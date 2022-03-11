УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6219 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
1 973 6
Держдепартамент США (1305) санкції (6842) Прайс Нед (144)

Більше 300 світових компаній призупинили або припинили свою діяльність в Росії, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більше 300 світових компаній призупинили або припинили свою діяльність в Росії, - Держдеп

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що санкції проти Росії вже почали впливати. За його словами, більш як 300 компаній призупинили або припинили роботу на російському ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Прайса в ході брифінгу.

Він зазначив, що дії США з союзниками і партнерами вже починають діяти - рубль близький до знецінення, його вартість менше копійки. Прайс додав, що кредитний рейтинг Росії досяг "сміттєвого статусу",

"Її (Росії - ред.) Фондовий ринок залишається закритим, і більш як 300 компаній зупинили або припинили свою діяльність на російському ринку", - уточнив представник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.03.2022 02:36 Відповісти
А нефиг над московией летать.
показати весь коментар
11.03.2022 02:41 Відповісти
А Ви впевнені , що москалі спроможуться лук скомстрячити ?
показати весь коментар
11.03.2022 03:32 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 04:06 Відповісти
З Гітлером щось не дуже хочеться працювати, це ясно. Але ж Китай та Ізраіль таки колаборанти).
показати весь коментар
11.03.2022 07:43 Відповісти
Весь мир от них шарахается, как от прокаженных.
показати весь коментар
11.03.2022 08:43 Відповісти
 
 