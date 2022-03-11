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Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Сенатори-республіканці закликали президент США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

"Досить говорити. Люди вмирають. Надішліть їм (Україні. - Ред.) літаки, які їм потрібні", - цитує видання заяву сенатора Мітта Ромні.

Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО буде розглядатися Росією як провокація, в той час, як США вже посилають Україні зенітно-ракетні комплекси та іншу військову техніку.

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Автор: Ірина Дашківська
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Санта Барбара, серія номер 5842
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11.03.2022 04:27 Відповісти
Увы, нет сейчас в мире государственных деятелей, уровня Рейгана, Тетчер, Миттерана, Коля, уже не говоря про Черчилля и Рузвельта.
Одна левая шелупень, последние 30 лет озабоченная тем, чтобы чернож*пые и пид*расы, чувствовали себя хозяевами жизни.
Те, кто у власти сейчас-напрочь забыли ценности, на которых их же цивилизация построена и которые позволили им достичь тот уровень жизни, которые они имеюют сейчас....
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11.03.2022 04:34 Відповісти
Вкотре повторюю: "Війна стала можливою ЛИШЕ тому, що **** Байден здав Путіну Україну на Женевській зустрічі літом минулого року" !!!

А всі наступні , штучно і навмисне запізнілі дії сволоти Байдена, є похідною його продажності...
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11.03.2022 05:14 Відповісти
Байден без зубое левацкое чмо.При абаме он был в секретариате.Результат их работы Крым и ордло.При Трампе путя был под плинтусом.
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11.03.2022 05:58 Відповісти
100%
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11.03.2022 07:29 Відповісти
Помнится, как украинцы обзывали Трампа рыжим клоуном и восхваляли бидона. Меня баннили здесь , когда я защищал его! Посмотрите на Камбалу Хариус в Польше! Что эта дебилка несёт!? Все США просто в шоке от её тупости и некомпетенции! Ну, за что боролись.
Скажу страшную, но правдивую вещь (только ты не обижайся (с)). Конечно, вы победите, но чтобы жить реально свободно и безопасно, вам нужно подождать 2 года, когда мы скинем мразей демократов!
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11.03.2022 07:00 Відповісти
Навіщо це питання виносити у публічну площину? Колись були дані, що в Україні на зберіганні у 2-3 рази більше військових літаків, ніж діючих. Тихо передали б як запчастини і ні в кого б не було ніяких питаннь.
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11.03.2022 07:56 Відповісти
дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

Що за брєд? США не може дозволяти або недозволяти щось подібне Польщі.
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11.03.2022 09:38 Відповісти
Я згідний з сенатом. До цього передавали зброю , то все нормально. А тепер як літаки , то «Росія може подумати! Що це прямий конфлікт з НАТО!». ТА Росія може і як захоче придумає будь яку причину, ідіоти. Вам не соромно бути такими боягузами? 30 країн проти одної Росії і Байден літаки боїться дати. Я
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11.03.2022 09:50 Відповісти
 
 