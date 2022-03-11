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Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону

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Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону

Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень будуть передані до резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на постанову від 10 березня 2022 року № 245.

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Згідно з документом, скорочуються видатки:

  • на Верховну раду - на 295 млн гривень,
  • на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн гривень,
  • на статистичні спостереження - на 499 млн гривень,
  • на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд гривень,
  • на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн гривень.

Також скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.
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Топ коментарі
+11
Ну, нарешті роздуплилися!
Те, що відразу пропонував Порошенко
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11.03.2022 11:51
+7
Больше скажу. Если бы Пороха выбрали на второй срок ***** бы не напал именно сейчас. Напал бы потом, если б не сдох. Планы нападения у кре мля были всегда, но вот подходящего момента не было... но увы и ах
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11.03.2022 11:54
+6
давно надо было сделать , еще до войны
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11.03.2022 11:51
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Если не хотят закрыть небо ЕС и США, то пусть хотя бы спишут полностью нам ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ!!!!
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11.03.2022 11:51 Відповісти
ага , чекайте.. його можуть списати тільки в одному випадку і то не факт шо спишуть. а поки шо обслуговуємо по плану ... Хай краще небо закриють хоч частково.
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11.03.2022 12:01 Відповісти
Ну, нарешті роздуплилися!
Те, що відразу пропонував Порошенко
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Больше скажу. Если бы Пороха выбрали на второй срок ***** бы не напал именно сейчас. Напал бы потом, если б не сдох. Планы нападения у кре мля были всегда, но вот подходящего момента не было... но увы и ах
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11.03.2022 11:54 Відповісти
Я припускаю, що всі ті "нада_пєрєстать_стрєлять" та відведення військ від лінії розмежування, а також виконання всіх вимог кремля, злив "ваґнерівців" вкупі з "зайцями" замість військового параду на День незалежности та "великим_крадівництвом" замість ракетних програм Турчинова: все це було в якихось домовленостях ЗЄ в обмін на мир. таким чином, кацапи виграли два з половиною роки для підготовки до повномасштабної війни.
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11.03.2022 12:41 Відповісти
да, три года назад мудрий нарИд поменял ракетную программу на большое строительство.

и сидя под обстрелами не вс это поняли
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Три роки назад бидло казало "хоть паржом". Тепер реве.
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11.03.2022 14:28 Відповісти
та да

при общении интересуюсь:"А то ***** нападёт?"
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11.03.2022 14:51 Відповісти
А що, великого будівництва не буде?
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11.03.2022 12:38 Відповісти
Велике асфальтвництво продовжується, чи вже всьо?
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11.03.2022 11:51 Відповісти
давно надо было сделать , еще до войны
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Невже почало доходити?!
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11.03.2022 11:53 Відповісти
Только после стольких смертей этим безответственным клованам начало доходить. Но самое интересное что для них война только сейчас началась...
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Ой чі? Після заяв про нейтралітет та безблоковість, не впевнена.
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11.03.2022 12:30 Відповісти
я же пишу что только начало доходить. Эйфория дерибана еще не попустила. Думают лозунгами "пачиму мы не в НАТЕ "и "закройте нам небо" они уже победили рабссею и можно уже начинать планировать новый распил на восстановлении городов.
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11.03.2022 12:39 Відповісти
может себе зарплату урежете и лишите зарплат тех депутатов, которые выехали из страны?
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11.03.2022 11:57 Відповісти
Вот!!! Вот!!! Только когда бомбы посыпались на голову этой власти,ей стало доходить!!! И кто ответит за 30 лет за сотни проданых непонятно куда истребителей и боевых вертолетов.Куда смотрели т президенты Кравчук,Кучма,Ющенко, Порошенко,Зеленский... Смотрели в глаза Путину наверное,в зубы Путина смотрели.... А если бы это все было ,то не было бы таких страшных потерь.Бо палкими выступлениями фашистов не остановить
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11.03.2022 11:59 Відповісти
в глаза путину хотел заглянуть только один и видно очень обосрался, раз при нем путин решил по полной ввалиться в Украину. А по поводу Порошенка как раз при нем начали обращать внимание на армию, потихоньку ее возобновлять, налаживать диалог с западом. А Зеленский действительно хорошие дороги построил. рашка по ним с Крыма до околиц Херсона доехала за час с копейками
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11.03.2022 12:07 Відповісти
Статистичні спостереження - 500 млн. та 1,5 мільярди на кіно? Вони там вирішили Голівуд переплюнути
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11.03.2022 12:03 Відповісти
З такою увагою оперативності до армії, можна було і війну програти! Ці гроші треба було віділити ще в грудні 2021 року, якщо не на рік скоріше.
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11.03.2022 12:09 Відповісти
Як там пенсій совецкім суддям по 100тис. та ветеранам афгана, збереглися?
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11.03.2022 12:19 Відповісти
совецким військовим пенсіонерам планують підвищити просто зараз.
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11.03.2022 12:43 Відповісти
Ну що тут іще можна додати - кончені зебіли!
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Близько 4% річного бюджету?? Держава в стані війни!
Вони там мухоморів об"їлися, чи як?

В Британії 1941-42 року оборонні витрати були понад 40% !!
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11.03.2022 12:21 Відповісти
А на В.Будівницьтво таки оставили. Защищенная статья называется.
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11.03.2022 13:10 Відповісти
В бюджеті на 22 рік "ЄС" пропонувала збільшити на оборону, слуги пропозицію відкинули, в пріоритеті було велике крадівництво. Після війни будемо розбиратись з якою метою вкладались гроші не в армію і в озброєння, а в асфальт, який ***** розбомбив.
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11.03.2022 14:34 Відповісти
 
 