Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Рада ЄС визнала європейські устремління і вибір України. Єврокомісії запропоновано надати свої висновки щодо української заявки на членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Ради ЄС за підсумками зустрічі лідерів країн Євросоюзу у Версалі.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", - йдеться в заяві.

У документі йдеться, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський реалізував право своєї країни і подав заявку на вступ до Євросоюзу. Рада ЄС закликала Єврокомісію надати свою думку з цього питання.

"В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її слідуванні на європейському шляху. Україна належить нашій європейській родині", - підкреслюється в заяві.

Рада ЄС також запропонувала Єврокомісії представити свої висновки за аналогічними заявками Молдови та Грузії.

Лідери ЄС підкреслили готовність продовжити надавати політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні. Також вони висловили намір допомогти "відновленню демократичної України, як тільки російський наступ припиниться".

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Втім, у цьому рішення не згадується про процедуру прискореного вступу України в ЄС, як наголошував президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у документі також йдеться, що "два тижні тому Росія повернула війну в Європу".

"Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Ця війна завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні відповідатимуть за цю агресивну війну, зокрема за невибіркове завдання ударів по цивільному населенню та цивільним об'єктам", – наголошується у резолюції.

Лідери ЄС схвалили рішення прокурора Міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування. "Ми закликаємо до того, щоб безпека ядерних об'єктів України були негайно шарантовані за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах", - прописано у висновках.

Крім того, у документі йдеться про те, що лідери ЄС віддають "належне народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії". "Ми не залишимо їх самих. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості підтримати відновлення демократичної України після того, як припиниться тиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми забезпечимо повне виконання запроваджених нами санкцій і залишаємося готовими швидко діяти з подальшими санкціями за необхідності", - йдеться у висновках.

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Крім того, лідери ЄС констатували, що запропонували тимчасовий захист "усім біженцям війни з України". "Ми віддаємо належне європейським країнам, особливо на кордоні з Україною, за виявлену величезну солідарність щодо прийняття українських біженців від війни. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть виявляти солідарність і надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають", - йдеться у висновках.

У зв'язку з цим лідери закликали до того, щоб шляхом швидкого прийняття пропозиції про Згуртовані дії для біженців у Європі (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) і через ReactEU кошти були надані негайно. Вона повинна забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих та внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також забезпечити безпечний прохід для тих цивільних осіб, які хочуть виїхати", - наголошується у висновках.