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"Загороджувальні загони" кадирівців під Києвом не дають відступати військам РФ, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У лавах російських військ, що намагаються захопити Київ, є так звані "загороджувальні загони", які не дають відступати солдатам.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни", – сказав Веніславський.

За його словами, зокрема, такі спеціальні загони кадирівців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.

"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші Збройні сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", - сказав член профільного комітету.

Також читайте: Наша розвідка отримала вичерпну інформацію про керівників кадировських загонів в Україні, - ГУР

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Срузкие сразу срут в штаны при виде кадыровцев...это у них на генетическом уровне...
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11.03.2022 08:07
+32
кадировци дидировци...
байрактару розкажи про хоробрих педировцев
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11.03.2022 08:01
+26
Скільки

И там тих кадирввців, що вони стримують другу армію в світі?
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11.03.2022 08:02
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кадировци дидировци...
байрактару розкажи про хоробрих педировцев
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11.03.2022 08:01 Відповісти
Скільки

И там тих кадирввців, що вони стримують другу армію в світі?
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11.03.2022 08:02 Відповісти
Полк кадирівців, штаб у Бродянці.
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11.03.2022 08:04 Відповісти
може запросити на сало? з цианідом
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11.03.2022 08:59 Відповісти
Один пастух может удержать стадо баранов ...
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11.03.2022 08:06 Відповісти
Писали що на атомних десь 1200, то повинно бути десь 50 тис,щоб стримувати 120000. Да а кадирівців хто стримує вангерівці
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11.03.2022 08:07 Відповісти
якісь гейкоманди-одні других стримують щоб ті не трахнули перших
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11.03.2022 08:09 Відповісти
немає там стільки дировців, від сили пару тисяч
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11.03.2022 08:43 Відповісти
А что у срузких нету оружия что бы убить тех кадыровцев?
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11.03.2022 08:04 Відповісти
Срузкие сразу срут в штаны при виде кадыровцев...это у них на генетическом уровне...
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11.03.2022 08:07 Відповісти
у сруских є вазелін..
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11.03.2022 08:07 Відповісти
У них нет чувства собственного достоинства. Без него любое оружие бесполезно.
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11.03.2022 08:08 Відповісти
РАСХЕРЯЧЬТЕ ИХ БАЙРАКТАРАМИ
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11.03.2022 08:07 Відповісти
кадировцям за радість шмаляти в кацапосвиней і зовсім не тому що ті тікати хотіли б. Ще до війни з нами в мАцковії спалахували скандали через заклики "резать башки ".
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11.03.2022 08:07 Відповісти
Кадыровским заградительным отрядам не нужно оружие. Они вооружены бутылками и Ванькам достаточно видеть эту бутылку... хотя, многие уже привыкли....
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11.03.2022 08:10 Відповісти
"кадыровцы" - это путин использует как страшилку для русских.

им самим не стыдно, что президент их кадыровцами пугает?
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11.03.2022 08:11 Відповісти
Срашкинскую армию сдерживают кадыровцы, кадыровцев сдерживают ЧВК Вагнера, ЧВК Вагнера сдерживают ФСБ, а ГРУ за яйца держат ФСБ по сфабрикованным делам...
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11.03.2022 08:12 Відповісти
Так пусть задаются в плен, горячий,чай, еда , баня. Они ж небось блохастые все
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11.03.2022 08:18 Відповісти
гейсообщество расейки в действии
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11.03.2022 08:19 Відповісти
Байрактарам треба бити по заградотрядам.
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11.03.2022 08:20 Відповісти
Так пусть сдаются в плен ВСУ, кроме "артиллеристов и вонючих ракетчиков", как сказал мэр героического Николаева Виталий Ким, береги его Всевышний.
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11.03.2022 08:21 Відповісти
Що за івани телепні, розвернувши артилерію і нема тих кадирівців, а потім хто зна де вони ділись
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11.03.2022 08:22 Відповісти
развернулись бы да и ударили по кадыровцам
глядишь, и амнистию себе бы заработали
а так будут молча умирать меж двух огней
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11.03.2022 08:24 Відповісти
им не привикать умирать за родину за сралина за путлера за рамзана за ротенберга і т д
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11.03.2022 08:28 Відповісти
Кадырки ищут русские дырки
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11.03.2022 08:28 Відповісти
Шо за сказки.... Если у тебя оружие, то какие загряд отряды? Ты их закопаешь в лесополосе.
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11.03.2022 08:32 Відповісти
Були бурятські шашлики, тепер будуть кадирівські.
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11.03.2022 08:35 Відповісти
Не смешите, их бы самих кончили за такое без всяких разговоров ! Думаете кацапня очень любит кадыровцев, которые их в двух войнах убивали ?))
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11.03.2022 08:39 Відповісти
очень любят.. ну очень.. про стокгольмский сіндром читав?
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11.03.2022 08:48 Відповісти
Правильно. Навіщо розтягувати колону,хай в купку збираються!
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11.03.2022 08:42 Відповісти
Ну про гітлерівців немає чого триндіти..
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11.03.2022 08:43 Відповісти
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11.03.2022 09:01 Відповісти
Пшеничку витоптали, мерзотники.
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11.03.2022 10:58 Відповісти
У руцких цугцванг - спереди озлобленные украинцы, сзади страшные чИчены. Вот не повезло, так не повезло.)
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11.03.2022 09:12 Відповісти
Росіяни, вам не соромно? Як можна дозволити трахальщикам з чечні вас так вас прпускати? Ви росіяни справжні кадирівські шлюхи. Українець вже б давно взяв зброю на місці російського солдата і перестріляв всіх кпдирівців.
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11.03.2022 09:24 Відповісти
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11.03.2022 09:49 Відповісти
Та ні, якраз навпаки концерт "Добро пожаловать!"
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11.03.2022 11:00 Відповісти
І це добре для нас, бо усі пам'ятають втрату красносраких у другій світовій, які у т.ч. обумовлені загранотрядами
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11.03.2022 09:58 Відповісти
И когда уже до кадыровцев доберетесь ! 15-й день !
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11.03.2022 10:07 Відповісти
От як вони і перемогли Другу Світну Війну... Коли солдатів відилали в атаку, поззаду їх був кулемедшикі від органів яки вбивалі усіх хто побіг назад.
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11.03.2022 10:22 Відповісти
там ще один фактор: загинув в бою - твоя сімья матиме карточки на хліб, здався в полон чи розстріляний заградотрядом - діти помруть з голоду як діти прєдатєля родіни.
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11.03.2022 10:38 Відповісти
Нехай там повбивають один одного накуй..капапи серуть прямо в машинах коли бачать небритого ослойоба
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11.03.2022 10:58 Відповісти
Скоро ще й сирійці підїдуть допомагати кадирівцям
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11.03.2022 22:24 Відповісти
 
 