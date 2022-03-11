Під виглядом місцевих жителів невідомі знімають відео на підтримку Путіна в Луганській області

У Луганській області невідомі люди, вдаючи місцевих жителів міста Сватове, розповсюджували пропаганду. Вони знімають відео на підтримку режиму Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України... Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатися до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.

"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.

Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.

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