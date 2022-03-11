ЗСУ ліквідували офіцера злочинної армії РФ, який брав участь у війні в Сирії. ФОТО
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Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Інформація про загибель окупанта з’явилася й у російських ЗМІ.
Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його "орденом Мужності". Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.
В’ячеслав Маклагін народився у Новошахтинську в 1993 році. Закінчив середню школу, після чого вступив до Южноросійського державного технічного університету.
За фахом був програмістом і штурманом. Проходив службу на Далекому Сході. Воював у Сирії.
Топ коментарі
+49 Ольга Жмудовська
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+43 Larissa Kora 56c14f78
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Слава ЗСУ
Вас приглашает Иосиф Кобзон! (с). Давай, *******, садись в первый ряд.
https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
- Долетался, желтоглазый! - бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь.
(Золотой теленок, полная версия)