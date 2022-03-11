Кулеба зустрівся із главою МЗС Польщі Рау: Тиск на Росію має посилюватися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивна зустріч із моїм другом та колегою Збіґневом Рау у Варшаві. Згоден: тиск на Росію має посилюватись доти, доки вона не припинить свою варварську агресію. Подякував Польщі за турботу про громадян України, які рятуються від війни, наголосив на важливості забезпечення їхніх прав", - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Дуда обговорили просування членства України в ЄС