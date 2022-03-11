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Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Рада ЄС визнала європейські устремління і вибір України. Єврокомісії запропоновано надати свої висновки щодо української заявки на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Ради ЄС за підсумками зустрічі лідерів країн Євросоюзу у Версалі.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в заяві.

У документі йдеться, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський реалізував право своєї країни і подав заявку на вступ до Євросоюзу. Рада ЄС закликала Єврокомісію надати свою думку з цього питання.

"В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її слідуванні на європейському шляху. Україна належить нашій європейській родині", - підкреслюється в заяві.

Рада ЄС також запропонувала Єврокомісії представити свої висновки за аналогічними заявками Молдови та Грузії.

Лідери ЄС підкреслили готовність продовжити надавати політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні. Також вони висловили намір допомогти "відновленню демократичної України, як тільки російський наступ припиниться".

Також читайте: Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте

Втім, у цьому рішення не згадується про процедуру прискореного вступу України в ЄС, як наголошував президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у документі також йдеться, що "два тижні тому Росія повернула війну в Європу".

"Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Ця війна завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні відповідатимуть за цю агресивну війну, зокрема за невибіркове завдання ударів по цивільному населенню та цивільним об'єктам", – наголошується у резолюції.

Лідери ЄС схвалили рішення прокурора Міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування. "Ми закликаємо до того, щоб безпека ядерних об'єктів України були негайно шарантовані за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах", - прописано у висновках.

Крім того, у документі йдеться про те, що лідери ЄС віддають "належне народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії". "Ми не залишимо їх самих. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості підтримати відновлення демократичної України після того, як припиниться тиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми забезпечимо повне виконання запроваджених нами санкцій і залишаємося готовими швидко діяти з подальшими санкціями за необхідності", - йдеться у висновках.

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Крім того, лідери ЄС констатували, що запропонували тимчасовий захист "усім біженцям війни з України". "Ми віддаємо належне європейським країнам, особливо на кордоні з Україною, за виявлену величезну солідарність щодо прийняття українських біженців від війни. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть виявляти солідарність і надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають", - йдеться у висновках.

У зв'язку з цим лідери закликали до того, щоб шляхом швидкого прийняття пропозиції про Згуртовані дії для біженців у Європі (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) і через ReactEU кошти були надані негайно. Вона повинна забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих та внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також забезпечити безпечний прохід для тих цивільних осіб, які хочуть виїхати", - наголошується у висновках.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Да-да... Украина это Европа, но сейчас не время. Уже слышали
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11.03.2022 05:42
+8
зеленський може скільки завгодно битися в істериці про європейську перспективу України, однак поки він сам не почне робити правильні речі, декларації про вступ у ЕС так і залишатимуться деклараціями. Для початку потрібно призначити незалежного голову гбр, нового голову набу, ліквідувати той сраний окружний суд тощо. Невже це так важко?
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11.03.2022 06:21
+6
да-да я уже представляю что то типа "мы уважаем выбор украинцев и рады ему, были тяжелые переговоры, нам нужно время что бы провести методы вступления Украины в союз и мы не можем точно говорить о предполагаемом сроке, но мы будем над этим работать" и еще бла-бла-бла.
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11.03.2022 05:40
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да-да я уже представляю что то типа "мы уважаем выбор украинцев и рады ему, были тяжелые переговоры, нам нужно время что бы провести методы вступления Украины в союз и мы не можем точно говорить о предполагаемом сроке, но мы будем над этим работать" и еще бла-бла-бла.
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11.03.2022 05:40 Відповісти
Да-да... Украина это Европа, но сейчас не время. Уже слышали
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11.03.2022 05:42 Відповісти
Навіщо про це взагалі балакати? ЕС, НАТО... Просто зупиніть вбивство людей, або ж затуліть пельку про ваші цінності. Бо у вас їх немає.
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11.03.2022 05:45 Відповісти
Pan Lipko ваш прапорець відображає країну вашого проживання, то я так розумію цінності там такі ж як в ЄС.
ви ними не вдоволені?
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11.03.2022 06:07 Відповісти
Такі самі. Їх більше не існує. Але я незадоволений більше з того щозахід продовжує їх декларувати, а це є лицемірство. От і все. Влада Канади поводить себе так само, якщо ви хочете знати мою думку.
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11.03.2022 06:18 Відповісти
прикро чути.
але ви завжди можете пошукати щось краще, наприклад на Кубі, в Китаю, КНДР, Венесуелі або навіть москальській фєдєрації
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11.03.2022 06:25 Відповісти
Ха. Я так і знав що ви це запропонуєте. От скажіть, якщо у вас потече на кухні кран, ви його будете ремонтувати, чи переїдете, скажімо, в палатку без води і їжі? Питання риторичне, якби що
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11.03.2022 06:35 Відповісти
то в чім проблема?
досягніть успіхів у політичному житті країни обравшись як премьєр або МР і ремонтуйте те, що вважаєте зіпсутим.
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11.03.2022 06:42 Відповісти
Ясно. Питань не маю. Дякую за слушну пораду.
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11.03.2022 06:49 Відповісти
Из позитива - процедура пошла (на нашу оферту дали акцепт).
Из негатива - процедура обычная, а не ускоренная
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11.03.2022 05:48 Відповісти
Відповідь вже була - немає законів та рішень ЕС про прискорену процедуру
А европейці таки живуть по законах , а не по понятіях
І тому для прискореної процедури має бути прийнятий Закон , Директира чи Постанова ЕС - по усім правилам (одна чи пара країн можуть заблокувати) ...
А бюрократія у ЕС така , що нашим бюрократим і не снилося
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11.03.2022 11:01 Відповісти
Лицемірні демагоги.
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11.03.2022 05:50 Відповісти
Це ти про українську владу, яка останніми роками гальмувала усі реформи необхідні для вступу у ЄС?
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11.03.2022 09:49 Відповісти
Интресный мне попался материал с кацапской прессы - раша нацелилась разделить Украину пополам и оставить Киев себе , а Львов с западной Украиной отойдёт в ЕС.

