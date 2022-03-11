УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6227 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 630 5
війна (56389) Китай (1920) Росія (47203) гуманітарна катастрофа (86) Ван Ї (34)

Готові співпрацювати з усіма сторонами для протидії гуманітарній кризі в Україні, - МЗС Китаю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Готові співпрацювати з усіма сторонами для протидії гуманітарній кризі в Україні, - МЗС Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що готове до співпраці з усіма. Їхнє головне завдання - допомогти уникнути гуманітарної катастрофи в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами для запобігання гуманітарної кризи в Україні. Також він зауважив, що Китай має намір просувати через Раду Безпеки ООН всі можливі шляхи для досягнення консенсусу щодо того, як уникнути гуманітарної кризи в Україні.

Ван Ї сказав, що китайська сторона дуже стурбована гуманітарною ситуацією і відіграє активну роль в евакуації громадян третіх країн, особливо іноземних студентів, з України. У Китаї впевнені, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, повністю дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. У МЗС Китаю також закликали міжнародну спільноту заохочувати мирні переговори між Росією та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так працюй!!! захопи сибір до уралу-оце буде праця!!!
показати весь коментар
11.03.2022 06:10 Відповісти
Хитрецы, а могли бы дать четкий сигнал )(уйлу и у него небыло бы вариантов.....
показати весь коментар
11.03.2022 06:29 Відповісти
мАцкавіти вже лопочуть що Китай їм ножа в спину встромив. Вони ж їх друзями вважали, але щось трапилось.
показати весь коментар
11.03.2022 06:29 Відповісти
це москалі ще хер в сраці не відчули-багато вазеліну китай намазав
показати весь коментар
11.03.2022 06:42 Відповісти
Китайський корабель, йди до кацапського
показати весь коментар
11.03.2022 09:48 Відповісти
 
 