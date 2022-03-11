УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6227 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
11 010 39
війна (56389) зброя (5751) Пентагон (1077) США (14468)

Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив американський чиновник у коментарі ABC News.

"Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".

За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.

США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.

За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
"Петріот" проданий у купу краін, і усі якось розібрались у застосуванні. Так, треба вчитись комусь два тижні, комусь півроку. Нам недовго кваліфікованих кадрів повно. Причина відмови, зрозуміло, інша - "запобігти ескалаціі". Якраз сиджу у підвалі під завивання сирен, і у логічно-філософському ключі намагаюсь зрозуміти американське трактування поняття " ескалація".
показати весь коментар
11.03.2022 05:10
+15
мы на силе воли с подачками запада ипем вторую или третью армию мира? я уже забыл. И мы не разберемся как пользоваться ПВО. Ну да Ну да. Это не украинец отправил Юрку Гагарина в космос? что-то запамятовал уже. Типичные западные импотенты!
показати весь коментар
11.03.2022 05:01
+11
ну, подачки хорошие, очень нам помогают. Спасибо западу за подаяние. Хотя раньше его называли ленд-лизом, и благодаря в том числе и ему, эсесэру удалось таки тоже победить во второй мировой. И с пэтриотом с американской помощью бы разобрались, да хоть и с каким другим тандерболтом ... Но мы пока не входим в тот "клуб доверия" ... Непредсказуемые мы. Нас демократия и плюрализм так так преисполнила, шо хер нас знает, что у нас будет на следующих выборах. Может, моргенштерна какого выберем. А чего? народу нравится. Хоть попоём.
показати весь коментар
11.03.2022 05:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вот. Сейчас апологеты церкви "Пэтриотов" сильно расстроятся.
показати весь коментар
11.03.2022 04:59 Відповісти
мы на силе воли с подачками запада ипем вторую или третью армию мира? я уже забыл. И мы не разберемся как пользоваться ПВО. Ну да Ну да. Это не украинец отправил Юрку Гагарина в космос? что-то запамятовал уже. Типичные западные импотенты!
показати весь коментар
11.03.2022 05:01 Відповісти
ну, подачки хорошие, очень нам помогают. Спасибо западу за подаяние. Хотя раньше его называли ленд-лизом, и благодаря в том числе и ему, эсесэру удалось таки тоже победить во второй мировой. И с пэтриотом с американской помощью бы разобрались, да хоть и с каким другим тандерболтом ... Но мы пока не входим в тот "клуб доверия" ... Непредсказуемые мы. Нас демократия и плюрализм так так преисполнила, шо хер нас знает, что у нас будет на следующих выборах. Может, моргенштерна какого выберем. А чего? народу нравится. Хоть попоём.
показати весь коментар
11.03.2022 05:17 Відповісти
там є певні новітні пристрої,є шифрувальна апаратура,котрі можуть попасти у руки ворога..

ЗНАЮЧИ про НАЯВНІСЬ РОСІЙСЬКОЇ АГЕНТУРИ НАВІТЬ В ГЕНШТАБІ,американці не ризикують...
показати весь коментар
11.03.2022 09:21 Відповісти
Справжні гаранти безпеки
показати весь коментар
11.03.2022 05:03 Відповісти
Сам факт появи такої інформації - це підвердження відданості Байдена Путіну.
показати весь коментар
11.03.2022 05:16 Відповісти
хорошая попытка. Предполагаю, - это лучшая на сегодня.
показати весь коментар
11.03.2022 05:19 Відповісти
За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер"
показати весь коментар
11.03.2022 05:04 Відповісти
Starsteak.
показати весь коментар
11.03.2022 05:06 Відповісти
А якщо порівняти їх з "Patriot"?

Тактико-технічні характеристики Starstreak

Довжина ракети: 1,39 м
Діаметр корпусу: 0,13 м
Розмах крила: 0,27 м
Маса ракети: 14 кг[1]
Максимальна швидкість: ~3,5 M
Дальність дії: 300-7000 м
Час польоту: 8 с
Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані «дротики»), що мають осколочні БЧ

Маса субелемента: ~0,9 кг
показати весь коментар
11.03.2022 05:26 Відповісти
«ПЗРК Великобритании»

Б

Блоупайп

J

Javelin (ПЗРК)

S

Starburst
Starstreak (ПЗРК)
показати весь коментар
11.03.2022 09:25 Відповісти


Петріот дуже дорогий..
а ось це пригодилось би :

Зенитно-ракетный комплекс Skyguard-Sparrow


Швейцария,1980 розробка...

Дальність:
10 км.

дістає на 6000 м.




