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Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".
"Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+36 Dmitry Yermak
показати весь коментар11.03.2022 11:35
+21 экзорцист
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+19 Olga Mansika
показати весь коментар11.03.2022 11:39
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Слава Героям !!!!!
Так помогите Украине, иначе НАТО будет воевать с росией в Балтии и в Польше!!!!!
Інфовійна, мать його так...
Окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР розповсюджує агітаційні листи і відео нібито українці підтримують режим Путіна. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Будьте обережними, це психологічний тиск. Ціль у них одна - показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію", - написав він.
Окупанти примушують людей звертатись до путіна "з подякою за визволення". Записують відповідні відео.
"Вітання путіну" російські пропагандисти зараз знімають у Сватовому. Місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами", - повідомив Гайдай.
Він опублікував інструкцію запису таких відеороликів, яку розповсюджували окупанти.