Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Сенатори-республіканці закликали президент США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

"Досить говорити. Люди вмирають. Надішліть їм (Україні. - Ред.) літаки, які їм потрібні", - цитує видання заяву сенатора Мітта Ромні.

Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО буде розглядатися Росією як провокація, в той час, як США вже посилають Україні зенітно-ракетні комплекси та іншу військову техніку.

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