1.и сейчас очень важно защитить Киев. Бо для кацапской истории Киев важен как мать городов русских
Потому надо не подпускать орду к городам спутникам - Бровары, Борисполь , Обухов и не дать возможности агрессору двигаться по центральной Украине .
2. Важно недопустить использование рашей ракет с территории Белоруси . Вплоть до бомбежки их жд дорог
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11.03.2022 05:56 Відповісти
Хутин хочет пол Украины с Киевом . И все это с Беларусью опять засунуть в новое государство « братских народов»
Естественно начнутся страшные репрессии против населения и вывоз в Сибирь
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!!
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11.03.2022 05:59 Відповісти
зеленський може скільки завгодно битися в істериці про європейську перспективу України, однак поки він сам не почне робити правильні речі, декларації про вступ у ЕС так і залишатимуться деклараціями. Для початку потрібно призначити незалежного голову гбр, нового голову набу, ліквідувати той сраний окружний суд тощо. Невже це так важко?
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11.03.2022 06:21 Відповісти
А він думає якщо війна, то це можно не робити. Я про гбр та інше.
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11.03.2022 06:41 Відповісти
І як мінімум наступний пункт: посадка ігорвалерійовича, і не "понарошку". а по дорослому, ну а зха ним портнови, татарови і єжи з ними
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11.03.2022 08:20 Відповісти
Згідна,було відчуття, що він явно на хвилі війни хотів просто переплюнуть Петю, потім після холодного душу,почав знову гнати на Європу,НАТО,бажання залізти на табуреточку і подивитися в очі ботоксного,це його приоритет на сьогодні. До речі, вибачення в України за свою недалеку політику відносно даних про війну так і не попросив. Вони дату не знали чи то 22 чи то 18. Не наступить на граблі після Перемоги. В сценарії зе було друге
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11.03.2022 08:20 Відповісти
"надати свої висновки" - это примут в мае 2022 или придется ждать до 01.012023?
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11.03.2022 07:20 Відповісти
Германия, Венгрия, Нидерланды понятное дело сразу выступят против.
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11.03.2022 09:37 Відповісти
Это очень важная и "чувствительная" тема, но я всё же постараюсь высказаться со своими мыслями.
То, что нидерландский премьер Рютте высказался против ускоренного процесса приёма Украины в ЕС не означает того, что не будет поддержки Украины ЕС и то, что он против приёма Украины в ЕС вообще.

Дело в том, что в ходе этого процесса подготовки к приёму ЕС помогает кандидату изменить его "устройство" так, чтобы оно стало совместимым с ЕС.

Это может означать уменьшение уровня коррупции, улучшение работы госаппарата и правительства, госструктур и так далее, да и просто изменение формата их работы - чтобы сделать его совместимым с ЕС.

Иначе это будет как попытаться подключить USB-мышку в разъём для телевизора - немного утрирую, но принцип понятен. Работать не будет.

Ответ Рютте не означает того, что ЕС не поддерживает вас - наоборот. Хотя должны больше и я пинаю наших депутатов про это.
ЕС - это очень большая структура, чудовищно большая и сложная. И такая структура НЕ работает без бюрократии. А бюрократия (в хорошем смысле этого слова) зиждется на процедурах и установленном порядке.

Про это и речь.
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11.03.2022 09:51 Відповісти
Польща та Україна має правити в Євросоюзі!
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11.03.2022 10:05 Відповісти
О том, что Украина когда-нибудь (???) обязательно станет и членом НАТО - было сказано еще в 2008 году в Бухаресте!, и обязательно станет членои ЕС - было сказано в Договоре об ассоциации с ЕС в 2014 году! Вывод - они просто откровенно издеваются над Украиной и украинцами, поскольку откровенно не хотят нас там видеть ни при каких обстоятельствах! И вывод из всей этой многолетней тягомотины может быть лишь один - Украина станет центром Европы, когда победив и развалив московию - к Украине присоединится и ЕС, и НАТО!
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11.03.2022 12:32 Відповісти
Они просто хорошо знают,что такое - эта зеленая власть и что от них можно ожидать...
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11.03.2022 16:32 Відповісти
Дайте нам 70 боевых самолётов. Мы их на МиГ-29 кацапцкие самолёты перетра@@ем а сами можете на ф-16 сами летать
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11.03.2022 13:24 Відповісти
Было бы неплохо,только где ох базировать и обслуживать?..Полная досягаемость кацапскими ракетами...
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11.03.2022 16:38 Відповісти
Лучше честный враг такой как РФ который понятно что хочет. Чем такие хитрожопые друзья как ЕС. Что мы получим в РФ мы будим равными братьями РФ Белорусь Украина. кто мы будем в ЕС попрошайками в очереди которых будут учить как правильно уважать геев.
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11.03.2022 13:37 Відповісти
 
 