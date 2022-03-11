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Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - додає Залужний.

Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу Іскандер і Калібр по населених пунктах України, - Залужний 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
В Україні також мав би бути свій "іскандер", однак хтось у 2019-му році дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну і побачити там мир, тому ми досі воюємо зброєю минулого сторіччя, а зрк "грім2" так і залишився в якості опудала на паради.
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11.03.2022 11:56
+13
Я ще не бачив, щоб скажених собак, лисиць, шакалів брали в полон. Їх пристрілюють. Так же з маскалями, стріляти. А ракетчиків і артелиристів в першу чергу.
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11.03.2022 11:54
+13
Быстро пополнить запасы такого вооружения кацапские свиньи не смогут. Добавьте к этому спешку, санкции и пр. Это гарантированный брак при изготовлении. Думаю, законы физики и экономики уже помогают ВСУ в уничтожении кацапских свиней.
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11.03.2022 11:57
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і скільки і них ще залишилось?
було близько 400, наче
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11.03.2022 11:54 Відповісти
То тільки підготовлені для вторгнення здається калібрів, інших набагато більше, особливо повітряного базування Х , їх з часів срср багато на зберіганні є.
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11.03.2022 12:53 Відповісти
ответку нельзя послать? что бы они начали заниматься разгребанием своих завалов.
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11.03.2022 11:54 Відповісти
Можна але немає чим , точка у тільки 150-200 км
дякуємо усім президентам підарасам що за 30+ років не спромоглися створити підрозділів балістичних ракет
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11.03.2022 12:13 Відповісти
Я ще не бачив, щоб скажених собак, лисиць, шакалів брали в полон. Їх пристрілюють. Так же з маскалями, стріляти. А ракетчиків і артелиристів в першу чергу.
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11.03.2022 11:54 Відповісти
В Україні також мав би бути свій "іскандер", однак хтось у 2019-му році дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну і побачити там мир, тому ми досі воюємо зброєю минулого сторіччя, а зрк "грім2" так і залишився в якості опудала на паради.
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11.03.2022 11:56 Відповісти
Давай після війни, а? Зараз всі трошки іншим зайняті.
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11.03.2022 11:59 Відповісти
А після війни ніхєра не буде, повір. Далі будуть коломойські, ахмєтови, офшори, корупція й інша куйня, яка була до війни. Просто воно все зараз причаїлось в очікуванні, чия візьме. При нагоді, знову повилазять, й ніхто з ними нічого не зробить. Й не треба мені розказувати про купу зброї в населення. про бійців, які пройшли війну, й що вони не дадуть. Все це ми вже проходили після 14 року. Половина які пройшли війну, залазять у всілякі "ветеранські" організації, в яких, користуючись усілякими УБД, займаються просуванням власних інтересів, інші спиваються, а треті, дуже сцять поліцейського уазика, попри те, що на війні йшли грудьми на танки.
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11.03.2022 12:07 Відповісти
Люто плюсую!
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11.03.2022 12:14 Відповісти
Быстро пополнить запасы такого вооружения кацапские свиньи не смогут. Добавьте к этому спешку, санкции и пр. Это гарантированный брак при изготовлении. Думаю, законы физики и экономики уже помогают ВСУ в уничтожении кацапских свиней.
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11.03.2022 11:57 Відповісти
Тільки зі сховищ зберігання, ракет повітряного базування типу різних Х у них ще з срср багато залишилося. Старі, неточні, але є.
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11.03.2022 12:58 Відповісти
********** имели мы тебя ввиду с твоими обстрелами, каждый твой обстрел только множит ненависть к тебе, все кто зайдут будут беспощадно уничтожаться.
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11.03.2022 12:00 Відповісти
Він це не прочитає, і його дерев'яні солдати теж, сайт для внутрішнього використання. На жаль так.
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11.03.2022 12:59 Відповісти
Та мониторят они топовые сайты аж бегом.
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11.03.2022 13:02 Відповісти
Мониторят державні структури, плєпсу наші сайти заблокували, через впн залазять одиниці, багато навіть не хочуть знати правду.
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11.03.2022 13:04 Відповісти
Та моніторять вони все. В державних органах думку народу вони не почують.
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11.03.2022 13:45 Відповісти
Це нам всім розплата за відсутність розуму...
Вісім років ми клепали то "Вулкан" то "Малюк", то плодили купу бронетранспортерів, то ще якогось біса.
То на танки молилися, все броню прилаштовували, а виявилось що все це марно.
Невже нікому не прийшло в голову, що в ******** війні зовсім до сраки, булл-пап чи традиційна компоновка автомата...
Ракети (наступальні та ППО), дрони, літаки, далекобійна артилерія та засоби технічної розвідки і зв'язку +логістика ось що "рішає питання" в ******** війні.
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11.03.2022 12:00 Відповісти
Главное дороги! И спизженное бабло на асфальте.....
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11.03.2022 14:58 Відповісти
Очень! Очень надеюсь, что все здешние комментаторы пишут с телефонов в располаге, устало вытянув ноги, прислонив к стенке автомат.

