Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 353 од,

ББМ ‒ 1165 од,

артилерійських систем –125 од,

РСЗВ - 58 од,

засоби ППО - 31 од,

літаків – 57 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 558 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили в Генштабі.

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Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:

особового складу - 266,

танків ‒ 18 од,

ББМ ‒ 60 од,

артилерійських систем – 2 од,

РСЗВ - 2 од,

засоби ППО - 2 од,

літаків – 0 од,

гелікоптерів – 0 од,

автомобільної техніки - 32 од.