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Під час вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році не застосовуватимуть механізм ЗНО, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році не застосовуватимуть механізм ЗНО, - Шкарлет

Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що відповідний законопроєкт подано до ВР і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.

Критикам такого рішення він порадив зважати на думку батьків, більшість яких, за його словами, висловлюються за скасування ЗНО.

"Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою", - сказав Шкарлет.

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Під прикриттям війни ця зелена гнида знову повертає корупцію у вступну компанію.
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11.03.2022 10:27 Відповісти
из ордило снова будете принимать?
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11.03.2022 10:27 Відповісти
Ну звісно, це ж найкращій електорат для будь-якої влади
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11.03.2022 11:03 Відповісти
Зелені заспокоїлися,ргляділися,і вперед бабло косити,курви.
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11.03.2022 10:35 Відповісти
як я його зрозумів - "дитина" і не те, що іспитів не проходитиме, вона навіть і не знатиме куди її батьки влаштували вчитись. Але від обов'язкового призову це дасть можливість відкосити.
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11.03.2022 10:49 Відповісти
Як можна оцінити дитину без участі дитини? Як можна вступити у пристойне місце і не отримати стресу при цьому? І чи потрібно так берегти від шкільного стресу наших дітей? Незрозуміло це все. Здається, вони ще самі не придумали. Якщо що, я вчителька, мати двох школярів
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11.03.2022 10:50 Відповісти
Камбек ту юесесар *****
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11.03.2022 11:02 Відповісти
А з " тимчасово окупованих територій" теж будуть приймати?
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Мда, комментаторы конечно, но не суть, у меня вопрос вот какой сути:
А как будут определять детей на бюджет или контракт? Очень интересно просто
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12.03.2022 14:06 Відповісти
 
 