Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс

Керівник розвідки США Вільям Бернс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні Путін не має.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.

"З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може сприйматися як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки - це, мабуть, непевна авантюра", - сказав Бернс.

Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні "пропагандистську бульбашку", але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.

Бернс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї - як "під фальшивим прапором", так і безпосередньо.

"Як вам усім добре відомо, це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменше заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно", - зазначив очільник розвідки.

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На його думку, у цьому випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором.

Бернс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.

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