В ОПУ відреагували на обстріли у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську: Великі міста України знову зазнають нищівних ударів

Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.

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