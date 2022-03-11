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Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК

Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщіни українські військові в бою захопили 10 танків російських окупантів, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Утилізуйте вату, будь ласка.
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11.03.2022 11:35
+21
Тільки не забувайте, будь-ласка: хороший маскаль - мертвий маскаль. Допоможіть маскалям стати хорошими.
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11.03.2022 11:39
+19
Треба вбивати мразоту кацапську,не давати розповзатися і мародерити по селах.Раз знищити,щоб два рази не бігати потім за недобитками.Дохлий мокша-менше роботи ВСУ на майбутнє
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11.03.2022 11:39
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Утилізуйте вату, будь ласка.
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11.03.2022 11:35 Відповісти
да думаю наші самі знают шо робити
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11.03.2022 11:36 Відповісти
Обнуліть ту орду, будь ласочка!
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11.03.2022 11:37 Відповісти
Тільки не забувайте, будь-ласка: хороший маскаль - мертвий маскаль. Допоможіть маскалям стати хорошими.
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11.03.2022 11:39 Відповісти
Треба вбивати мразоту кацапську,не давати розповзатися і мародерити по селах.Раз знищити,щоб два рази не бігати потім за недобитками.Дохлий мокша-менше роботи ВСУ на майбутнє
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11.03.2022 11:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QBranH2CLyU

Слава Героям !!!!!
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11.03.2022 11:43 Відповісти
Легендарний "Привид Києва" заявив, що йде по душі російських загарбників. У Генеральному штабі ЗСУ опублікували фото українського пілота.
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11.03.2022 11:43 Відповісти
"События в Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам - генсек НАТО Столтенберг"

Так помогите Украине, иначе НАТО будет воевать с росией в Балтии и в Польше!!!!!
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11.03.2022 11:43 Відповісти
А крім лєнта.ру це ще десь повідомлено?
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11.03.2022 11:46 Відповісти
На відміну від Вас по російськими помийками нехтую.
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11.03.2022 11:54 Відповісти
Ну то вкажіть інше джерело, бо гугл окрім цієї помийки нічого не видає.
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11.03.2022 11:56 Відповісти
В мене була відкрита сторінка Корреспондента та УП. Взяв з того чи іншого ресурсу. До речі, зараз того не бачу. Чи вже загубив, чи то чомусь видалили.
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11.03.2022 11:58 Відповісти
Можливо, що УП або Корр розмістили фейк, а потім видалили.
Інфовійна, мать його так...
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11.03.2022 12:00 Відповісти
Та нащо те джерело коли сцикуни Столтенберг і Байден на самітах та в інтерв'ю неодноразово говорили як вони бздять ***** і нізащо не будуть втручатися бо бздять третьої світової війни. І Псакі сьогодні сказала що навіть застосування хімічної зброї ****** не змінить їхнього рішення.
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Якби не та мерзота Лукашенко набагато легше було б нашим захисникам на Півночі! Та прийде час - "сочтьомся", хіба що встигне в КНДР дременути.
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11.03.2022 11:43 Відповісти
ВСЁ освободим ,кацапов грохнем ВСЕХ !
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11.03.2022 11:45 Відповісти
Нам всім потрібно активніше включатися у боротьбу на всіх фронтах. Кожен як може. Я передав всю свою лютневу зарплату на наші збройні сили. Постійно надаю рашистам інформацію про їхні втрати та як їх тут *******, факти їхніх злочинів. Вибираю тільки підтверджені відео, наглядні та однозначні. Соціальних мереж багато, поле діяльності безмежне. І пам'ятайте, вони нас бояться!
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11.03.2022 11:47 Відповісти
Какие населённые пункты освободили,почему не указываете названия .Небось какие -нибудь хутора заняли ,оставленные орками
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11.03.2022 11:47 Відповісти
Асвабаділі Воронєж,Бєлгород и Курск! Влаштовує?
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Вот когда освободят какой-нибудь крупный город типа Херсона или снимут осаду с Сум или Чернигова ,тогда можно хвастаться .А занять пару сёл или хуторов ,которые оккупанты судя по всему оставили без боёв или серйозного сопротивления это так ни о чём
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11.03.2022 12:00 Відповісти
Я думаю,що якби ви жили в тому селі,яке звільнили,ви б по-іншому говорили.
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11.03.2022 12:18 Відповісти
А тим часом на окупованих територіях продовжують знімати кіно:

Окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР розповсюджує агітаційні листи і відео нібито українці підтримують режим Путіна. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Будьте обережними, це психологічний тиск. Ціль у них одна - показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію", - написав він.
Окупанти примушують людей звертатись до путіна "з подякою за визволення". Записують відповідні відео.
"Вітання путіну" російські пропагандисти зараз знімають у Сватовому. Місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами", - повідомив Гайдай.
Він опублікував інструкцію запису таких відеороликів, яку розповсюджували окупанти.

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11.03.2022 11:51 Відповісти
👍
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11.03.2022 11:53 Відповісти
коли вже буде звільнення населених пунктів на півдні? Заодно можно буде залучати нові сили до армії и тер оборони тут дуже багато бажаючих людей, що швидку опинились в оккупації. Через брак сил на цьому напрямку. Але ж орки вже не так впевнано сунуть, а закріплюються на півдні і потім буде дуже важко їх вибити.
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11.03.2022 11:54 Відповісти
лутаем орков
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11.03.2022 11:56 Відповісти
а это свежие гроты что от своего грот фюрера на грот криг и триумф ехали
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11.03.2022 11:58 Відповісти
Какие рожи одухотворенные!..
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11.03.2022 12:37 Відповісти
бомже база кацапов https://twitter.com/i/status/1502217694665273345
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11.03.2022 12:01 Відповісти
лукашенка чекає доля посіпаки гітлера Мусаліні, як ще білосуси не стали "скотом" https://www.youtube.com/watch?v=dzZ647A-X4Y
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Знати ще б які села (крім Баклановой Муравейки)?
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11.03.2022 12:26 Відповісти
 
 