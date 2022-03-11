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Байден сьогодні закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден сьогодні закличе до припинення нормальних торговельних відносин із Росією, - CNN

Президент США Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до припинення нормальних торговельних відносин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на джерела телеканала CNN.

За даними джерел, Байден оголосить 11 березня, що США разом із G7 та Європейським союзом закликатимуть до скасування статусу "Найсприятливішої нації" для Росії.

Очікується, що кожна країна здійснюватиме цей захід на основі своїх власних національних процесів.

Джерела телеканала відзначили зусилля Конгресу США щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин із Росією.

Зазначається, що після оголошення Байдена Конгрес надасть свій законопроєкт.

Читайте також: Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Багато санкцій проти кацапських фашистів не буває. Дави цих тварюк, Джо! За Маріуполь, за Харків, за Чернігів, Суми, Житомир і Охтирку. За кожного вбитого українця, рашисти мають заплатити найвищу ціну!
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11.03.2022 06:37
+9
Что это за хрень? ПВО давай,*****.
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11.03.2022 06:45
+7
чорна п'ятниця
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11.03.2022 06:31
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заодно і парочку томогавків нехай передасть- мацкву накриемо
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11.03.2022 06:30 Відповісти
чорна п'ятниця
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11.03.2022 06:31 Відповісти
це не політкоректно - "афроамериканська п'ятниця"
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11.03.2022 06:33 Відповісти
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11.03.2022 06:56 Відповісти
А ненормальні торговельні відносини - це як? Можуть бути цікаві варіанти
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11.03.2022 06:34 Відповісти
ненормальні- це товар забирають а гроші не платять кідалово
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11.03.2022 06:37 Відповісти
Багато санкцій проти кацапських фашистів не буває. Дави цих тварюк, Джо! За Маріуполь, за Харків, за Чернігів, Суми, Житомир і Охтирку. За кожного вбитого українця, рашисти мають заплатити найвищу ціну!
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11.03.2022 06:37 Відповісти
Смерть цапам!
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11.03.2022 06:40 Відповісти
Що там закликать? Санкції на Росію і автоматично на всі інші країни, що торгують з Росією. І все
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11.03.2022 06:44 Відповісти
Что это за хрень? ПВО давай,*****.
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11.03.2022 06:45 Відповісти
Вже давали ПЗРК, а більш потужні ППО потребують багатомісячного навчання персоналу, або введення американських військ.
Досить верещати про те, що взагалі не розумієш!
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11.03.2022 09:55 Відповісти
Дуло залепи.
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11.03.2022 10:05 Відповісти
З такими заявами повертайся у росію, у нас тут демократія і свобода слова.
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11.03.2022 10:23 Відповісти
Цапи, ставте капкани на їжаків

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11.03.2022 07:15 Відповісти
А можна зробити так як по відношенню до Північної Кореї?
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11.03.2022 07:26 Відповісти
На бульбофюрера тоже треба. Бо цапи будуть кокаколу і самсунги з Білорусії привозити.
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11.03.2022 07:27 Відповісти
Що за дурня, наклали санкції, а виходить, що "нормальні" торгівельні відносини існували. Тепер потрібно і їх окремо закрити. Якийсь "бред сивой кобили" але ж Байден ніби не Лавров...а може?
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11.03.2022 07:29 Відповісти
Байден це старий комуняка,лівак,його попередник Обама таке саме гниле як і воно,якби не Сенат і Конгрес воно і далі нічорта б не робило.
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11.03.2022 08:07 Відповісти
Байден колись казав що його хакери можуть покласти
кремлівську залізницю...
Чекаємо..
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11.03.2022 08:17 Відповісти
Заклики - це круто! Він у рупор буде "закликати? Все, кацапи вже здаються!
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11.03.2022 09:44 Відповісти
 
 