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Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали

Президент Литви досить позитивно та оптимістично сприймає рішення Європейської ради стосовно європерспективи України.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.

Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали так українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України 01

Читайте також: Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Чудова новина але це поки "згода в принці"
попереду ще довгий шлях через розгляд Єврокомісії самим українцям потрібно буде піднапрягтися, аби усунути в середині країни ті негаразди, які комісія може назвати як такі, що не відповідають вимогам членства у ЄС.
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11.03.2022 05:52
+9
Это начало сериала "Убей бородатую бабушку".
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11.03.2022 06:29
+8
Ніби і Польща сказала «так про передачу літаків, потім щось пішло не так.
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11.03.2022 05:49
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Ніби і Польща сказала «так про передачу літаків, потім щось пішло не так.
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11.03.2022 05:49 Відповісти
європейська преса пише, що сказали ні
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11.03.2022 05:52 Відповісти
Враки, сказали "да".
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11.03.2022 10:53 Відповісти
Чудова новина але це поки "згода в принці"
попереду ще довгий шлях через розгляд Єврокомісії самим українцям потрібно буде піднапрягтися, аби усунути в середині країни ті негаразди, які комісія може назвати як такі, що не відповідають вимогам членства у ЄС.
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11.03.2022 05:52 Відповісти
Это начало сериала "Убей бородатую бабушку".
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11.03.2022 06:29 Відповісти
це буде продакшн оф 95 квартал?
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11.03.2022 06:33 Відповісти
Продакшн "ЕC Democration & USA Femida".
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11.03.2022 06:51 Відповісти
то це погано?
я чомусь не бачу масової втечі від EU democracy i US justice з тих країн до москальскої фєдєрації, КНР, Кубу чи навіть нову зеУкраїну.
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11.03.2022 07:06 Відповісти
О чем Вы? Я про бородатую бабушку зеледента говорю а на за мир во всем мире.
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11.03.2022 07:09 Відповісти
Кстати, де Коломойша заныкался? ЗЕшоблу тоже надо гнать от корыта. Всю
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11.03.2022 07:16 Відповісти
і Дніпро не рятує, де ті завивальщики, що Бєня Дніпро врятував від кацапів? немає, бо рейдернути вже нічого не дають, то й не захищає.
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11.03.2022 07:34 Відповісти
не вбий, це не гуманно і нетолерастно, а посади в тюрму з конфіскацією
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11.03.2022 07:33 Відповісти
Конфисковать бабло и активы для таких персонажей равносильно убийству.
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11.03.2022 07:58 Відповісти
В общем-то ни чего конкретного не решили:
"Заявление глав государств и правительств, собравшихся в Версале, по поводу российской военной агрессии против Украины, 10 марта 2022 г.
4. Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, Президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье."
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11.03.2022 07:02 Відповісти
Решение, потом сам механизм. Посмотрим каким будет.
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11.03.2022 07:10 Відповісти
ці ще довго можуть з розумним виглядом надувати щоки, стає особливо зрозуміло коли спілкуєшся з їх бюрократією, що кровоспинні джгути повинні бути саме версії combat, які перешкоджають отрофування тканин
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11.03.2022 05:55 Відповісти
Что то меня терзають смутные сомнения... эти политические импотенты сейчас найдут еще какую-то причину отказать.
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11.03.2022 05:59 Відповісти
не вижу в этом ничего хорошего ЕС уже не тот давнои сам себя уничтожает мигрантами феминизмом и гамасятиной
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11.03.2022 06:17 Відповісти
Якщо до України буде створено "план Маршалла", то членство в ЄС відходить на другий план...
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11.03.2022 06:21 Відповісти
...токо похоже ЕС и дале будет наблюдать (и только) на "план Маршалла Жукава"
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11.03.2022 06:30 Відповісти
Если Украину примут БЫСТРО В ЕС , то мильоны беженцев с Украины вернутся домой.
если нет - беженцев будет содержать Европа годами , как содержат сирийцев и афганцев
вот и весь секрет
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11.03.2022 06:37 Відповісти
З якого переляку треба буде повертатися? Ви щось плутаєте. Конвенція про статус біженців не передбачає це, як і статус кандидата в ЕС.
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11.03.2022 07:05 Відповісти
Ну если беженец не найдет работу, то кормить его и не надо. Плюс я бы вообще границы закрыл, а не только для военнообязаных.
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11.03.2022 08:05 Відповісти
30 лет интегрируемся.
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11.03.2022 07:21 Відповісти
ніх не поняв
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11.03.2022 07:29 Відповісти
Понимаю, что ЕС очень много чего смущает в Украине. И прежде всего тотальная коррупция всего и вся, которая никуда не делась. Но сейчас об этом надо забыть, т.к. прием Украины в ЕС это не просто подъем духа в Украине, это еще и дополнительная деморализация *********! Помогите нам победить нового гитлера, а после нашей победы можете ставить нам жесткие условия, которые необходимо выполнить чтобы остаться в ЕС.
Это же простые и очевидные вещи. Почему об этом никто не говорит?
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11.03.2022 09:36 Відповісти
Питання вступу в ЄС зараз не актуальне, але сигнал гарний
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11.03.2022 09:51 Відповісти
 
 