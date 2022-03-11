ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту
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Лідери країн Євросоюзу заявили про намір продовжувати підтримку України та допомогти їй у відновленні після російської агресії.
"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку", - йдеться у заяві неформального саміту Євросоюзу у Версалі, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
У документі наголошується на "рішучості надати підтримку відновленню демократичної України" після того, як завершаться російські військові дії в країні.
Глави держав та урядів країн ЄС також заявили про свою рішучість "ще більше посилити... тиск на Росію та Білорусь".
"Ми впровадили серйозні санкції і залишаємось готові швидко впровадити нові санкції", - йдеться у заяві європейських лідерів.
Будь ласка, зачекайте...
Это катастрофические потери.
Далі буде ???
@i_army_org
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20 ч
Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
Максим Мирович
@MirovichMedia
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2 ч
Кадры мародёрств путинской армии выглядят до комичного нелепо. Прибывшие из глубинки «освободители» крадут и с удивлением разглядывают новые, доселе невиданные предметы неизвестного назначения - унитазы, принтеры, микроволновые печи, пылесосы и блендеры.
а товар и недвижимость кто людям вернёт ???
ЦЕ ТОНКОВИШУКАНІ ЗАКІНЧЕНІ ЦИНІЧНІ ЄВРОП*ДАРАСТИ...!!!