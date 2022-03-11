Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс
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Керівник розвідки США Вільям Бернс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні Путін не має.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.
"З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може сприйматися як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки - це, мабуть, непевна авантюра", - сказав Бернс.
Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні "пропагандистську бульбашку", але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.
Бернс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї - як "під фальшивим прапором", так і безпосередньо.
"Як вам усім добре відомо, це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменше заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно", - зазначив очільник розвідки.
На його думку, у цьому випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором.
Бернс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.
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чтобы всем потом говорить , что они русы
Давайте нападемо на росію за те, що путін просився до нато!
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
Україна переможе!
@prof_preobr
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1 ч
Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
Не треба хвалити Україну, краще допоможіть, адже мирні мешканці, жінки, діти гинуть не в останню чергу з-за бездіяльності таких базікалів!.
Вы умираете не понятно за что!
Зараз це радіо Свобода передається більше через інет.
Путлер КГБшник - сын ярого НКВДшника. Этим все сказано.
Вам не легше, у ретроспективі, але вам Франція ЯЗ дала.
положении дел ,надо быть полными дебилами ,чтобы проглатывать то ,
чем их кормит фашистская информационная российская пропаганда .