"Загороджувальні загони" кадирівців під Києвом не дають відступати військам РФ, - Веніславський
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У лавах російських військ, що намагаються захопити Київ, є так звані "загороджувальні загони", які не дають відступати солдатам.
Про це розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни", – сказав Веніславський.
За його словами, зокрема, такі спеціальні загони кадирівців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.
"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші Збройні сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", - сказав член профільного комітету.
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байрактару розкажи про хоробрих педировцев
И там тих кадирввців, що вони стримують другу армію в світі?
им самим не стыдно, что президент их кадыровцами пугает?
глядишь, и амнистию себе бы заработали
а так будут молча умирать меж двух огней