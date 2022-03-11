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Війська РФ з початку вторгнення випустили по Україні понад 775 різних ракет, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ з початку вторгнення випустили по Україні понад 775 різних ракет, - Пентагон

Російські окупанти випустили по Україні понад 775 ракет із початку вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності у коментарі CNBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Чиновник сказав, що це були ракети "всіх мастей" і різних різновидів, включаючи малої, середньої дальності, балістичні і крилаті ракети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру та Луцьку. ВIДЕО

За його словами, у Пентагоні, безумовно, спостерігають "збільшення кількості так званих далеких обстрілів, бомбардувань, пусків ракет як з літаків, так і з мобільних пускових установок на землі" на тлі сповільнених бойових дій на землі.

Нагадаємо, Росія випустила за минулу добу 65 ракет: 10 березня чиновник Пентагону заявляв, що з початку вторгнення Росія випустила по Україні 710 ракет.
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Топ коментарі
+7
Чудова інформація, дякуєме. Закликаємо рахувати і далі, нам без цього не обійтися.
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11.03.2022 07:56
+5
Підрах*ї довбані.
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11.03.2022 07:56
+2
пентагон превратился в бюро статистики
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11.03.2022 08:11
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дякуємо , статисти
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11.03.2022 07:54 Відповісти
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11.03.2022 07:56 Відповісти
наступні мішені будуть хмарочоси америки
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11.03.2022 08:00 Відповісти
Занепокоєння?
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11.03.2022 07:55 Відповісти
Найглибше за всі історію США. Глибиною з Маріанську западину в Тихому океані
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11.03.2022 07:57 Відповісти
коли усама поклав башні в нью-йорку я тут майже плакав- як можна бомбити мирне населення..
а зараз думаю- глубока озабоченость -в самий раз
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11.03.2022 08:31 Відповісти
100%
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Підрах*ї довбані.
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11.03.2022 07:56 Відповісти
Чудова інформація, дякуєме. Закликаємо рахувати і далі, нам без цього не обійтися.
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11.03.2022 07:56 Відповісти
"Ваші підрахунки нас дуже надихають. Це просто неймовірний прояв свободи і демократії з вашого боку. Можна, ми будемо рахувати разом? щоб краще відчувати вашу підтримку"
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11.03.2022 08:00 Відповісти
Але не просто рахувати, давайте ще рахувати кількість людей які вони накрили, нам це в край необхідно.
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11.03.2022 08:03 Відповісти
Далеких обстрілів уже по Дніпру Луцьку...ви ж говорили ботокс має лише 400 штук
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11.03.2022 07:57 Відповісти
вчора до білорусі потяг з ракетами приїхав
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11.03.2022 07:58 Відповісти
Цілу ніч плани по його знищенню проробляла. Не тей нині білорус,щоб зірвати та і охорона там ...може на шляху до нас гостинець їм підкинуть.
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11.03.2022 08:01 Відповісти
КР морского и воздушного базирования могут наносить удары по всей территории Украины. Кроме КР Калибр,которых немного, в империи достаточно Х55, Х101 и т.д От Днепра до Запорожья,под которым стоят интервенты, 80км, "далеко" тут не применимо.
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11.03.2022 08:17 Відповісти
Це знає і школяр. Значить потрібна друга тактика. Це все попереду. Писали уже сьогодні вночі
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11.03.2022 08:24 Відповісти
Судя по постам, школьники не знают.
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11.03.2022 08:32 Відповісти
а ви хоч 100 шт дали для перевірки... члентагон
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11.03.2022 07:59 Відповісти
Значить ви тут,щоб писати,а не читати...Війна і просто так щось писати який сенс. Підіть орків поганяйте на сайтах
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11.03.2022 08:03 Відповісти
У Пэтриота дальность обнаружения 120 км. Значит по одной установке нужно ставить в каждом городе. Никто нашим властям Пэтриоты не даст, если они уже позволили много городов захватить. Чтобы эти установки не достались кацапам.
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11.03.2022 08:07 Відповісти
пентагон превратился в бюро статистики
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11.03.2022 08:11 Відповісти
Пентагон чекає поки всі ракети в )(уйлостані закінчаться?
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11.03.2022 08:15 Відповісти
 
 