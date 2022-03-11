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армія РФ (13470) війна (56389) Путін (21440) бомбардування (265) Боррель (783)

Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний. Тому вона бомбардує все без розбору, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний. Тому вона бомбардує все без розбору, - Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що під час війни Росії проти України стало зрозуміло, що російські війська не в змозі брати міста, тому бомбардують їх, як у Сирії та Чечні.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу tf1info.fr, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель засуджує "цілком невиправдану і безпідставну війну, яка стає все більш жорстокою і абсолютно неприйнятною для цивілізованого світу".

За його словами, російські війська бомбардують все без розбору. 

"Маріуполь, безсумнівно, військовий злочин, але справа не тільки в цій лікарні. Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії або Чечні, бомбить. Російська армія - це артилерійська армія. Так що вона бомбить без розбору то госпіталь, то тротуари, то будинки", - зазначив Боррель.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливість судити Володимира Путіна в Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі, Боррель сказав: "Є така гіпотеза. І з того, що ми бачимо, я думаю, що у нього є багато причин для цього".

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Він також додав, що "відносини з Росією будуть кардинально іншими після того, що щойно сталося".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Дошло до дяди на 3-ю неделю.
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11.03.2022 12:36
+17
Російська армія - це не армія, це орда уйобків.
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11.03.2022 12:39
+11
Ага, як капітану Смолетту в "Острові скарбів":
Пушка! Вони заряджають пушку! Чому? А! Вони будуть стріляти!
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11.03.2022 12:41
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Дошло до дяди на 3-ю неделю.
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11.03.2022 12:36 Відповісти
Ага, як капітану Смолетту в "Острові скарбів":
Пушка! Вони заряджають пушку! Чому? А! Вони будуть стріляти!
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11.03.2022 12:41 Відповісти
Якщо він про суд над путіним говорить, що це гіпотеза, то нікуя не дійшло
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11.03.2022 12:49 Відповісти
ок, якщо росія то артелерійська армія, може вже нарешті будемо мати щось, що зведе ці всі артелерійські потугі на нівець?
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11.03.2022 12:38 Відповісти
Російська армія - це не армія, це орда уйобків.
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11.03.2022 12:39 Відповісти
погоджуюся.
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11.03.2022 13:02 Відповісти
***** этот Боррель просто капитан очевидность какой то
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11.03.2022 12:39 Відповісти
Сказал. И что дальше, бомбардировки прекратились?.. Ну, зарядите еще пару гумкомвоев из германии для "страждущих" расеян, так вообще стрелять перестанут....
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11.03.2022 12:39 Відповісти
Я щось таке від знайомого чув про гумконвой для сруських. Це що правда? Можна посилання?
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11.03.2022 12:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 12:51 Відповісти
Закрийте небо, кацапи до Уралу будуть бігти.
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11.03.2022 12:39 Відповісти
Давай санкций насыпай
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Тугодуми мля
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11.03.2022 12:42 Відповісти
Zкайло, ну що, стріляйся
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11.03.2022 12:45 Відповісти
послухай но, боррель: на військові злочини треба й реагувати відповідно та негайно! а то ви там у Європі по три пожежні машини та відділення МНСників викликаєте на те, щоби кота зняти з дерева та ще потім збираєте кошти сотнями тисяч на його лікування... а коли пуйло відверто гатить по мирняку та його інфраструктурі 152-м калібром та ГРАДами, то ви тільки соплі пускаєте та "азабочєнасть" свою висловлюєте! під####и!
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11.03.2022 12:47 Відповісти
Если дадут пво и самолеты то и небо закроем
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Блін, у мене після таких заяв виникає враження, що в Європі сидять статистики і в них список того, що пуйло зробити може. І кожного дня вони там роблять позначки зробив чи не зробив
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11.03.2022 12:48 Відповісти
рабсеяне поздравляем вас с очередным подорожанием корма на **********, одна запущенная ракета стоит 1 000 000$
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11.03.2022 12:57 Відповісти
Це все можна було зрозуміти після обстрілів Грозного....двадцять років тому.Європейські гальма ,бачу,дуже міцні.
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11.03.2022 12:58 Відповісти
"відносини з Росією будуть кардинально іншими"... Як по "іншому" відреагували Шольц і Орбан ми вже побачили.
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11.03.2022 13:12 Відповісти
повний борель барель говна
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11.03.2022 13:16 Відповісти
А шо это, у *********** ракеты дорогие кончились, что он сейчас пуляет ракетами Р-27 по Полтавской области, кошмарит типа. Правда сбили её.
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11.03.2022 13:38 Відповісти
 
 