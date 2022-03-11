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Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бернс

Керівник розвідки США Вільям Бернс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні Путін не має.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.

"З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може сприйматися як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки - це, мабуть, непевна авантюра", - сказав Бернс.

Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні "пропагандистську бульбашку", але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.

Бернс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї - як "під фальшивим прапором", так і безпосередньо.

"Як вам усім добре відомо, це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменше заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно", - зазначив очільник розвідки.

Також читайте: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ, - Британська розвідка

На його думку, у цьому випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором.

Бернс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.

Читайте: Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні, - розвідка США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
чтобы всем потом говорить , что они русы
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11.03.2022 11:11
+17
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
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11.03.2022 11:13
+15
да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
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11.03.2022 11:08
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да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
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11.03.2022 11:08 Відповісти
Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
чтобы всем потом говорить , что они русы
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11.03.2022 11:11 Відповісти
Они когда-то оккупировали Новгород. А теперь говорят, что они от Новгорода происходят.
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11.03.2022 11:13 Відповісти
Плевать ему на "историческую столицу" ! После бомбежек больниц и жилого сектора тут уже видно, что идет тупая месть народу Украині за его непокорность путину. Он мстит за свои просчеті и свое поражение. Он уже понял, что "потом" для путина уже не будет.
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11.03.2022 12:10 Відповісти
Так путін сам просився до нато!
Давайте нападемо на росію за те, що путін просився до нато!
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11.03.2022 11:11 Відповісти
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!

Україна переможе!
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11.03.2022 12:22 Відповісти
Уничтожить Украину. Про СССР 2.0 или нападение потом на прибалтику и т.д. я не верю. Именно Украина ему поперек горла стоит. Не Литва и не Польша.
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11.03.2022 11:12 Відповісти
Зомби **********, зомби страна.
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11.03.2022 11:13 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
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11.03.2022 11:13 Відповісти
Заіпали ви, базікали і демагоги!
Не треба хвалити Україну, краще допоможіть, адже мирні мешканці, жінки, діти гинуть не в останню чергу з-за бездіяльності таких базікалів!.
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11.03.2022 11:14 Відповісти
Российские солдаты, путин сам не знает, что он хочет!
Вы умираете не понятно за что!
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11.03.2022 11:14 Відповісти
Мне кажется он «пу»недооценивает..
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11.03.2022 11:18 Відповісти
Мені цікаво ось що: а де "Голос Америки із Вашінгтону"? За часів совдепії то було дуже серйозне джерело інформації. Потайки слухали всі - від школярів до старих дідів.
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11.03.2022 11:19 Відповісти
А де ти зараз бачив масово радіо на довгих та середніх хвилях?
Зараз це радіо Свобода передається більше через інет.
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11.03.2022 11:57 Відповісти
у колорадського жука на кущі картоплі теж немає мети
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11.03.2022 11:20 Відповісти
В нього одна мета - удержатись на троні.
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11.03.2022 11:23 Відповісти
Слабая разведка. Всем украинцам понятно, что он хочет уничтожить Украину как государство и уничтожить украинский народ.

Путлер КГБшник - сын ярого НКВДшника. Этим все сказано.
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11.03.2022 11:27 Відповісти
Дырку от бублика ему ,а не Киев Надо вывозить, детей и женщин, сбросить воду ,с водохранилищь , и создавать армию во Львове
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11.03.2022 11:37 Відповісти
Охолоньте будь ласка ... У себе там воду спускайте.
Вам не легше, у ретроспективі, але вам Франція ЯЗ дала.
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11.03.2022 11:58 Відповісти
Путін хоче вкрасти... Завжди і багато. Інше для нього не має значення.
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11.03.2022 11:41 Відповісти
Директор розвідки помиляється! У путіна є стійка мета: він зрозумів, що Україну йому не підкорити, тому путін доки живий буде намагатися якомога більше їй нашкодити і ніякі санкції його не зупинять. Десь пролунав вислів. що мертві тягнуть за собою живих... він не заспокоїться і не зупиниться, він не змириться зі своєю поразкою бо він одержимий Невже цього ніхто не розуміє на Заході?! Закрийте нам небо!
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11.03.2022 11:58 Відповісти
У русского Гитлера плавающее сознание, потому нет чёткой цели.
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11.03.2022 12:35 Відповісти
Россияне сами хотят изолироваться от новостей о реальном
положении дел ,надо быть полными дебилами ,чтобы проглатывать то ,
чем их кормит фашистская информационная российская пропаганда .
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11.03.2022 12:36 Відповісти
ВЫЖИТЬ! Но, не получиться, через 44 дня отпразнуем не только Пасху, но и избавление Земли от мерзкого злодея и ненавистного деспота!
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Захід продовжує нести бред, щоб виправдати слабкість пуйла і своє боягузтво, тільки кремль займе всі території донецької та луганської областей, він одразу заморозить війну на сотні років, захід його підтримає та побіжить на московію із відрами за нафтою та газом.
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11.03.2022 13:35 Відповісти
Западные плуги, даже не понимают, что такое ***** и какие его цели. Руснявой лижвости, можно только позавидовать. Русня умеет хорошо только две вещи делать, врать и все разрушать!
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11.03.2022 15:56 Відповісти
 
 