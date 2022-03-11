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Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News
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Сенатори-республіканці закликали президент США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.
"Досить говорити. Люди вмирають. Надішліть їм (Україні. - Ред.) літаки, які їм потрібні", - цитує видання заяву сенатора Мітта Ромні.
Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО буде розглядатися Росією як провокація, в той час, як США вже посилають Україні зенітно-ракетні комплекси та іншу військову техніку.
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Одна левая шелупень, последние 30 лет озабоченная тем, чтобы чернож*пые и пид*расы, чувствовали себя хозяевами жизни.
Те, кто у власти сейчас-напрочь забыли ценности, на которых их же цивилизация построена и которые позволили им достичь тот уровень жизни, которые они имеюют сейчас....
А всі наступні , штучно і навмисне запізнілі дії сволоти Байдена, є похідною його продажності...
Скажу страшную, но правдивую вещь (только ты не обижайся (с)). Конечно, вы победите, но чтобы жить реально свободно и безопасно, вам нужно подождать 2 года, когда мы скинем мразей демократов!
Що за брєд? США не може дозволяти або недозволяти щось подібне Польщі.