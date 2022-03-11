Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний. Тому вона бомбардує все без розбору, - Боррель
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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що під час війни Росії проти України стало зрозуміло, що російські війська не в змозі брати міста, тому бомбардують їх, як у Сирії та Чечні.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу tf1info.fr, інформує Цензор.НЕТ.
Боррель засуджує "цілком невиправдану і безпідставну війну, яка стає все більш жорстокою і абсолютно неприйнятною для цивілізованого світу".
За його словами, російські війська бомбардують все без розбору.
"Маріуполь, безсумнівно, військовий злочин, але справа не тільки в цій лікарні. Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії або Чечні, бомбить. Російська армія - це артилерійська армія. Так що вона бомбить без розбору то госпіталь, то тротуари, то будинки", - зазначив Боррель.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливість судити Володимира Путіна в Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі, Боррель сказав: "Є така гіпотеза. І з того, що ми бачимо, я думаю, що у нього є багато причин для цього".
Він також додав, що "відносини з Росією будуть кардинально іншими після того, що щойно сталося".
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Пушка! Вони заряджають пушку! Чому? А! Вони будуть стріляти!