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Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру. На взуттєвій фабриці спалахнула пожежа. Попередньо 1 особа загинула, - ДСНС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. 11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру та Луцьку. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
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11.03.2022 06:59
+12
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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11.03.2022 07:02
+8
Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
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11.03.2022 07:13
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По Луцьку був удар о 5-45...
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11.03.2022 06:58 Відповісти
Вчора в Ківерцівському районі бахкало. Наші щось збили
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11.03.2022 07:03 Відповісти
в тюрьмі хоч живий .. а тут точно уриють
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11.03.2022 06:58 Відповісти
Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
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11.03.2022 06:59 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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11.03.2022 07:02 Відповісти
Если даже мы выгоним их за пределы страны, нужно что то решать с небом, они как и сейчас будут кошмарить с неба. Это сектор газа и Израиль
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11.03.2022 07:07 Відповісти
Если выгоним за поребрик, мы - автоматом в НАТО, тогда посмотрим кто кого будет кошмарить.
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11.03.2022 07:11 Відповісти
Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
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11.03.2022 07:13 Відповісти
Вы такой впечатлительный. Креститься не пробовали. Ладаном беса из себя выгонять, не?
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11.03.2022 07:15 Відповісти
Ондого, как самоуверенно.
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11.03.2022 08:05 Відповісти
Все произойдет неожиданно и быстро, в нашу пользу.
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11.03.2022 07:16 Відповісти
Не хочет. У нас было 30 лет,что бы стать членом НАТО и,как следствие, война и не началась.
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11.03.2022 07:33 Відповісти
не тільки в тебе таке враження.....НАТО сцить надавати нам літаки та ПВО, а те що на дало - ефективне тільки для боротьби з бронетехнікою, це горохом об стіну порівняно з авіаударами. Росіяни таким шляхом *********** всю нашу інфраструктуру - і що тоді?
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11.03.2022 07:56 Відповісти
Все абсолютно вірно! Під "Іскандери" переносні стінгери не працюють. Наше ППО під них неефективне. А "Патріоти" серливі американці нам не дають.
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11.03.2022 08:25 Відповісти
Нема що вже на НАТО сподіватись, нема....
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11.03.2022 08:12 Відповісти
Ваши жёны и дети уже в НАТО и ЕС. Они их охраняют.
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11.03.2022 08:21 Відповісти
У тебе польський прапорець. Так на Польщу кацапи не нападуть і тебе не ***********. Але ти прийшла сюди погавкати.
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11.03.2022 08:28 Відповісти
Зачем враг, если есть такой сосед
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11.03.2022 07:11 Відповісти
НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ НЕМЕДЛЕННО КУПИТЬ ЗА НАГРАБЛЕННЫЕ В Украине МИЛЛИАРДЫ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПВО ИЛИ САМОЛЕТЫ ИСТРЕБИТЕЛИ
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11.03.2022 08:05 Відповісти
ага, то не ахметов бежит с мешком денег в военторг? они сидят и строят планы по осваиванию миллиардов долларов международной помощи на восстановление.
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11.03.2022 08:47 Відповісти
Та скільки разів вже можна повторювати - продаж зброї Україні заблокована вже кілька років. І зараз заблокована.
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11.03.2022 08:52 Відповісти
то привезли в Білорусь ракети.по ЖД..вчора була інфа...білоруси так гордились..партизанський край партизанський край..
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11.03.2022 07:10 Відповісти
Давно там нема партизанів ...
Зостались лише квіточки .
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11.03.2022 07:14 Відповісти
А мутный таракан
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11.03.2022 07:17 Відповісти
Не було там ніяких "білоруських партизанів". Були закинуті диверсійні групи. Білоруси сиділи тихо по болотах.
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11.03.2022 07:45 Відповісти
хватить тобі про минуле торохтіти, якого ти не знаєш, думати тьреба про сьогодення.
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11.03.2022 07:58 Відповісти
Що - родичі в болотах сиділи? Я й думаю про сьогодні. Білорусів потрібно мордою в грязь за допомогу рашафашистам. І вони це отримають!
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11.03.2022 08:30 Відповісти
ще раз повторюю, нафіга тобі те минуле, при якому ти не жив і своїми очима не бачив? Думати треба за сьогодення....
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11.03.2022 08:42 Відповісти
Откуда же они лупят,в Запорожье на это время сигнала тревоги не было.Днепр держитесь там.
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11.03.2022 07:15 Відповісти
Были с утра несколько авиа тревог, в бомбосховища.
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11.03.2022 07:17 Відповісти
В Великобританії?
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11.03.2022 08:30 Відповісти
С Беларуси
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11.03.2022 07:18 Відповісти
З Криму або моря.
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11.03.2022 08:55 Відповісти
И где наше ПВО !?
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11.03.2022 07:17 Відповісти
Хороший вопрос, и эффективность ПВО какая
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11.03.2022 07:21 Відповісти
Зарите в асфальт.
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11.03.2022 07:45 Відповісти
Взуттєву фабрику ******* - це шоб ми теж у лаптях ходили? Хворі збоченці.
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11.03.2022 07:21 Відповісти
Не не в подвалах фабрики остались выкройки лаптей, их нужно было уничтожить
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11.03.2022 07:23 Відповісти
А, точно! Секретні скрєпні лапті, розроблені ще совєцькими вченими і підло приховані нацистами-наркоманами. ТТХ лаптєй такі, шо як шо, то ***** весь *********. Чорт, а ми і не знали...
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11.03.2022 08:22 Відповісти
АВІАудар чи ракетний? Пишить "почєловєческі" будь ласка.
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11.03.2022 09:49 Відповісти
 
 