ЗСУ просять українців допомогти виявити особливо небезпечне озброєння та обладнання військ РФ. ФОТО

Українські війська просять допомоги в розшуку особливо небезпечного озброєння та обладнання ворога.

Про це йдеться у зверненні Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ просять всіх українців виявляти особливо небезпечне озброєння та обладнання ворога. Зокрема, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) різних модифікацій. Повідомляйте про них через Telegram bot @stop_russian_war_bot або на гарячу лінію Міністерства оборони України 0800500442", - йдеться у повідомленні.

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