Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив американський чиновник у коментарі ABC News.

"Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".

За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.

США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.

За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.

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