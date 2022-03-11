УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8884 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
13 657 41
Дніпро місто (2155) Івано-Франківськ (341) Луцьк (363) Подоляк Михайло (296)

В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів

Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.

Читайте також: Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Они делают то что могут. Вот пулять ракетами могут. А многое другое не могут.
показати весь коментар
11.03.2022 09:40
+7
ППО закатана в асфальт за 3 роки. Хто за це відповість?
показати весь коментар
11.03.2022 09:46
+5
А може хтось знає, де зараз знаходяться передові патріоти із зе-команди: коля котлета, бужанський, дубінський, шевченко, куніцкий?
показати весь коментар
11.03.2022 09:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони не досягли успіху....так ви говорите,а з кожним днем атакують великі міста.
показати весь коментар
11.03.2022 09:36 Відповісти
Они делают то что могут. Вот пулять ракетами могут. А многое другое не могут.
показати весь коментар
11.03.2022 09:40 Відповісти
естественно обстрелы городов ракетами а только так приграничье можно и бомбами это не война это ГЕНОЦИД.... а дороги.... увы уже множество разрушено.. согласен что надо строить было вокруг городов оборонительные фортификационные системы за 8 лет войны к войне не готовились все крупные города надо было обеспечить запасами воды продуктов крови медпрепаратов топлива генераторами на 6 месяцев обороны ... надо было строить бункеры туннели-- которые выполняли бы функции 2 назначения как сделали это в Европе и особенно в Швейцарии там все туннели-- это одновременно и убежища даже в случаях ядерных ударов.. увы увы с 2014 года выводов никаких желание мира похвальны но если хочешь мира -готовься к войне даже если бы мы все ходили в повязках и пели Оды Путину он бы придумал способы и поводы и причины-сделал бы их сам... напасть на нас и уничтожить нас.. у человека на эту тему вавка в головке...
показати весь коментар
11.03.2022 09:44 Відповісти
больше половины того что Вы написали, не нужно.
современное, высокоточное оружие, вот в чем успех войны.
израильский железный купол.
американский пво
джевелины стингеры
стугны
корсары.
мобильные группы на пикапах и квадроциклах.
именно это оружие не дает наступать.
ВЫ прекрасно видете во что превращаються танки буки панцири и самалеты от него.
и при современном вооружении достаточно 50 а не 250 тысяч л.состава.
показати весь коментар
11.03.2022 11:25 Відповісти
А це успіх?
показати весь коментар
11.03.2022 09:45 Відповісти
Пані Валентино.
змушений вступити з Вами в діалог знову.
успіх ***** закключався в захоплені України за 3-4 дні
в чому воно прорахувалось і успіху не досягло.
ми можемо вигнати армію рф за межі України а по Львову чи Франківську може бути нанесений ракетний чи бомбовий удар вкс рф.
ми можемо знищити всю сухопутну армію рф.
а на варшаву, прагу чи києв можуть впасти ядерні боєголовки.
і останне.
щур загнаний в куток скаче людині в обличчя.
не панікуйте,
показати весь коментар
11.03.2022 09:50 Відповісти
Можемо вигнати,які чудові але поки що недосяжні слова. Да,вам не вірили,партизанські загони планували. Україна не здалася і ніколи не буде цього. Дискусії не може бути, до Перемоги ще будуть важкі дні. На сьогодні вигнати ще ранувато писати. На рахунок паніки,подивіться на карту війни. Ці міста Герої закрили собою всю Україну.
показати весь коментар
11.03.2022 10:05 Відповісти
не можу з Вами сперичатись.
ми мабудь на різних хвилях.
показати весь коментар
11.03.2022 11:16 Відповісти
Я не генштаб, але маю надію, що вони розуміють, як треба реагувати. Боже, бережи Україну!
показати весь коментар
11.03.2022 09:38 Відповісти
Я ждала несколько иных заявлений, а не что-то типа "Смотрю и говорю, но так чтоб аж страшно было"
показати весь коментар
11.03.2022 09:38 Відповісти
Подоляк вважає, що у Луцьку вибухи пролунали вперше.Гоподи, у чиї руки українці віддали владу у цей час
показати весь коментар
11.03.2022 09:40 Відповісти
У руки генштабу та військових фахівців. А те що у нас Зє президент - то вже питання другочергове. До війни та керування армією його ніхто не допустить, бо з нього керівник як з мене балерина. В нього навіть Квартал збитковий.
показати весь коментар
11.03.2022 11:43 Відповісти
коняка сказав, що ні на кого не збиралась параша нападати, і на Україну теж не нападала.
а від 10 до 20 тисяч смертей з двох сторін, 200 вбитих та поранених дітей.
це для рашистів +- звичайна статистика.
,саме страшне, що наших військових, загинуло меньче чим жінок, дітей та літніх людей.
то з ким, з якими нацистами воює *****?
показати весь коментар
11.03.2022 09:42 Відповісти
ЙбХть-копать реагування.....хоча що тут можна зробити, голими руками ракети не зупиниш....
показати весь коментар
11.03.2022 09:42 Відповісти
А може хтось знає, де зараз знаходяться передові патріоти із зе-команди: коля котлета, бужанський, дубінський, шевченко, куніцкий?
показати весь коментар
11.03.2022 09:42 Відповісти
Ждут
показати весь коментар
11.03.2022 09:46 Відповісти
Йолопе йди на хер...
показати весь коментар
11.03.2022 09:45 Відповісти
Дополнительной военной помощи Мариуполю нет,с вечера идут уличные бои,на этот момент реальная ситуация не известна.
показати весь коментар
11.03.2022 09:45 Відповісти
ППО закатана в асфальт за 3 роки. Хто за це відповість?
показати весь коментар
11.03.2022 09:46 Відповісти
Вона здана на метал ще 15 років тому а овощ добив армію до ручки, а ти про асфальт....
показати весь коментар
11.03.2022 12:07 Відповісти
а шо туди ракета не долетить ? в нас небо "прохідний двір", **** ...
показати весь коментар
11.03.2022 10:00 Відповісти
І Луцьк і Франківськ обстрілювали 24 лютого.
показати весь коментар
11.03.2022 10:11 Відповісти
Маю сумніви. Там синхронно якось було. Схоже що підірвали закладену вибухівку по великих містах.
показати весь коментар
11.03.2022 11:45 Відповісти
 
 