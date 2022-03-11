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Кулеба зустрівся із главою МЗС Польщі Рау: Тиск на Росію має посилюватися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба зустрівся із главою МЗС Польщі Рау: Тиск на Росію має посилюватися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивна зустріч із моїм другом та колегою Збіґневом Рау у Варшаві. Згоден: тиск на Росію має посилюватись доти, доки вона не припинить свою варварську агресію. Подякував Польщі за турботу про громадян України, які рятуються від війни, наголосив на важливості забезпечення їхніх прав", - зазначив Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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‼️‼️Аналізувати сказане Лавровим на переговорах не має великого сенсу.

Важливо лише те, що увесь час прес-конференції після перемовин він крутив у руках невеличкий дріт від мікрофона, очевидно дуже сильно нервуючи.

Десь так само під час знакового Радбезу Путін нервово перекладав свій годинник по столу, перебирав пальцями по поверхні, робив хвилі пальцями, кривився.

Нервують ці спадкоємці Сталіна дуже сильно. Просто до усрачки нервують.

Сказати можна що завгодно, а ось невербалочку в кишеню не сховати.
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11.03.2022 06:06 Відповісти
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11.03.2022 06:08 Відповісти
Пам'ятаю, як Янукович ламав олівці.
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11.03.2022 06:12 Відповісти
Один хлопчик дуже переживав за свого собаку, тому купував його хвіст щодня по сантиметру.
Тиск на економіку Рашки має посилюватись якось так...
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11.03.2022 06:09 Відповісти
та вони загнанні в кут.
***** ще має шанс який провернули з передачею йому влади від алконавта з гарантіями не переслідування, додвши пунк про не видачу інтернаціональному правосуддю.
а ця дрібна шваль буде використана як громовідвід, піде на заклання. як у них кажуть - казли опущєнія, здається.
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11.03.2022 06:19 Відповісти
 
 