Під час вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році не застосовуватимуть механізм ЗНО, - Шкарлет

Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що відповідний законопроєкт подано до ВР і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.

Критикам такого рішення він порадив зважати на думку батьків, більшість яких, за його словами, висловлюються за скасування ЗНО.

"Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою", - сказав Шкарлет.

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