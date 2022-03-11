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Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Днями зі Срібнянської ТГ до Збройних сил України відправили повну вантажівку боєприпасів, відбитих у ворога.

Проо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівського обласного ТЦК та СП. 

"Снаряди для реактивного залпового вогню "Град" з підбитого ворожого авто завантажили на відремонтований "КамАз" окупантів силами тероборони. Тепер їх використовуватимуть ЗСУ проти російських загарбників. Техніку вже доставили за призначенням. Нагадаємо, вперше про відправлення трофейної техніки зі Срібнянщини до ЗСУ стало відомо 1 березня. Тоді силами громади транспортували нашим бійцям два відремонтованих після бою ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні.

Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 01
Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 02
Захисникам України передали трофейну вантажівку та боєприпаси, відбиті у ворога 03

Читайте також: В оперативному командуванні "Північ" розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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11.03.2022 10:47
+27
Бити ворога його ж зброєю
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11.03.2022 10:47
+19
Дякую,мои дорогие!!!!!
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11.03.2022 10:47
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ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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11.03.2022 10:47 Відповісти
Бити ворога його ж зброєю
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11.03.2022 10:47 Відповісти
Дякую,мои дорогие!!!!!
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11.03.2022 10:47 Відповісти
Бадьоро "прибарахлились". Запасливі хдоці, та не рукожопі як кацапи.
Молодці !!!!!
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11.03.2022 10:49 Відповісти
Це не "град",це краще.
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11.03.2022 10:51 Відповісти
зафігачити б цими снарядами до расійськім містам. Щоб їхні свиноматки теж відчули, як це відкопувати дітей з під завалів
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11.03.2022 10:51 Відповісти
Лаптеногім буде за щастя здохнуть від рідненької зброї. Скрепно
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11.03.2022 10:53 Відповісти
Жаль нема даних про кількість захопленої техніки. Хоч приблизно.
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11.03.2022 10:59 Відповісти
А навіщо це тобі? Знай багато - більше ніж наш оборонпром поставив у армію за 8 років. А буде ще більше - коли вийдуть на повну потужність ремонтні майстерні багато побитої техніки можна відремонтувати й модернізувати .
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11.03.2022 11:09 Відповісти
Єс, кеп ...
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11.03.2022 11:34 Відповісти
Полистай на Цензоре да сложи, а ведь это только часть из затрофеенного.
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11.03.2022 11:17 Відповісти
Угу ... Канєшна ... Генштаб дає щоденні зведенні. То чому б не доповнити для сності. Хоч приблизно.
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11.03.2022 11:33 Відповісти
...земля старовинних козацьких традицій!
Слава Героям!
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11.03.2022 11:01 Відповісти
Надо давить конвои с продуктами и дизелем
или пусть сами отдают , чтобы живыми остаться
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11.03.2022 11:05 Відповісти
росии это ПОЗОР на века !!!! УКРАИНИ -- СЛАВА , СЛАВА , СЛАВА !!!!
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11.03.2022 13:56 Відповісти
по крымскому мосту этими ТРУБАМИ самый раз !!!
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11.03.2022 13:57 Відповісти
 
 