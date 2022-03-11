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Білорусь разом із Росією несе повну відповідальність за агресивну війну проти України, - лідери ЄС

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Білорусь разом із Росією несе повну відповідальність за агресивну війну проти України, - лідери ЄС

Учасники неформального саміту ЄС, який 10–11 березня відбувається у Франції, заявили, що Білорусь разом із Росією несе повну відповідальність за розв'язану на території України війну.

 Про це йдеться у заяві саміту, опублікованій у ніч на 11 березня на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Два тижні тому Росія повернула війну до Європи. Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Вона завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну", – сказано у заяві.

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Лідери ЄС наголосили, що винні у цій неспровокованій агресії будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на мирне населення та цивільні об'єкти. У зв'язку з цим учасники саміту вітали рішення прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування через воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Крім того, лідери ЄС закликали до негайного забезпечення безпеки та захисту ядерних об'єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми ввели серйозні санкції і, як і раніше, готові швидко ввести нові", – сказано в заяві.
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Топ коментарі
+25
Білорусія ,надавши свою територію ,для окупації України практично є державою і співучасником третьої світової війни .
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11.03.2022 10:41
+17
Да уж, пытался лука пропетлять. Но не вышло.
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11.03.2022 10:40
+14
Якраз тільки шо писав..

білоруси думають ,шо вони відсидяться..тільки шо на Бєлсаті Франак Вєчорка теж говорив.що не відсидяться--білоруси зобовязані прийняти рішення з ким вони..навіть каже за кордоном ,ті шо тікають з білорусі до них ставлення не є позитивне

11.03.2022 10:26
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11.03.2022 10:43
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Да уж, пытался лука пропетлять. Но не вышло.
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11.03.2022 10:40 Відповісти
Білорусія ,надавши свою територію ,для окупації України практично є державою і співучасником третьої світової війни .
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11.03.2022 10:41 Відповісти
Луку Мудищева также как ихуйла ждёт Гаагский Трибунал.
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11.03.2022 10:42 Відповісти
думаю что он туда не доедет.
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11.03.2022 11:07 Відповісти
Якраз тільки шо писав..

білоруси думають ,шо вони відсидяться..тільки шо на Бєлсаті Франак Вєчорка теж говорив.що не відсидяться--білоруси зобовязані прийняти рішення з ким вони..навіть каже за кордоном ,ті шо тікають з білорусі до них ставлення не є позитивне

11.03.2022 10:26
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11.03.2022 10:43 Відповісти
Уже не отсидимся, только у вас национально-освободительная война, а у нас будет гражданская, ибо уродов , поддерживающих Пу и Лу хватает и они координированы, экипированы и мотивированы. Впрочем, большинство есть просто стадо, которому пох на все, лишь бы гроши и харч хороши. Так что у нас все впереди.
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11.03.2022 11:08 Відповісти
Цікаво а де зараз той форумчанін із Херсону "Джамал", що був у захваті від Лукашнка? Вважав його зразковим президентом. Дуже хочу спитати - ну як воно зараз?
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11.03.2022 10:43 Відповісти
мы тоже несём ответственность за убийство которое наблюдаем онлайн как сериал...****...как же обидно что нет людей в политике европейской.Прости нас Украина,если когда нибудь сможеш.
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11.03.2022 10:44 Відповісти
А політики певно з неба попадали.
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11.03.2022 10:49 Відповісти
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11.03.2022 10:44 Відповісти
Чудово, що вони це визнали на неформальному саметі. А резолюція ООН 74 року, яка називає країною-агресором будь-яку державу з території якої ведуться обстріли суверенної держави, то так, побоку. І згідно цій резолюції всі мешканці Білорусі є агресорами не залежно від їхніх політичних переконань.
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11.03.2022 10:47 Відповісти
Білокацапи, вам теж піZда!
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11.03.2022 10:50 Відповісти
санду молдова!
срочно необходимо разнести группировку в приднестровье !
это нужно в первую очередь Молдове! следующие ваша страна!
да и мы поможем! их там горсть ,
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11.03.2022 10:53 Відповісти
в мае ,к 9му числу, украинская армия заберет себе приднестровя,а чуть позже и молдован присоеденят к украине. Не переживай, или поделим молдованию с румынами пополам.Нехуй им прикрываться Украиной и торговать с москалями.
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11.03.2022 11:04 Відповісти
як воно живеться білорусам втопившим разом з недофюрером Україну в крові?! Чи гарно спиться, чи смачно їсться а чи тепленько.
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11.03.2022 10:59 Відповісти
вместе с этими странам и должны нести ответственность и те страны европы которые поддерживают росию запчастями,продуктами, одеждой и многим другим. В польше на границе с белорусией стоит целая колона фур с товарами разного назначения на рос. и бел.рос номерах.КАК в то время когда украина защищает всю европу от рос.фашизма, эти ****** торгуют с росией???тем более что они сами ввели санкции.Лицемеры,ублюдки,барыги,продажные твари!!!
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11.03.2022 11:00 Відповісти
Це вони констатують факт чи хочуть нам це розказати.
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11.03.2022 11:06 Відповісти
Хотілося б вже від української влади почути якусь оцінку дій бульбойобів
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11.03.2022 11:36 Відповісти
а немцы? а френчи? будьте честными конца
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11.03.2022 11:55 Відповісти
 
 