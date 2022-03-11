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ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС допоможе з відновленням України після завершення війни, - заява за результатами саміту

Лідери країн Євросоюзу заявили про намір продовжувати підтримку України та допомогти їй у відновленні після російської агресії.

"ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку", - йдеться у заяві неформального саміту Євросоюзу у Версалі, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується на "рішучості надати підтримку відновленню демократичної України" після того, як завершаться російські військові дії в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Історична ніч у Версалі. Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, - Науседа про рішення Євроради щодо заявки України

Глави держав та урядів країн ЄС також заявили про свою рішучість "ще більше посилити... тиск на Росію та Білорусь".

"Ми впровадили серйозні санкції і залишаємось готові швидко впровадити нові санкції", - йдеться у заяві європейських лідерів.
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Топ коментарі
+10
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
20 ч



Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
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11.03.2022 10:53
+9
хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
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11.03.2022 10:49
+5
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11.03.2022 10:52
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хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
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11.03.2022 10:49 Відповісти
Если Украина превратила 150 летательных аппаратов в летальные, это значит , что от 200 до 300 рашенпилотов уничтожено.
Это катастрофические потери.
Далі буде ???
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11.03.2022 10:50 Відповісти
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11.03.2022 10:52 Відповісти
Не нужно рассчитывать на дефолт как причину прекращения рашкой войны: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/alfred-koh-defolt-rossii-ne-oznachaet-chto-vojna-zavtra-konchitsya-no-vyi-obyazanyi-pobedit.htm
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11.03.2022 11:02 Відповісти
А навіщо нам допомагати? Помічники хренові! Достатньо віддати нам 1 трильйон арештованих російських долларів! Решту нехай собі залишають!
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11.03.2022 10:52 Відповісти
Ага. Догонять і іще раз віддадуть.
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11.03.2022 10:54 Відповісти
Краще б з ППО допомогли. Марік зараз обстрілюють кожні півгодини, це *******.
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11.03.2022 10:52 Відповісти
Кто с мечом к нам придет от меча и умрет
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11.03.2022 10:53 Відповісти
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
20 ч



Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
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11.03.2022 10:53 Відповісти
Чим? Пустозвонной болтовнёй?
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11.03.2022 10:53 Відповісти
.
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11.03.2022 10:54 Відповісти













Максим Мирович


@MirovichMedia

·
2 ч



Кадры мародёрств путинской армии выглядят до комичного нелепо. Прибывшие из глубинки «освободители» крадут и с удивлением разглядывают новые, доселе невиданные предметы неизвестного назначения - унитазы, принтеры, микроволновые печи, пылесосы и блендеры.
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11.03.2022 10:59 Відповісти
Блин, успокоили !

а товар и недвижимость кто людям вернёт ???
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11.03.2022 10:59 Відповісти
А тем временем из Германии идут гумконвои в расию - https://youtu.be/TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 10:59 Відповісти
и снова обещания европейских проституток, израиль давно понял что надо надеяться только на себя. И чихали они на нато и европу.
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11.03.2022 11:00 Відповісти
В израиле нет и небыло и не будет коллаборантов и предателей своей страны, их просто уничтожат.
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11.03.2022 11:22 Відповісти
Ці європ*дари так само будуть допомагати УКРАЇНІ, як і "зараз", вони будуть думати, зважувати, співчувати, радити, консультуватися, вказувати на недоліки, ухвалювати усякі дорожні карти та плани, скликати усякі збори та проводити саміти європ*дарів і все тонко розраховувати з надією. що УКРАЇНА в такий скрутний час, як зараз буде виділяти для них БЕЗКОШТОВНО, або за ДРІБЯЗОК свої ЗЕМЛІ та НЕРУХОМІСТЬ і який саме КЕШ ЇМ ОСОБИСТО в кишеню принесе ця допомога....!!!
ЦЕ ТОНКОВИШУКАНІ ЗАКІНЧЕНІ ЦИНІЧНІ ЄВРОП*ДАРАСТИ...!!!
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11.03.2022 11:06 Відповісти
а вот комменты сучьих немчиков, что бы никто не сомневался. https://www.youtube.com/post/UgkxtYeyd2IP2Y2xMqBQbUxAnYdPaE1l3dBO
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11.03.2022 11:31 Відповісти
Чото я им перестаю верить....
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11.03.2022 12:14 Відповісти
Осталось пустячок , самая малость - цю саму війну завершити .
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Мне не дает покоя мысль, о том, что запад со соей трусостью, использует нас как инструмент. Лишь война стала предлогом для помощи. Но всю кашу мутят два гиганта. Надо бы на века закрыть морды русне, что бы перестали летать в своих влажных мечтах.
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11.03.2022 15:58 Відповісти
 
 