показати весь коментар
11.03.2022 09:47 Відповісти
Не можна порівнювати ПЗРК з ППО дальнього радіусу дії
показати весь коментар
11.03.2022 09:39 Відповісти
Слушайте, сейчас на жд Беларуси куча военных ракет с рф, надо их подорвать и жд дорогу тоже, иначе они упадут на Киев
показати весь коментар
11.03.2022 05:05 Відповісти
Ну, там партизаны .... Пусть подрывают. А то неудобно получится - вроде как нападение с нашей стороны на другое государство.
показати весь коментар
11.03.2022 05:21 Відповісти
Слухай, друже, звідки ти під українським VPN коменти довбаєш?
І з якого бомбосховища їх довбаєш?
показати весь коментар
11.03.2022 05:45 Відповісти
Вечные отговорки. Ну и кашу заварили...
показати весь коментар
11.03.2022 05:08 Відповісти
"Петріот" проданий у купу краін, і усі якось розібрались у застосуванні. Так, треба вчитись комусь два тижні, комусь півроку. Нам недовго кваліфікованих кадрів повно. Причина відмови, зрозуміло, інша - "запобігти ескалаціі". Якраз сиджу у підвалі під завивання сирен, і у логічно-філософському ключі намагаюсь зрозуміти американське трактування поняття " ескалація".
показати весь коментар
11.03.2022 05:10 Відповісти
я уже где то писал. Чего то США в Корее и Вьетнаме не боялись эскалации с союзом. Им нечего не мешало давать самолеты, самим в них садиться и говорить что это корейцы летают. Все это просто блеф. Там у них были интересы, а здесь нет. Да зачем так далеко заходить. В Сирии США, Турция и партнер Израиль не боялись эскалации, а здесь бояться. Милые мои ну это же бред. Нас просто отдают на сжирание молясь что нами рашка удавиться и успокоиться. Мы Чехословакия которая борется по сути.
показати весь коментар
11.03.2022 05:21 Відповісти
В Сирії були присутні, а тут не можуть бути присутніми...Якось не зрозуміло
показати весь коментар
11.03.2022 05:28 Відповісти
Чув що patriot накриває трохи не всю Україну з території Польщі. Якщо це так, то хай придумають іншу причину для зупинки масового вбивства людей.
показати весь коментар
11.03.2022 05:37 Відповісти
Дуже схоже, у них там якісь свої шкурні інтереси.
показати весь коментар
11.03.2022 05:47 Відповісти
Інтерес, що я бачу один: Штати вирішили душити Росію суто економічно, бо так для них безпечніше. Тому вони відмовляються навіть надати застарілі літаки,не те що ******* ПВО. Проблема в тому, що велика кількість людей загине поки дочекається результату економічних санкцій.
показати весь коментар
11.03.2022 05:58 Відповісти
Що США, що НАТО, аж ревуть, впираються, щоб не надати Україні єфективної зброї для захисту її неба.
Бо гандони!
показати весь коментар
11.03.2022 05:39 Відповісти
Так хай вивезуть наших спеціалістів в Польшу, і підготують їх там. В Польщі є Петріоти.
показати весь коментар
11.03.2022 05:48 Відповісти
напиши що це американский байрактар-пофарбуй в синій колір і прередавай-що жд ви соплі жуете
показати весь коментар
11.03.2022 06:13 Відповісти
А чому не поставити Patriot разом з легіонерами? Легіонерів ми і самі знайдемо.
показати весь коментар
11.03.2022 06:26 Відповісти
Ми вдячні США за велику допомогу !!! Однак Україні потрібно СОВРЕМЕННОЕ і СВЕРХТОЧНОЕ оснащення ПВО ,
для спасіння населення ... !!!
показати весь коментар
11.03.2022 06:27 Відповісти
Ребята, не паникуем! Ратриоты никогда и не рассматривались. Есть БОЛЕЕ подходящие для Украины ДЛЯ ДАННОЙ СИТУАЦИИ системы. О них и идёт на сегодняшний день речь.
показати весь коментар
11.03.2022 06:29 Відповісти
Для того, чтобы использовать "Пэтриот", вполне хватит добровольцев
с опытом такой работы. Гражданство им можно нарисовать любое.
показати весь коментар
11.03.2022 06:31 Відповісти
...и эти Товарищи запели "варшавянку"
показати весь коментар
11.03.2022 06:50 Відповісти
Не бажаєте давати зброю-
Європа буде годувати 10 млн українців..
Порахуйте ,що дорожче??
показати весь коментар
11.03.2022 07:23 Відповісти
от тільки не треба ниття,що Захід не дає зброю !
показати весь коментар
11.03.2022 09:49 Відповісти
На курсы в Польшу пару дней и будут экипажи. Современная техника так user friendly это не гребанные шилки с калькулятором в 2 тонны.
показати весь коментар
11.03.2022 07:39 Відповісти
Що там ***** такого "незнайомого"?
Давайте документацію, або без неї все запрацює чудово.
показати весь коментар
11.03.2022 08:21 Відповісти
У нас самих могла бути вже своя ПВО, але ми строїли дороги, а при Порошенкові їли цукерки, здавали все в сліпий траст, каталися на Богданах і заказували хлопушки оборонпрому.
показати весь коментар
11.03.2022 09:11 Відповісти
Для створення власного комплексу ППО класу Петріот Україні знадобилося б років 30 розробок, та багато десятків мільярдів доларів за умови відсутності корупції.
показати весь коментар
11.03.2022 09:47 Відповісти
Звісно Петріоти кращі за С-300/400/500/600, але це все ж таки застарілий комплекс з обмеженими можливостями, заточений на перехват ракет типу Точка-У та Іскандер.
А от якщо США встановить SM-3 або навіть SM-2 на кордоні України з Польщою, то уся Західна Україна може бути прикрита під будь-яких ракет та літальних апаратів.
Будь-які польоти над кримнашем та чорноморським узбережжям України можна припинити заходом кораблів ВМС США з системами ППО Іджис.
І хоч це не закриє усе українське небо, але загонить кацапських літунів у зону враження ПЗРК та зеніток і значно збільшить кількість гавна у памперсах.
показати весь коментар
11.03.2022 09:45 Відповісти
 
 