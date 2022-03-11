Триває пошук механізму з передачі Україні арештованих Заходом $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, - Мінекономіки

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви Центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.

Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.

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