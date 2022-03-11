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В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.
Топ коментарі
+7 Иван Петров d4225322
показати весь коментар11.03.2022 09:40
+7 Garry Grant
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+5 Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 09:42
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современное, высокоточное оружие, вот в чем успех войны.
израильский железный купол.
американский пво
джевелины стингеры
стугны
корсары.
мобильные группы на пикапах и квадроциклах.
именно это оружие не дает наступать.
ВЫ прекрасно видете во что превращаються танки буки панцири и самалеты от него.
и при современном вооружении достаточно 50 а не 250 тысяч л.состава.
змушений вступити з Вами в діалог знову.
успіх ***** закключався в захоплені України за 3-4 дні
в чому воно прорахувалось і успіху не досягло.
ми можемо вигнати армію рф за межі України а по Львову чи Франківську може бути нанесений ракетний чи бомбовий удар вкс рф.
ми можемо знищити всю сухопутну армію рф.
а на варшаву, прагу чи києв можуть впасти ядерні боєголовки.
і останне.
щур загнаний в куток скаче людині в обличчя.
не панікуйте,
ми мабудь на різних хвилях.
а від 10 до 20 тисяч смертей з двох сторін, 200 вбитих та поранених дітей.
це для рашистів +- звичайна статистика.
,саме страшне, що наших військових, загинуло меньче чим жінок, дітей та літніх людей.
то з ким, з якими нацистами воює *****?