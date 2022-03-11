УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 974 6
війна (56389) збитки (235) інфраструктура (248)

Від початку вторгнення РФ українській інфраструктурі вже завдано збитків на $119 млрд

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події Війна в Україні

Від початку вторгнення РФ українській інфраструктурі вже завдано збитків на $119 млрд

Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $119 млрд.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телеканалу "Рада", передає Цензор.НЕТ.

"Вчора чи позавчора Офіс Президента заявляв про понад 100 мільярдів доларів. Вони говорили якраз про об'єкти інфраструктури, на сьогодні ця цифра у нас уже уточнена - це $119 млрд", - розповів Кудін.

Він зазначив, що з кожним днем війни ця цифра лише зростатиме.

За словами Кудіна, Міністерство економіки рахує збитки, завдані Україні російськими військами за двома підходами: прямі єдиноразові збитки (скільки коштуватимуть зруйновані об'єкти) та обсяг втрат ВВП внаслідок дій російської армії.

Заступник міністра додав, що наразі уряд України готує позови до міжнародних судів для того, щоб змусити Росію відшкодовувати ці збитки. Кудін наголосив: дуже важливо зібрати якомога більше свідчень про шкоду, завдану армією РФ.

Також читайте: Кубраков: транспортну інфраструктуру відновлять за рік, збитки – 10 мільярдів доларів

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы ****** за ВСЁ заплатят с огромными процентами !
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
Ну для этого нужно внешнее управление парашей. Шоб качать сюда бесплатную нефть и газ. Главное шоб фирташа и бабушку беню не назначили в наб. совет
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
Это за 15 дней или за 8 лет?
показати весь коментар
11.03.2022 11:32 Відповісти
анексия кріма обошлась потерей около 40-60 миллиардов
столько же донбасс.+-
пусть 100.
а єто уже сейчас.
показати весь коментар
11.03.2022 11:43 Відповісти
Це все росія верне!
І поки не верне - ніхто з неї санкції знімати не буде!
показати весь коментар
11.03.2022 11:46 Відповісти
Херова новина для зе-команди полягає у тому, що гроші, які виділять успішні країни на відновлення нашої інфраструктури будуть під пильним наглядом єврочиновників. Тому отримати 30% відкату, як на вєликому крадівництві у зебілів них не вийде. Так само як і купляти бітум у кацапів
показати весь коментар
11.03.2022 11:52 Відповісти
 
 