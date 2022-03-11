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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 353 од,

ББМ ‒ 1165 од,

артилерійських систем –125 од,

РСЗВ - 58 од,

засоби ППО - 31 од,

літаків – 57 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 558 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували офіцера злочинної армії РФ, який брав участь у війні в Сирії. ФОТО

Крім того, повідомляється, що втрати противника за добу становлять:

особового складу - 266,

танків ‒ 18 од,

ББМ ‒ 60 од,

артилерійських систем – 2 од,

РСЗВ - 2 од,

засоби ППО - 2 од,

літаків – 0 од,

гелікоптерів – 0 од,

автомобільної техніки - 32 од.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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11.03.2022 09:56
+15
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11.03.2022 10:01
+13
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11.03.2022 09:58
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где-то читала, что за прошлые сутки 10 самолетов, а здесь ноль, жаль, а я уже порадовалась...
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11.03.2022 09:55 Відповісти
По телевизору речник міноборони сказал, что после фото подтверждения вносятся корректировка, а это не так быстро. Информация должна быть объективной. Кстати, уже есть два подтверждения на два сбитых из десяти!
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11.03.2022 09:59 Відповісти
Тільки через 2 дні публікують дані,було у мене на фейсі від ВСУ
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11.03.2022 10:19 Відповісти
Можливо виявилось 8 літаків і 2 гелікоптера. Бо того разу було 49 літаків і 81 гелікоптерів.
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11.03.2022 10:06 Відповісти
не ноль, а восемь. В прошлый раз было 49.
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11.03.2022 11:25 Відповісти
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11.03.2022 09:55 Відповісти
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11.03.2022 10:01 Відповісти
Можливо виявилось 8 літаків і 2 гелікоптера. Бо того разу було 49 літаків і 81 гелікоптерів.
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11.03.2022 10:06 Відповісти
Тоді теж нормально.
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11.03.2022 10:19 Відповісти
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11.03.2022 09:56 Відповісти
Це які? Вважаєте що підірвана АЗС біля аеропорту у Франківську знищила смугу?
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11.03.2022 09:59 Відповісти
Є інформація,що мінус два аеропорта?
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11.03.2022 10:08 Відповісти
Думаешь двумя ракетами можно разрушить аєропорт?
Думаю, воронки уже засыпали.
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11.03.2022 10:02 Відповісти
Де проживаєш у Вінниці?
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11.03.2022 10:09 Відповісти
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11.03.2022 09:58 Відповісти
путину пуфику жизни всех. россияне спят. кто спит значит участник этого.
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11.03.2022 10:08 Відповісти
Интересно, а путинских "самоваров" тоже на Соловки отправят?
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11.03.2022 10:08 Відповісти
я відкрив брехливу Вікіпєдію, де москалі з пафосом розповідали про кількість власного авіа парка до початку повномасштабної війни проти України... зрозуміло, що не всі аероплани літають - бо відкати та банальні крадіжки = це ж скрєпа русні, тому кількість можна ділити сміливо на 2! отже:

1) знищувальна авіація = 364 аероплана;

2) бомбардувальна авіація = 245 аеропланів;
3) гелікоптери = 469 консервних банки.

висновок - за данними брехливої Вікіпєдії, було на паРаші в сумі = 609 аероплана, половина з яких не літають, бо гроші вкрадені та пробухані, а значить приблизно 300 аеропланів було у москалів... з яких, Вояки ЗСУ утилізували на сьогодні = 57 аероплана! що складає приблизно 20% від всього металобрухта, який є на паРаші - і це за два тижні... що тут можна сказати, виключно одне = Слава ЗСУ!
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11.03.2022 10:08 Відповісти
Там насправді набагато гірше. Наприклад 80% Міг-29 зіржавіло (проблеми з хвостовим оперенням) і скоріш за все не літають. Легко шукається гуглом. І взагалі, літаки портребують ДУЖЕбагато фінансів на підтримку, а кожугетович їх тратив на побудову шаманських капищ.
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11.03.2022 10:14 Відповісти
тоді відсоток утилізованого сміття - зростає
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11.03.2022 10:18 Відповісти
Российские истребители начала истреблять старость
Военно-воздушные силы не в состоянии поднять в воздух свой парк МиГ-29