Иначе, вот какого хрена?????

Ах, ходил в ТрО, не взяли?? так пиз*уй в ПС, пиз*уй снова в штаб ТрО, топай к волонтерам!!

Комментировать можно только тем, кто отдыхает между нарядами, выходами, пр.

ТОЧКА!
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11.03.2022 12:01 Відповісти
Террорист конченый, территория Украины, самая большая в Европе, а воно ракетки кидает. Долбодятел.
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11.03.2022 12:12 Відповісти
Пля, чтобы им от тех "улыбок Искандеров" уже ипало нах порвало...
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11.03.2022 12:15 Відповісти
Ракети класу Х, це керовані ракети повітря-земля типу Х-31, Х-29, Х-25, що запускаються з літаків.
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Х-101
Ту-160 (12 ракет у двох внутрішніх відсіках) [2]
Ту-95МС (8 ракет на зовнішній підвісці) [5] [2] [6]
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11.03.2022 12:54 Відповісти
Це ракета великої дальності створена по-суті для ядерних ударів. Не думаю, що кацапи будуть її застосовувати.
Я не читаю вікіпєдію, я її пишу
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11.03.2022 15:47 Відповісти
Гм. Пентагон нарахував 775 пусків.
МО + ЗСУ нарахувало 328 влучивших в Україну.
775 -328=447 ?!! Де вони поділися?
Мимоволі згадаєш Пашиняна з його "тільки 10% спрацювали!". Мабуть найкращі рукожопи лишили щоб самим постріляти.
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11.03.2022 12:40 Відповісти
На в Україну, а по містах, по населенню, прочитайте уважно.
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11.03.2022 13:01 Відповісти
А де ці міста,населеня? Хіба не в Україні?
Читай уважно! І куди полетіли інші 447? Може вилетели ЗА межи України,тобто НЕ влучили в Україну.
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11.03.2022 18:24 Відповісти
В даній статті вказано по мирних містах і селах України , були пораховані тільки ракети, які попали в міста та села. Під іншими рахуються ті що не долетіли по різних причинах, впали в полях, лісах та водоймах та інших місцях, або були скеровані на скупчення військ, аеродроми, мости, розташування військових частин, баз зберігання зброї, *********** та гсм, інші інфраструктурні об'єкти поза населених пунктів.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Фантазії!
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11.03.2022 20:20 Відповісти
Звичайна логіка, просто треба уважно прочитати статтю і зрозуміти про що вона. По факту американці говорили про випущені по України ракети, а в статті йдеться про гуманітарний фактор, картинка для інших країн, що москальня лупасить тактичними і крилатими ракетами по мирним мешканцях, хоч і заперечує це.
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Ти що з діагнозом расєянін?!
Схоже.
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11.03.2022 20:32 Відповісти
Странно у тебе думки скачуть, я не люблю сратись в коментах, я говорю тільки по факту, я свої факти навів, твоїх не почув жодного. До чого сварка? Аби було?
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11.03.2022 20:40 Відповісти
Подивись фільм "тупой та ще тупіший".
Як що і тоді не зрозумієш,тоді читай анемнез вище.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
По перше, я нікого не ображав.
По друге: можеш не читати статтю, можеш просто прочитати назву: Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний
Якщо в ній щось не зрозуміло, то я опускаю руки і перестаю робити спроби донести щось одній людині, нас ніхто не читає, це просто флуд. Всіх гараздів.
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11.03.2022 20:53 Відповісти
О божеж мій!
Ізраель про ракетний залп з 24 ракет (десь у 2018році,не пам'ятаю).
Збили 2,20 впали у пустелі не завдавши шкоди. 2 впали на території Сірії.
Глузували "Ізраель маленький,не всі ракети влучили!"
Тож я теж глузую! Невже в Україну не влучили?!
Тож я не мав бажаня образити,а тільки пробудити гумор! Його розвивати треба,подивившись той фільм. Там герої теж все сприймали дуже серйозно.
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12.03.2022 08:15 Відповісти
кроме того их еще даже сбивало в воздухе наше про над критическими обьектами, по которым наносились основные пуски. военные не все даже это понимают, не говоря о полувоенных и цивильных
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12.03.2022 08:41 Відповісти
У кацапів "високоточні" ракети закінчуються, залишаються радянські, маю надію що кацапи не будуть встигати виготовляти нові ракети
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11.03.2022 16:47 Відповісти
 
 