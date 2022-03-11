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Китай заявив про готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китай заявив про готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів

Член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван Ї за допомогою відеозв'язку у четвер обмінявся думками щодо ситуації в Україні з главами МЗС Франції та Італії, повідомляє посольство Китаю в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ван Ї зазначив, що, як сказав глава КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі на віртуальному саміті керівників Китаю, Франції та Німеччини, варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, повністю дотримуватись цілі та принципів Статуту ООН, уважно ставитися до законних занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи.

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Відповідно до вищезазначеної позиції Китай готовий посилити обміни та взаємодію з різними сторонами і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи мирним шляхом і переговорами.

Ван Ї зазначив, що РФ та Україна провели три раунди переговорів, і хоча між двома сторонами все ще є очевидні розбіжності, з кожними переговорами сподівання на мир зростатимуть.

Китай сподівається, що міжнародна спільнота й надалі заохочуватиме і підтримуватиме російсько-українські переговори і створюватиме для цього необхідні умови.

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Топ коментарі
+22
************* китайские ********* идут в след за кораблем
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11.03.2022 11:30
+20
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11.03.2022 11:42
+18
забирайте ********* волость
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11.03.2022 11:28
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забирайте ********* волость
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11.03.2022 11:28 Відповісти
************* китайские ********* идут в след за кораблем
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11.03.2022 11:30 Відповісти
Не вірю червоній китайській мерзоті. Україна не визнала Тайвань, а китайські виродки діють проти України.
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11.03.2022 11:46 Відповісти
Чому ? Вони ж за суверинітет ...
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11.03.2022 11:52 Відповісти
за руськім кораблем!
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11.03.2022 12:34 Відповісти
Ага, жабоїди, фашисти та Китай- "приємна" компанія!
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11.03.2022 11:32 Відповісти
Даа, ****** ***** китайцев обещая порешать всё в Украине за пару дней ,китайцы не простят ..
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11.03.2022 11:33 Відповісти
Не, нам всем нужно понять, что китайцы никого не поддерживают. Не россию, не Украину. Для них мы все белокожие и чужие. Они просто ждут куда ветер подует. И кто будет побеждать.
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11.03.2022 11:34 Відповісти
китайцы идут по курсу русского корабля!
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11.03.2022 11:34 Відповісти
товарисч сі дуже міцно тримає в кулаці яйця путіна, так що я б не недооцінював такі заяви.
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11.03.2022 11:36 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·1 ч

Агентство Bloomberg: Китай планирует скупить российские сырьевые компании, в частности, интерес проявляется к «Газпрому» и «Русалу».

Путин продает Россию Китаю.

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11.03.2022 11:36 Відповісти
Вузькооким в цьому році - жодного зернятка! Ось як вони врегульовують - так їх і годувати. Нехай їдять свій янь та смокчуть свій інь
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11.03.2022 11:37 Відповісти
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11.03.2022 11:42 Відповісти
Знову цей Сунь ******* щось хитросрако бреше? Що казапи, що китайці за своєю ментальністю - азіати. Вдало для себе збрехати у них - це доблесть!
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11.03.2022 11:44 Відповісти
Словоблуддя ні про що.
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11.03.2022 11:45 Відповісти
треба подалі триматись від комуністичної зарази,вони такі самі як кацапи
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11.03.2022 11:45 Відповісти
Неа, с ними можно вести дела.
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Це все "але-взагале", вони своє мають на умі!
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11.03.2022 11:46 Відповісти
Китайская армия - это очень много удобрений. Их еще казахи в 17 веке на ноль множили!
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11.03.2022 11:47 Відповісти
Японцы гарантируют!
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11.03.2022 11:50 Відповісти
Китай єдина країна, яку послухає пуйло і вона реально має важелі впливу на РФ.
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11.03.2022 11:48 Відповісти
шо він там може "відіграти" коли сам брязькає зброєю на кордонах з Тайванем..
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11.03.2022 11:51 Відповісти
А відповісти за підтримку ***** вони не хочуть?
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11.03.2022 11:52 Відповісти
китаезы хитросделанные, пошли нах..
лучше не хлопайте ушами, а вводите своих жёлтых человечков в исконно китайскую сибирь..
а в Украине китаезам делать нечего..
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11.03.2022 12:04 Відповісти
Китайцы пособники русских! Им верить нельзя!
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11.03.2022 12:08 Відповісти
От же сцикуни !

да гостріть леза да забирайте сибір довбоідіоти а потім вже будете посередниками
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11.03.2022 12:16 Відповісти
Китай мог бы проявить и показать свое лидерство в мире.. взяв и загнав Путина в стойло..( как минимум на границы января 2022 года) Вот это и было бы подтверждением реального влияния Китая в Мире. А так ля.. ля.. тополя..
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11.03.2022 13:34 Відповісти
ктиаёзы могут идти всед за рашкой-в баню!
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11.03.2022 13:47 Відповісти
 
 