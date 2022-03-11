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Facebook та Instagram тимчасово дозволять дописи із закликами до насильства проти Путіна, Лукашенка або армії РФ, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Facebook та Instagram тимчасово дозволять дописи із закликами до насильства проти Путіна, Лукашенка або армії РФ, - Reuters

Компанія Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram з деяких країн закликати до насильства проти російських солдатів, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у контексті вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на корпоративні листи у яких співробітникам повідомили про послаблення обмежень.

"У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, такі як "смерть російським загарбникам", - йдеться у заяві представника Meta.

Тимчасові зміни політики щодо закликів до насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Заклики до смерті не будуть дозволені, якщо вони містять інші цілі або мають два індикатори достовірних загроз, такі як місце розташування або спосіб.

Читайте: Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси: У Фейсбуку прокоментували заборону соцмережі в Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Другими словами - путин-***** уже официально.
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11.03.2022 02:28
+9
Тут нема нiяких закликiв до насильства. Знищення кацапiв має суто санiтарний характер i саме так повинно розглядатися рештою свiту
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11.03.2022 02:03
+5
Как теперь запоют рабсеяне, что им нельзя а нам можно, эта нидэмакратична жэ!11!
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11.03.2022 01:46
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11.03.2022 01:46 Відповісти
Как теперь запоют рабсеяне, что им нельзя а нам можно, эта нидэмакратична жэ!11!
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11.03.2022 01:46 Відповісти
а меня ,за 2 дня до начало войны, забанили за слово "расстрелять". ***** сахаров
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11.03.2022 01:49 Відповісти
Интересна, а ж/д вокзал считается призывом к галакосту?!
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11.03.2022 03:00 Відповісти
Якщо це правда, то ось це вже реально "пабєда рассіі"... Здобули так здобули. Фактично офіційний статус світового ворога, парії, котрий випав за межі цивілізованих відносин.
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11.03.2022 01:53 Відповісти
Для позитиву. Неочікуване БІНГО під час спорудження захисту:

https://pravda.if.ua/na-dnipropetrovshhyni-bijczi-teroborony-ryyuchy-okopy-natrapyly-na-gorshhyk-epohy-rannoyi-bronzy/
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11.03.2022 02:00 Відповісти
а до того то 8 років навіть за кацап банили, вже тепер все, скінчилося кохання - зів"яли помідори?
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11.03.2022 01:59 Відповісти
Тут нема нiяких закликiв до насильства. Знищення кацапiв має суто санiтарний характер i саме так повинно розглядатися рештою свiту
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11.03.2022 02:03 Відповісти
Здрасьте.

З яких це пір побажання смерті ворогу стало закликом до насильства ???

Їм здоров'я і щастя бажати потрібно, чи що ???

Смерть окупантам, загарбникам, агресорам і вбивцям наших людей - абсолютно нормально.

Ми ще можемо уточнити і в деталях розписати, якої смерті ми бажаємо цим виродкам.
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11.03.2022 02:05 Відповісти
Результати бою з орками біля села Мокрець у Київській області.

В окупантів мінус:

- 3 танки, ЗРК "Тор", 2 МТЛБ.

https://t.me/operativnoZSU/12672

Взято трофеїв: 7 танків Т-72, 1 БРМ.

https://t.me/operativnoZSU/12674
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11.03.2022 02:06 Відповісти
Новий remix на пісню нашого автора Тараса Боровока (Taras Borovok) "Байрактар"

https://t.me/operativnoZSU/12709
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11.03.2022 02:08 Відповісти
Недостатньо! Треба дозволити розпалювання расової/національної ворожнечі, заклики до будь-якого насильства та дискримінації по відношенню до русні (із тероризмом та етноцидом включно). Зокрема не звертати уваги на контент, що містить деталі конкретних актів hate crimes.
І це не тільки про соцмережі.

Також варто було б частково або повністю реабілітувати Адольфа Гітлера, керівництво Третього Райху та усіх інших персон, засуджених за військові злочини проти росіян за часів Другої Світової війни. Піддати історичній ревізії націонал-соціалістичну расову теорію у тих пунктах, які стосуються біологічної неповноцінності росіян. Визнати їх нижчою расою псевдолюдей, на яку не поширюються жодні міжнародні нормативні акти щодо захисту прав людини. Визнати їх винними у підступному нападі на німецькі війська у Сталінграді, вторгненні у Німеччину та інші європейські країни після невдалої спецоперації Райху...
І це тільки початок. Тут можна розписати на багато сторінок.
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11.03.2022 02:23 Відповісти
Другими словами - путин-***** уже официально.
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11.03.2022 02:28 Відповісти
Тому що принципові як пуйло
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11.03.2022 02:55 Відповісти
ну якщо фейсбук/інстаграм колись дійде до Якутії і інших геолокацій "нєобятной", корінні мешканці нарешті перестануть себе ототожнювати і називати расєянами.
хоча навряд
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11.03.2022 02:58 Відповісти
С чем мы и поздравляем владимирвладимрча, теперь оно официальное ***** )))))
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11.03.2022 09:16 Відповісти
И что, ФБ с меня бан снимет?
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11.03.2022 11:34 Відповісти
 
 