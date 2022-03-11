Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - йдеться у повідомленні.

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