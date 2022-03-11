Facebook та Instagram тимчасово дозволять дописи із закликами до насильства проти Путіна, Лукашенка або армії РФ, - Reuters
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Компанія Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram з деяких країн закликати до насильства проти російських солдатів, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у контексті вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на корпоративні листи у яких співробітникам повідомили про послаблення обмежень.
"У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, такі як "смерть російським загарбникам", - йдеться у заяві представника Meta.
Тимчасові зміни політики щодо закликів до насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.
Заклики до смерті не будуть дозволені, якщо вони містять інші цілі або мають два індикатори достовірних загроз, такі як місце розташування або спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
https://pravda.if.ua/na-dnipropetrovshhyni-bijczi-teroborony-ryyuchy-okopy-natrapyly-na-gorshhyk-epohy-rannoyi-bronzy/
З яких це пір побажання смерті ворогу стало закликом до насильства ???
Їм здоров'я і щастя бажати потрібно, чи що ???
Смерть окупантам, загарбникам, агресорам і вбивцям наших людей - абсолютно нормально.
Ми ще можемо уточнити і в деталях розписати, якої смерті ми бажаємо цим виродкам.
В окупантів мінус:
- 3 танки, ЗРК "Тор", 2 МТЛБ.
https://t.me/operativnoZSU/12672
Взято трофеїв: 7 танків Т-72, 1 БРМ.
https://t.me/operativnoZSU/12674
https://t.me/operativnoZSU/12709
І це не тільки про соцмережі.
Також варто було б частково або повністю реабілітувати Адольфа Гітлера, керівництво Третього Райху та усіх інших персон, засуджених за військові злочини проти росіян за часів Другої Світової війни. Піддати історичній ревізії націонал-соціалістичну расову теорію у тих пунктах, які стосуються біологічної неповноцінності росіян. Визнати їх нижчою расою псевдолюдей, на яку не поширюються жодні міжнародні нормативні акти щодо захисту прав людини. Визнати їх винними у підступному нападі на німецькі війська у Сталінграді, вторгненні у Німеччину та інші європейські країни після невдалої спецоперації Райху...
І це тільки початок. Тут можна розписати на багато сторінок.
хоча навряд