Минобороны России впервые признало, что порядка 200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти треть всего истребительного парка страны. Последняя катастрофа "МиГа", как выяснилось, произошла из-за коррозии силовых элементов его конструкции.
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11.03.2022 10:30 Відповісти
Це от 2009 року
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11.03.2022 10:30 Відповісти
Так здавайся, *****, сідай на пляшку і вперед.
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11.03.2022 10:20 Відповісти
92% группировки собранной на границе. ПВО и ВВС ВСУ "уничтоженные" в первые дни работают. По авиации,КР, баллистические ракетам, они в десятки раз превосходят, чем и пользуются. Города сносят, обычная для империи практика ( Грозный, Алеппо для примера ).
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11.03.2022 10:50 Відповісти
Читал аналитику разведданніх Пентагона о потерях путлеровцев за период войны. У них на 10 марта около 6 тыс убитых и более 15 тыс ранено. Очень консервативный анализ, например если не удается идентифицировать всех во взорванном танке и БМП то они ставят 2 потери, минимально, водитель и командир. А там могло быть и 4-5 в танке и 10-11 в БМП так что сейчас цифра более 12 тысяч может быть и 15 тысяч и более.
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11.03.2022 10:14 Відповісти
Т-34-85 с Кубинки..
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11.03.2022 13:44 Відповісти
Маловати
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11.03.2022 10:14 Відповісти
Непогано було б втрати літаків та гелікоптерів вказувати по типах, щоб розуміти скільки чого залишилося.
Якщо взяти дані з відкритих ресурсів, то у кацапів 360 винищувачів, 240 штурмовиків/фронтових бомбардувальників, 470 гелікоптерів. Звісно традиційно 30-40% сокового хлама не у боєготовності.
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11.03.2022 10:57 Відповісти
сподіваюсь тепер в Україні почнуть розуміти те, про що я мріяв та розповідав друзям в Україні в 2014 році під час Майдана... а мріяв я про те, щоб Україна стала справжнім Другом та партнером в спільних проектах - Ізраїлю... щоб в Україні з'явилася база ВПС ЦАХАЛ - з самими ********* літаками та дронами... щоб в ЗСУ - завдяки співпраці в спільних проектах з Ізраїлем - з'явилося більше грошей та ******* зброя! Ізраїль не є частиною НАТО, сподіваюсь і українці нарешті побачили та усвідомили - що таке НАТО! треба зміцнювати власну армію, а не сподіватися на обісранців з гучними назвами! уряду України - треба шукати шляхи до таких стосунків з Ізраїлем, а не створювати прірву у відносинах між державами... якось так
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11.03.2022 11:04 Відповісти
11-03-1990 моя страна Vостановила государстVенность.
ПробиV брешь в железном Zанавесе тюрмы народоV.
Zа нами последоVали другие народы.
Но красно-коричнеVый Zверь пытается Vернуть нас V "рай на Zемле".
Vысока цена сVободы.
Украинская кроVь будет та последняя капля, V которой захлебнется рашистско-путлероVский режим.
Zа Vашу и нашу сVободу!!!
Slava Ukraine!!!
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11.03.2022 11:19 Відповісти
Thanks and Glory to Lithuania!

Ačiū ir šlovė Lietuvai!
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Не знаю, особисто для мене показником у цій війні є бездарний про.б кримського каналу та Запоріжської АЕС. Поки їх не повернуть, ні про яку перемогу, чи злам у війні не може йти навіть мова. Втрата цих двох об'єктів є поразкою у всій війні.
Це звісно моя особиста думка, але я давно пропонував усі наші АЕС замінувати і нехай та Європа думає що робити. А так, ці покидьки домовилися за нашою спиною із кацапами і закрили очі на захоплення найбільшої у Європі АЕС. Їм плювати хто її контролює, аби їм, су.ка виростивши Ху.ло було безпечно
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11.03.2022 18:16 Відповісти
12 тис. осіб дохлих кацапів вже дня 3, ... та пора б вже тисяч 50 холодних скотов козломордих ... та й не потрібно їх кофейком поїть, а яйця відрізати та публічно вішати, а то боятись перестали ...
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12.03.2022 00:53 Відповісти
 
 