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Триває пошук механізму з передачі Україні арештованих Заходом $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Триває пошук механізму з передачі Україні арештованих Заходом $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, - Мінекономіки

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви Центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.

Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.

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Топ коментарі
+34
Только нужно не впадать в эйфорию, а провести новые выборы иначе эти снова все закопают в дороги и потом никому ничего не докажешь
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11.03.2022 12:16
+28
Боюсь даже выборы не помогут. Поэтому все деньги и особенно расходы желательно под полным контролем цивилизованного Запада, а то наши быстро "освоят" и следов потом не найдём
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11.03.2022 12:23
+16
И родственники депутатов слуг народа внезапно разбогатеют, проходили, спасибо
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11.03.2022 12:17
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11.03.2022 12:15 Відповісти
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11.03.2022 12:15 Відповісти
Хороший фильм, редко сейчас нормальные комедийные вестерны снимают.
"Сними шляпу, парень, перед тобой доллар!")))
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Это в России щас такое
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11.03.2022 13:25 Відповісти
А зачем доллары, если есть скрепы?Пусть наслаждаются.
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11.03.2022 13:38 Відповісти
Было бы очень неплохо!
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11.03.2022 12:15 Відповісти
всё зависит от приближонности к кармушке...
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11.03.2022 13:35 Відповісти
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11.03.2022 12:15 Відповісти
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11.03.2022 12:16 Відповісти
Только нужно не впадать в эйфорию, а провести новые выборы иначе эти снова все закопают в дороги и потом никому ничего не докажешь
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11.03.2022 12:16 Відповісти
И родственники депутатов слуг народа внезапно разбогатеют, проходили, спасибо
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11.03.2022 12:17 Відповісти
Ага.
Зеленський вже сів на свого коника "Велика Відбудова"!
Збирається площі в зруйнованих містах відбудовувати так, щоб "всіх вражать"!
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11.03.2022 12:22 Відповісти
Піар понад усьо.
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11.03.2022 12:24 Відповісти
Боюсь даже выборы не помогут. Поэтому все деньги и особенно расходы желательно под полным контролем цивилизованного Запада, а то наши быстро "освоят" и следов потом не найдём
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Слухайте, люди добрі, ви вже якось 70 літаків розприділяли по аеродромам.
Одне діло - арештувати, інше - конфіскувати.
Ви хоч розумієте юридичний мезанізм цього?
Та це якщо і буде, то займе роки судової тяганини.
Ну а потім, після коніфскації - тоді вже пишіть, що і як з ними робити.
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11.03.2022 12:29 Відповісти
К распределению каких-то 70 самолётов не имею никакого отношения, а вот насчёт восстановления Украины после этой войны всё может быть немного попроще: чтобы особо не раскуркуливать своих налогоплатильщиков, цивилизованный Запад лучше нагнёт Рашку и за её счёт оплатит все издержки войны и счёт тогда сразу бодренько пойдёт не на долгие годы, а на месяцы. Как вам такой вариант?
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11.03.2022 12:35 Відповісти
Те, що потрібно для компенсації збитків використати активи мордору - це мабуть і дитині зрозуміло.
Але говорити "куплю себе костюм с отливом... и в Ялту" - ще дуже і дуже рано.
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11.03.2022 12:44 Відповісти
Ермак проти Ермака - прикольно
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11.03.2022 12:24 Відповісти
С его это вдруг новые выборы?
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11.03.2022 12:43 Відповісти
потому, что коекто не выполняет свои обязанности и подозревается в содействии агрессору
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11.03.2022 13:38 Відповісти
А я думаю нет
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11.03.2022 14:06 Відповісти
У нас демократия - мнение отдельного индивидуя нерелевантно.
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11.03.2022 15:55 Відповісти
Вы самокритичны к себе
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11.03.2022 16:50 Відповісти
поясните
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12.03.2022 14:18 Відповісти
согласен, создать комиссию по несколько человек от каждой страны что б следили куда ушёл каждый доллар
