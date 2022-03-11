Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сполучених Штатах пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив американський чиновник у коментарі ABC News.
"Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська".
За словами чиновника, допомога безпеки продовжує надходити в Україну, навіть протягом останніх 24 годин.
США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, вони також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.
За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є "досконалішими", ніж ракети "Стінгер.
Будь ласка, зачекайте...
ЗНАЮЧИ про НАЯВНІСЬ РОСІЙСЬКОЇ АГЕНТУРИ НАВІТЬ В ГЕНШТАБІ,американці не ризикують...
Тактико-технічні характеристики Starstreak
Довжина ракети: 1,39 м
Діаметр корпусу: 0,13 м
Розмах крила: 0,27 м
Маса ракети: 14 кг[1]
Максимальна швидкість: ~3,5 M
Дальність дії: 300-7000 м
Час польоту: 8 с
Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані «дротики»), що мають осколочні БЧ
Маса субелемента: ~0,9 кг
Б
Блоупайп
J
Javelin (ПЗРК)
S
Starburst
Starstreak (ПЗРК)
Петріот дуже дорогий..
а ось це пригодилось би :
Зенитно-ракетный комплекс Skyguard-Sparrow
Швейцария,1980 розробка...
Дальність:
10 км.
дістає на 6000 м.
І з якого бомбосховища їх довбаєш?
Бо гандони!
для спасіння населення ... !!!
с опытом такой работы. Гражданство им можно нарисовать любое.
Європа буде годувати 10 млн українців..
Порахуйте ,що дорожче??
Давайте документацію, або без неї все запрацює чудово.
А от якщо США встановить SM-3 або навіть SM-2 на кордоні України з Польщою, то уся Західна Україна може бути прикрита під будь-яких ракет та літальних апаратів.
Будь-які польоти над кримнашем та чорноморським узбережжям України можна припинити заходом кораблів ВМС США з системами ППО Іджис.
І хоч це не закриє усе українське небо, але загонить кацапських літунів у зону враження ПЗРК та зеніток і значно збільшить кількість гавна у памперсах.