Від початку вторгнення РФ українській інфраструктурі вже завдано збитків на $119 млрд

Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $119 млрд.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телеканалу "Рада", передає Цензор.НЕТ.

"Вчора чи позавчора Офіс Президента заявляв про понад 100 мільярдів доларів. Вони говорили якраз про об'єкти інфраструктури, на сьогодні ця цифра у нас уже уточнена - це $119 млрд", - розповів Кудін.

Він зазначив, що з кожним днем війни ця цифра лише зростатиме.

За словами Кудіна, Міністерство економіки рахує збитки, завдані Україні російськими військами за двома підходами: прямі єдиноразові збитки (скільки коштуватимуть зруйновані об'єкти) та обсяг втрат ВВП внаслідок дій російської армії.

Заступник міністра додав, що наразі уряд України готує позови до міжнародних судів для того, щоб змусити Росію відшкодовувати ці збитки. Кудін наголосив: дуже важливо зібрати якомога більше свідчень про шкоду, завдану армією РФ.

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