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Росія готова амністувати в'язнів, охочих йти воювати в Україну, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6.00 11 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія готова амністувати в'язнів, охочих йти воювати в Україну, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6.00 11 березня

Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 11.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

"Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", - зауважили в Генштабі.

Також повідомляється, що на території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.

"Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення", - додали у Генштабі.

Читайте також: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 10.03.2022

За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.

Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив! Разом переможемо! Слава Україні

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
свідомо кинуте місце, сдане в якості прохідного двору. И за це після війни хтось повинен відсидіти.
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11.03.2022 06:54
+12
Штрафбаты имени Сталина начинаются.
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11.03.2022 06:54
+12
Іди нах, провокатор!
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11.03.2022 06:54
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11.03.2022 06:47 Відповісти
Ага.. ще ті вояки будуть. Садіть їх в літаки... кадирівці вже не хочуть воювати, максимум в заградах стояти. А зеки вам навоюють.
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11.03.2022 08:57 Відповісти
південь слабке місце
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11.03.2022 06:51 Відповісти
свідомо кинуте місце, сдане в якості прохідного двору. И за це після війни хтось повинен відсидіти.
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11.03.2022 06:54 Відповісти
ні..не правда..там просто 17 армій..але вони розтягнуті..а на Київ в наступі кинуто 15..але сконцентровано
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11.03.2022 06:57 Відповісти
правда потому что я здесь живу и я тебе говорю Херсонскую обл. сдали. рашка шла как на параде аж до Херсона. Там парни которых бросили на убой сопротивлялись три дня пока не были накрыты градами. Вот так вот генштаб готовился к обороне юга.
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11.03.2022 07:01 Відповісти
Да.Видел я как парни мост геройски защищали. Генштаб здесь не причем. Президента и правительство спроси,чем они занимались. А сейчас и деньги на армию нашлись резко.Когда петух жареный клюнул в жопу.
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11.03.2022 07:15 Відповісти
Да и городские власти подозрение вызывают.А на Николаев и Харьков,Мариуполь ,что можно сказать.Власти серьезно подошли к обороне городов
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11.03.2022 07:17 Відповісти
Магомед,не розганяй зраду, краще нах іди, тобто в спам
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11.03.2022 07:38 Відповісти
Іди нах, провокатор!
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11.03.2022 06:54 Відповісти
Ти собі правильну установку зробив! Маладєц!
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11.03.2022 09:34 Відповісти
не сцать раньше времені
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11.03.2022 06:58 Відповісти
с начало подумал что нет порядочные арестанты как они себя кличут на войну не пойдут. А потом вспомнил что в рашке все зоны уже давно красные.
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11.03.2022 06:52 Відповісти
З них такі вояки, як з гімна куля. Дітей на війну хай ще відправлять. Всіх знищемо.
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11.03.2022 06:53 Відповісти
Колясочки-танчики саме те.
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11.03.2022 06:56 Відповісти
Ага..дєди ваєвалі
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11.03.2022 07:00 Відповісти
пля т 27 она же в девичестве краден лойд их кучу вермахт просто залутал в 41 м
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11.03.2022 07:16 Відповісти
В музее на Кубинке полно подобных образцов..Ввиду катастрофического сожжения бтв раши от доблестных ВСУ, вскоре подлежат "мобилизации" ..
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11.03.2022 13:05 Відповісти
Штрафбаты имени Сталина начинаются.
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11.03.2022 06:54 Відповісти
надіюсь Українське керівництво вподальшому вивче уроки..бо нам ще з ордою маскальською прийдеться довго жити на кордонах.навіть після того як сконає )(уйло..бо підорація тепер буде суцільне лднр..
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11.03.2022 06:55 Відповісти
шо всю страну?ну ну.
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11.03.2022 07:08 Відповісти
Куда кацапы не придут ,то везде ГУЛАГ построят твари.
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11.03.2022 07:11 Відповісти
Да там одни конченные наркоманы и петухи. Представляю, в каком человек состоянии после руской тюрьмы.
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11.03.2022 07:16 Відповісти
Представим этих вояк. Их забросят в Украину, они тут же выкинут оружие, сдадутся, попросят убежище в Латвии или Литве. Получат статус беженца, социальную помощь в размере 2,500 евро в месяц и начнут делать единственное, что они могут делать... Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, гоп-стоп... и т.д. Красавцы! Запомните, урки не вояки! Дебилы в Европе неистребимы!
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11.03.2022 07:31 Відповісти
Мабуть безкоштовно , самі вигідні
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11.03.2022 07:20 Відповісти
о, ці то повний бєспрєдел будуть робити на окупованих територіях.
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11.03.2022 07:24 Відповісти
ну вот, токо вчера написал, что резерв будут формировать из маргиналов и уголовников. Однако, какие кацапы предсказуемые.
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11.03.2022 07:38 Відповісти
Тк там полно политических и после пыток, то давать им оружие..... Вперёд рашка.....
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11.03.2022 08:29 Відповісти
Політичних - навряд чи. Побояться.
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11.03.2022 09:02 Відповісти
А в Сирии, что дураки закончились?
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11.03.2022 09:19 Відповісти
Все в найкращих традиціях совкової воєнщини - тупо завалити м'ясом та залізяччям.
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11.03.2022 10:04 Відповісти
Путину осталось послать на фронт ГД. Всё, бобик сдох!
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11.03.2022 11:35 Відповісти
А это, ещё не перешли границу россии в походе для парада на красной площади под желто-голубым флагом.
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11.03.2022 12:04 Відповісти
... а в это время комбат Семенченко за решеткой, баталон ТОрнадо - за решёткой, с Рифсмастера и Я ны Другарь не сняты обвинения... если это не ганьба - то что тогда ганьба ?
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Их освободили.
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11.03.2022 14:00 Відповісти
ссылку можешь выложить...потому ч то два слушания их не выпустили....
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12.03.2022 13:44 Відповісти
Свинособакам капець
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11.03.2022 13:38 Відповісти
Для зеків змінені терміни увязнення на розстріл
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11.03.2022 13:51 Відповісти
що так слабо, нехай Шойгу йде покаже як воювати вміє!
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11.03.2022 13:58 Відповісти
 
 