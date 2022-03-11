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Луганщина (4416) пропаганда (2566) Путін (21440) фейк (649)

Під виглядом місцевих жителів невідомі знімають відео на підтримку Путіна в Луганській області

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У Луганській області невідомі люди, вдаючи місцевих жителів міста Сватове, розповсюджували пропаганду. Вони знімають відео на підтримку режиму Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України... Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатися до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.

"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.

Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.

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Автор: Наталя Джума
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11.03.2022 11:50 Відповісти
після 8 років окупації під орками хтось на це гівно купиться? людям обіцяли рай а влаштували ад. і тепер вже всі віять, хто бомбив города і вбива дітей на Донбасі.
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Хай тільки чітко фільмують свої морди ліТца, щоб потім довго не шукати цих акторів
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Шо, мало знімали?
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11.03.2022 11:59 Відповісти
Сватове самотужки від#издило орків ще навесні 14-го. Після того вони туди не лізли до наших днів.
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Уже минска 2 или 3 не будет и так называемые новых республик либо до конца идти и снести рашизм и депутинизацию освободить все вместе весть донбас и крым или ужас без конца и замороженый или тлеющий конфликт
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11.03.2022 12:02 Відповісти
не исключено что есть там такие их и заставлять не нужно.
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11.03.2022 12:04 Відповісти
Верховна рада дозволила вбивати ворога з будь якої власної зброї. Чому ті десятеро покидьків досі живі?
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11.03.2022 12:10 Відповісти
 
 