.
"Украина с пониманием примет капитуляцию россии"
Министр обороны Алексей Резников
це ж важко людям жити в умовах війни.
ще по 1000$ кожному громадянину заплатять. 40 млрд доларів.
ДРЛО, но наш обиделся, сказал что это как-то не по-спортивному, все равно что детей по детскому саду ремнем гонять. Так и летает на МИГ-29
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
А потом тишина.
Британия позавчера обещала дать, не помню, вроде штук 500. Если еще США даст, то вообще хорошо. А то на Укрпочте уже мужиков не осталось - все рванули на курсы в ПВЗРКУ.
А кацапы видать спецом всё приуменьшают.
загоним пулю в лоб.
отродью человечества
сколотим крепкий гроб!
пусть ярость благородная
вскипает как волна.
идет война народная
священная война !
Насчет рашистской нечисти, дык целься пыне в лоб.
Не будем благородными, когда пришла война.
Пусть знают все в уродине: Ванькам у нас -хана.
Так тримати !
Повертайтесь живими !
https://youtu.be/be5ijQX_ku0
11.03.2022 - ?