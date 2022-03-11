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Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний
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Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - додає Залужний.
Топ коментарі
+18 Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 11:56
+13 экзорцист
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+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар11.03.2022 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
було близько 400, наче
дякуємо усім президентам підарасам що за 30+ років не спромоглися створити підрозділів балістичних ракет
Вісім років ми клепали то "Вулкан" то "Малюк", то плодили купу бронетранспортерів, то ще якогось біса.
То на танки молилися, все броню прилаштовували, а виявилось що все це марно.
Невже нікому не прийшло в голову, що в ******** війні зовсім до сраки, булл-пап чи традиційна компоновка автомата...
Ракети (наступальні та ППО), дрони, літаки, далекобійна артилерія та засоби технічної розвідки і зв'язку +логістика ось що "рішає питання" в ******** війні.
Иначе, вот какого хрена?????
Ах, ходил в ТрО, не взяли?? так пиз*уй в ПС, пиз*уй снова в штаб ТрО, топай к волонтерам!!
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ТОЧКА!
Ту-160 (12 ракет у двох внутрішніх відсіках) [2]
Ту-95МС (8 ракет на зовнішній підвісці) [5] [2] [6]
Я не читаю вікіпєдію, я її пишу
МО + ЗСУ нарахувало 328 влучивших в Україну.
775 -328=447 ?!! Де вони поділися?
Мимоволі згадаєш Пашиняна з його "тільки 10% спрацювали!". Мабуть найкращі рукожопи лишили щоб самим постріляти.
Читай уважно! І куди полетіли інші 447? Може вилетели ЗА межи України,тобто НЕ влучили в Україну.
Схоже.
Як що і тоді не зрозумієш,тоді читай анемнез вище.
По друге: можеш не читати статтю, можеш просто прочитати назву: Від початку вторгнення Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр" по населених пунктах України, - Залужний
Якщо в ній щось не зрозуміло, то я опускаю руки і перестаю робити спроби донести щось одній людині, нас ніхто не читає, це просто флуд. Всіх гараздів.
Ізраель про ракетний залп з 24 ракет (десь у 2018році,не пам'ятаю).
Збили 2,20 впали у пустелі не завдавши шкоди. 2 впали на території Сірії.
Глузували "Ізраель маленький,не всі ракети влучили!"
Тож я теж глузую! Невже в Україну не влучили?!
Тож я не мав бажаня образити,а тільки пробудити гумор! Його розвивати треба,подивившись той фільм. Там герої теж все сприймали дуже серйозно.