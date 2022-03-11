Китай заявив про готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів
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Член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван Ї за допомогою відеозв'язку у четвер обмінявся думками щодо ситуації в Україні з главами МЗС Франції та Італії, повідомляє посольство Китаю в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ван Ї зазначив, що, як сказав глава КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі на віртуальному саміті керівників Китаю, Франції та Німеччини, варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, повністю дотримуватись цілі та принципів Статуту ООН, уважно ставитися до законних занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи.
Відповідно до вищезазначеної позиції Китай готовий посилити обміни та взаємодію з різними сторонами і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи мирним шляхом і переговорами.
Ван Ї зазначив, що РФ та Україна провели три раунди переговорів, і хоча між двома сторонами все ще є очевидні розбіжності, з кожними переговорами сподівання на мир зростатимуть.
Китай сподівається, що міжнародна спільнота й надалі заохочуватиме і підтримуватиме російсько-українські переговори і створюватиме для цього необхідні умови.
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Агентство Bloomberg: Китай планирует скупить российские сырьевые компании, в частности, интерес проявляется к «Газпрому» и «Русалу».
Путин продает Россию Китаю.
лучше не хлопайте ушами, а вводите своих жёлтых человечков в исконно китайскую сибирь..
а в Украине китаезам делать нечего..
да гостріть леза да забирайте сибір довбоідіоти а потім вже будете посередниками