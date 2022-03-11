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Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс повідомила, що у зв'язку із ситуацією навколо України країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

 "Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій", - сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, де перебуває з візитом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вона зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв'ю The Telegraph сказала: "Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути тугіше".

"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - зазначила вона, додавши, що введені обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але, Заходу "треба робити більше".

Читайте також: У G7 є згода зменшувати залежність від російського газу, - Трасс

За її словами, настав час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", включаючи залежність від російських енергоносіїв.

Автор: Ірина Дашківська
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"у зв'язку із ситуацією навколо України" --- а пані міністриня не пояснила, яку саме ситуацію НАВКОЛО вона має на увазі?
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11.03.2022 05:27 Відповісти
За її словами, настав час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", включаючи залежність від російських енергоносіїв.

на шляху покінчень з енергозалежностями не забудьте заодно покінчити і з тим гео-політичним недорозумінням на 1/5 суші, яке їх постійно створює вже 2 століття
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11.03.2022 05:34 Відповісти
Новий, ще не ношений.
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11.03.2022 05:39 Відповісти
Добрих санкцій забагато не буває.
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11.03.2022 05:58 Відповісти
Кандидаты на Гаагу
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11.03.2022 06:01 Відповісти
Вот бы ещё и Папа Римский, приостановил отпуск грехов гражданам РФ.
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11.03.2022 07:05 Відповісти
В СССРе был издавался такой журнал, назывался "наука и жизнь". Помню лет сорок назад читал там о научном эксперименте. Чьи то ученые, Японские скорее всего, создали аквариум с замкнутым циклом жизни. Они в стерильную воду посадили некоторые растения бактерии и креветок и ещё что то там из минералов и удобрений, и запаяли крышку. Из внешней среды, были только свет и тепло. И несколько лет наблюдали за течением жизни в нём.
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11.03.2022 07:18 Відповісти
 
 