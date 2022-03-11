Триває пошук механізму з передачі Україні арештованих Заходом $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, - Мінекономіки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви Центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.
Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.
Будь ласка, зачекайте...
"Сними шляпу, парень, перед тобой доллар!")))
Зеленський вже сів на свого коника "Велика Відбудова"!
Збирається площі в зруйнованих містах відбудовувати так, щоб "всіх вражать"!
Одне діло - арештувати, інше - конфіскувати.
Ви хоч розумієте юридичний мезанізм цього?
Та це якщо і буде, то займе роки судової тяганини.
Ну а потім, після коніфскації - тоді вже пишіть, що і як з ними робити.
Але говорити "куплю себе костюм с отливом... и в Ялту" - ще дуже і дуже рано.
Нас отключили от SWIFT ? Или кто то забыл как им пользоваться.
Карыстайцеся ідэяй, можаце нават не дзякаваць.
І ні в якому разі не можна усі ці гроші віддавати корумпованій українській владі, лише у вигляді зброї!