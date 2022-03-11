Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили в Генштабі.
Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:
особового складу - 266,
танків ‒ 18 од,
ББМ ‒ 60 од,
артилерійських систем – 2 од,
РСЗВ - 2 од,
засоби ППО - 2 од,
літаків – 0 од,
гелікоптерів – 0 од,
автомобільної техніки - 32 од.
Будь ласка, зачекайте...
За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил
Думаю, воронки уже засыпали.
1) знищувальна авіація = 364 аероплана;
2) бомбардувальна авіація = 245 аеропланів;
3) гелікоптери = 469 консервних банки.
висновок - за данними брехливої Вікіпєдії, було на паРаші в сумі = 609 аероплана, половина з яких не літають, бо гроші вкрадені та пробухані, а значить приблизно 300 аеропланів було у москалів... з яких, Вояки ЗСУ утилізували на сьогодні = 57 аероплана! що складає приблизно 20% від всього металобрухта, який є на паРаші - і це за два тижні... що тут можна сказати, виключно одне = Слава ЗСУ!
Военно-воздушные силы не в состоянии поднять в воздух свой парк МиГ-29
Минобороны России впервые признало, что порядка 200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти треть всего истребительного парка страны. Последняя катастрофа "МиГа", как выяснилось, произошла из-за коррозии силовых элементов его конструкции.
Якщо взяти дані з відкритих ресурсів, то у кацапів 360 винищувачів, 240 штурмовиків/фронтових бомбардувальників, 470 гелікоптерів. Звісно традиційно 30-40% сокового хлама не у боєготовності.
ПробиV брешь в железном Zанавесе тюрмы народоV.
Zа нами последоVали другие народы.
Но красно-коричнеVый Zверь пытается Vернуть нас V "рай на Zемле".
Vысока цена сVободы.
Украинская кроVь будет та последняя капля, V которой захлебнется рашистско-путлероVский режим.
Zа Vашу и нашу сVободу!!!
Slava Ukraine!!!
Ačiū ir šlovė Lietuvai!
Це звісно моя особиста думка, але я давно пропонував усі наші АЕС замінувати і нехай та Європа думає що робити. А так, ці покидьки домовилися за нашою спиною із кацапами і закрили очі на захоплення найбільшої у Європі АЕС. Їм плювати хто її контролює, аби їм, су.ка виростивши Ху.ло було безпечно