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11.03.2022 13:16 Відповісти
Порошенко уже не враг и поддерживает Зеленского,которого признаёт весь цивилизованный адекватный мир , а так же солидарен с ним, считаю тех кто ссорит и делает между украинцами избирателями срачь во время войны нужно просто находить , здавать теробороне как баламутов и паникёров их тупо надо отрывать от дивана и приобщать к работам на благо украинской армии и стране в целом Вам скажу так , всему своё время и будут честные выборы как и пред идущие ,ну а для начала нужно разгромить врага , забрать свои территории и закончить войну
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11.03.2022 13:47 Відповісти
НЕМАЄ ЖОДНОГО СУМНІВУ ЩО ТАКИЙ МЕХАНІЗМ БУДЕ ЗНАЙДЕНО...
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Треба підключити колому, він знайде спосіб
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11.03.2022 12:20 Відповісти
на эту сумму вооружение лучше, а то бабло улетучится.
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11.03.2022 12:20 Відповісти
і заодно хай продумають механізми, щоб нічого не прилипало до лап наших керівників
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11.03.2022 12:20 Відповісти
то вже наше завдання, і наші прямі обов"язкі, якщо ми відмовляємося виконувати свої прямі обов"язкі ми потрапляємо під звонішнє управління, воно нам треба?
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11.03.2022 12:29 Відповісти
Причем, это надо сделать сразу
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11.03.2022 12:34 Відповісти
пора уже и самим мОзги и совесть включать, переставать воровать и не выбирать никчЕм во власть
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11.03.2022 13:54 Відповісти
вони ще SWIFT "Сбербанку" ніяк відключити не можуть , а вже за передачу звр пис-тять..
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11.03.2022 12:21 Відповісти
12 числа должны
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11.03.2022 13:24 Відповісти
В першу чергу потрібно закупити ППО та військові літаки на ці гроші.
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11.03.2022 12:22 Відповісти
не лучше продолжить дороги строить
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11.03.2022 15:41 Відповісти
Треба ще й так передати щоб Слуги не ********* ці гроші.
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11.03.2022 12:23 Відповісти
То вже буде не велике, а найвеличніше крадівництво від слуг
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11.03.2022 12:26 Відповісти
Через гаагський суд.
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11.03.2022 12:28 Відповісти
Ну вот зачем опять трезвонить?!.... Уже заметил, чем больше шума в СМИ разгоняют, тем слабее результаты. Деньги любят тишину...
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11.03.2022 12:29 Відповісти
Я подумав який сьогодні день тижня і що ви думаєте, а *** його знає, знаю що 11 березня.
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11.03.2022 12:31 Відповісти
Розрив пуканів на півночі буде пєсець який!
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11.03.2022 12:34 Відповісти
Способ передать.
Нас отключили от SWIFT ? Или кто то забыл как им пользоваться.
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11.03.2022 12:37 Відповісти
Пошук механізму? Я знайшоў яго за тры секунды: трэба безнаяўныя грошы путлераўскага недарэйху пералічыць на рахунак украінскага Нацбанку, а наяўныя і золата перавезці самазваламі ў Кіеў.

Карыстайцеся ідэяй, можаце нават не дзякаваць.
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11.03.2022 12:47 Відповісти
Самое правильное решение. Дай-то бог, чтобы так и было.
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11.03.2022 12:49 Відповісти
Так и будет. Обязательно! Бог не Тимошка, видит немножко...
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11.03.2022 13:04 Відповісти
"Ничто не доставляет столько боли, сколько унижение и потеря денег" (с) "Револьвер"
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11.03.2022 13:10 Відповісти
По решению Гаагского Трибунала передать, а технически это не важно как, главное наличных не давать и все под контролем США и Великобритании.
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11.03.2022 13:15 Відповісти
Натуральні репарації - це як? Кожному українцю дадуть по два раба з кацапстана?
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11.03.2022 13:45 Відповісти
В чем проблема? Сбрасывайте мне на карту, я чз банкомат обналичу....
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11.03.2022 13:45 Відповісти
Схоже на фейк. Спочатку має бути судове рішення, а потім компенсація.
І ні в якому разі не можна усі ці гроші віддавати корумпованій українській владі, лише у вигляді зброї!
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11.03.2022 14:50 Відповісти
Остап Ібрагимович, коли ми вже поділемо наші гроші..
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11.03.2022 16:08 Відповісти
 
 