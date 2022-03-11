Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - додає Залужний.