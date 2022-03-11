Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс повідомила, що у зв'язку із ситуацією навколо України країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій", - сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, де перебуває з візитом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вона зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв'ю The Telegraph сказала: "Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути тугіше".

"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - зазначила вона, додавши, що введені обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але, Заходу "треба робити більше".

Читайте також: У G7 є згода зменшувати залежність від російського газу, - Трасс

За її словами, настав час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", включаючи залежність від російських енергоносіїв.