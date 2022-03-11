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Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Литви досить позитивно та оптимістично сприймає рішення Європейської ради стосовно європерспективи України.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ
"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.
Топ коментарі
+12 Val 7469e38c
показати весь коментар11.03.2022 05:52
+9 Сергей Гусаченко bbc8e90f
показати весь коментар11.03.2022 06:29
+8 Pan Lipko
показати весь коментар11.03.2022 05:49
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Будь ласка, зачекайте...
попереду ще довгий шлях через розгляд Єврокомісії самим українцям потрібно буде піднапрягтися, аби усунути в середині країни ті негаразди, які комісія може назвати як такі, що не відповідають вимогам членства у ЄС.
я чомусь не бачу масової втечі від EU democracy i US justice з тих країн до москальскої фєдєрації, КНР, Кубу чи навіть нову зеУкраїну.
"Заявление глав государств и правительств, собравшихся в Версале, по поводу российской военной агрессии против Украины, 10 марта 2022 г.
4. Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, Президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье."
если нет - беженцев будет содержать Европа годами , как содержат сирийцев и афганцев
вот и весь секрет
Это же простые и очевидные вещи. Почему об этом никто не говорит?