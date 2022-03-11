Байден сьогодні закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до припинення нормальних торговельних відносин із Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на джерела телеканала CNN.
За даними джерел, Байден оголосить 11 березня, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до скасування статусу "Найсприятливішої нації" для Росії.
Очікується, що кожна країна здійснюватиме цей захід на основі своїх власних національних процесів.
Джерела телеканала відзначили зусилля Конгресу США щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин із Росією.
Зазначається, що після оголошення Байдена Конгрес надасть свій законопроєкт.
Топ коментарі
+25 Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 06:37
+9 Garry Grant
показати весь коментар11.03.2022 06:45
+7 Bob Fayn
показати весь коментар11.03.2022 06:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Досить верещати про те, що взагалі не розумієш!
кремлівську залізницю...
Чекаємо..