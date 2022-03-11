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ЗСУ ліквідували офіцера злочинної армії РФ, який брав участь у війні в Сирії. ФОТО

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Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Інформація про загибель окупанта з’явилася й у російських ЗМІ.

ЗСУ ліквідували офіцера злочинної армії РФ, який брав участь у війні в Сирії 01

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Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його "орденом Мужності". Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.

В’ячеслав Маклагін народився у Новошахтинську в 1993 році. Закінчив середню школу, після чого вступив до Южноросійського державного технічного університету.

За фахом був програмістом і штурманом. Проходив службу на Далекому Сході. Воював у Сирії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
шоб путін їх усіх посмертно нагородив
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11.03.2022 09:41
+49
Земля стекловатой ублюдку!
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11.03.2022 09:41
+43
Разом із собою
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11.03.2022 09:42
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шоб путін їх усіх посмертно нагородив
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11.03.2022 09:41 Відповісти
Разом із собою
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11.03.2022 09:42 Відповісти
да. пуцькіну саму велику зірочку на лобі від розривної кулі
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11.03.2022 09:46 Відповісти
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11.03.2022 09:50 Відповісти
Сдох убийца , гори в аду !
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11.03.2022 10:48 Відповісти
Земля ему асфальтом и гореть в аду.
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11.03.2022 10:39 Відповісти
Земля стекловатой ублюдку!
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11.03.2022 09:41 Відповісти
Внічний вогонь йому у крематорію та пеклі, таким нема місця на землі , ні в землі.
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11.03.2022 09:55 Відповісти
И кактусов еще туда насыпать
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11.03.2022 09:55 Відповісти
zemlya stiklovatoyu, gory u pekli, tvaryuka
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11.03.2022 09:42 Відповісти
Еще одним кацапским вылядком меньше. Гори в аду, тварь
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11.03.2022 09:42 Відповісти
Як може сикливе ***** нагороджувати орденом мужності?
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11.03.2022 09:43 Відповісти
раися срана абсурдов
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11.03.2022 09:45 Відповісти
Пісец, у рашистів парадна форма дуже нагадує форму SS.
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11.03.2022 09:44 Відповісти
Не дивно, вони ж наслідують третій рейх, навіть і формою працівників почти.
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11.03.2022 10:15 Відповісти
У них все нагадує те , що вже десь існувало : бо свого нема нічого -все крадене- хоч історія. хоч культура, хоч технології.....
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Міжнародниого злочинця вбили добре!
Слава ЗСУ
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11.03.2022 09:44 Відповісти
Ще одного слимака розчавили !
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11.03.2022 09:44 Відповісти
сталинский френч со стоячим воротником - терпилы
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11.03.2022 09:44 Відповісти
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11.03.2022 09:45 Відповісти
Мого сина хотів Фейс заблокувати за блог проти рашки,а потім дав дозвіл мочити словом орків. Вони грузом прийшли,грузом і підуть.
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11.03.2022 09:52 Відповісти
Удобрения ,очередной слой украинского чернозёма.
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11.03.2022 09:46 Відповісти
Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

Вас приглашает Иосиф Кобзон! (с). Давай, *******, садись в первый ряд.
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11.03.2022 09:46 Відповісти
Подохло падло за вялічіє.Гори в пеклі.
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11.03.2022 09:46 Відповісти
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Надеемся, что не последний
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11.03.2022 09:49 Відповісти
Чистенький, в формі,але все таки трупак. Хто з мечем прийде, тим покоїться в степах,водах,горах України.
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11.03.2022 09:50 Відповісти
смерть російським підарам.
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11.03.2022 09:50 Відповісти
Пусть горит в Аду эта мразь !
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11.03.2022 09:51 Відповісти
Ну и рожа.
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11.03.2022 09:52 Відповісти
сирийцы,вы нам должны!не откладывайте долг в длинный ящик -мочите навзаєм фашистов!
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11.03.2022 09:53 Відповісти
погромист *****
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11.03.2022 09:53 Відповісти
позитив відео як наші розхерачили піхоту 2 армії світу

https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
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11.03.2022 09:54 Відповісти
по ходу штурман. форма синяя - летун. долетался *****
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11.03.2022 09:55 Відповісти
Смерть цапам!
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11.03.2022 09:55 Відповісти
Рашкостанці- не люди! Сподіваємось його жде пекло таке, яке він ніс у Сирії та Україні. І вже зараз він там це отримує! Смерть оркам zombi-окупантам!!! Героям лава!
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11.03.2022 09:55 Відповісти
- Пропал наш квартирант! - радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. - Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

- Долетался, желтоглазый! - бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь.
(Золотой теленок, полная версия)
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11.03.2022 09:56 Відповісти
Пішов на концерт до Кабздона
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11.03.2022 09:59 Відповісти
Гори в Аду выродок фашистский
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11.03.2022 09:59 Відповісти
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11.03.2022 10:02 Відповісти
Картина, сделавшая мой день!
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11.03.2022 13:39 Відповісти
Интересно, у него голос был? Мог бы подпевать некоему певцу.
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11.03.2022 10:02 Відповісти
В мережі бачив кадри його поховання зі свинособачого сайту...харонят гєроя...пальог за защіту і асвабаждєнія лдинири.
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11.03.2022 10:04 Відповісти
ХІБА ВОНО ОФІЦЕР-ЦЕ ВБИВЦЯ ТА ПРОСТО ЛАЙНО...
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11.03.2022 10:04 Відповісти
фашист! налетчик! мразь! убийца мирных жителей и детей! пусть каждый плюнет на его могилу! гореть ему в аду!!!!
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11.03.2022 10:07 Відповісти
Френч,як у сталінських підарів.Ці варвари досі живуть у мезозойській ері.
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11.03.2022 10:08 Відповісти
Петлицы вермахта. Просто совпадение.

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11.03.2022 10:13 Відповісти
Я також звернув увагу на цю особливість ******** форми рашистів!
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11.03.2022 11:26 Відповісти
"Совпадение? Не думаю!" Десь це ми вже чули....
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11.03.2022 12:33 Відповісти
Маклагин и МакЛауд- две большие разницы, мразь....
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11.03.2022 10:37 Відповісти
***** уже себе присвоил героя россии посмертно.навсякий случай
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11.03.2022 10:54 Відповісти
Маклагін не Мак Лауд
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11.03.2022 10:56 Відповісти
Он не знал, что тяжелее воздуха? Только в Украине дошло, да так, что провалил горизонт.
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11.03.2022 11:09 Відповісти
Штурман выбрал правильный маршрут!
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11.03.2022 13:41 Відповісти
 
 