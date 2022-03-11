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ЗСУ просять українців допомогти виявити особливо небезпечне озброєння та обладнання військ РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські війська просять допомоги в розшуку особливо небезпечного озброєння та обладнання ворога.

Про це йдеться у зверненні Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ просять всіх українців виявляти особливо небезпечне озброєння та обладнання ворога. Зокрема, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) різних модифікацій. Повідомляйте про них через Telegram bot @stop_russian_war_bot або на гарячу лінію Міністерства оборони України 0800500442", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ просять українців допомогти виявити особливо небезпечне озброєння та обладнання військ РФ 01
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11.03.2022 09:32 Відповісти
топ армии мира
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11.03.2022 09:35 Відповісти
Я бы поменял местами Британию и цыган с трактором.
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11.03.2022 10:16 Відповісти
Если кратко - все что с мачтами или тарелками.
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11.03.2022 09:34 Відповісти
Может быть с антенками штабная машина или машина- ретрянслятор от связистов. Задача расмотреть получше, побольше деталей,где стоит, как стоит, поключена ли к сети кабелем или работают генераторы, сколько человек обслуживает, с какого времени стоит , куда передвигается, имеются ли от нее помехи на ТВ или приемники или мобилки , не фотографировать, даже лучше ходить с Нокией 3110 и все, потом передать куда надо, заодно ответив на доп. вопросы. Еще опасная штука это "Бук". Можно технику и сфотографировать,но в случаи неудачи последствия могут быть печальны,возле таких машин сидят не лохи точно,лучше дроном заснять, если есть , или каким то другим способом, скажем рассмотреть, потом нарисовать дома и передать картинку, или идентифицировать через сеть интернет и картинки оттуда.
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11.03.2022 10:37 Відповісти
Воно може бути на території Білорусь.
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11.03.2022 09:59 Відповісти
Без ціх машинок рашиSSькі окупанти будуть сліпі та глугі.
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11.03.2022 10:26 Відповісти
 
 