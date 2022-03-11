Противник намагається закріпитися на невигідних рубежах, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 11 березня
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Триває шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 11.03.2022 щодо російського вторгнення
Зазначається, що на Донецькому напрямку, під час жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.
"Головними напрямами зосередження зусиль противника залишаються Київ та Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя. Не маючи можливості досягнути успіху, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що знаходяться в глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську", - йдеться у повідомленні.
Триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України.
Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках.
Також повідомляється, що на Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
На Поліському напрямку окупанти не проводять активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів.
"Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області", - зауважили в Генштабі.
На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України.
Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.
"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення. Разом переможемо! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі ЗСУ.
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У місті Апостолоко Криворізького району Запорізької області невідомі розпитують у місцевих, де знаходяться військові частини. Називають себе волонтерами.
"По області їздять автомобілі, під виглядом волонтерів питають у людей, де знаходяться військові частини. Наче б то для того, щоб передати продукти харчування. Нічого не говорити!", - повідомив мер міста Андрій Оса. Попросив передавати інформацію про номери та марку автомобіля до поліції та на гарячу лінію міської ради 0678256005.
Противник закончив перегруппировку, ожидает прибытия резерва из внутренних округов - эта пауза принята ГШ за снижение наступательных возможностей противника. Данный вывод неверен.
В настоящее время противник выполняет следующие задачи:
1. Не имея сил и средств для прямого штурма Киевской агломерации, противник охватывает ее с запада. С выходом в район Макарова, усматривается намерение противника проникнуть в район Васильков-Фастов-Белая церковь. Хотя темпы продвижения противника в этом направлении достаточно низкие (вместо прорывов он "елозит" по фронту), продвижение имеет место и подпитывается из той колонны, которая вторую неделю спокойно стоит к северу от Киева.
2. С востока, на киевском направлении, противник занят решением 2-х взаимосвязанных задач: занятие и установление контроля над Черниговом и Сумы-Бахмач. Установление твердого контроля над этими пунктами, позволит противнику открыть беспрепятственное сообщение (направленное на МТО, наступающей с востока группировки) с группой, подошедшей к Киеву с востока. Данные задачи противник решает нанесением систематических ударов по н.п. в этом районе с вполне понятными целями (понижение активности частей теробороны, понижение активности населения, создание условий при которых части теробороны будут заниматься спасением мирных граждан, а не войной).
3. На Харьковском направлении. Противник, убедившись в невозможности в ближайшее время занять Харьков (это имело бы политическое значение) и обойти его с севера в район Полтавы-Краснограда (что позволило бы создать локтевую связь с группой, атакующей на Сумы-Бахмач), продолжает против Харькова исключительно демонстративные действия, подвергая Харьков огню из "тяжелого" оружия. Отказ от обложения, блокирования и штурма Харькова (каковой произошел еще дня 3-4 назад), ГШ по какой-то причине воспринимает как успех и перелом. Это не верно: противник 2-й день подряд перемешает центр усилий в район г. Изюм. Цель: охват с выходом в тыл группировке, оборонявшейся до недавнего времени против ЛНР. Эту задачу противник выполняет более или менее успешно.
4. На юге: противник, выполнив задачу блокады Мариуполя, распространяеся на север, установив контроль над Волхованкой (которая является "центром позиции"). Группировка ВСУ, оборонявшаяся против ДНР, вынуждена, на данный момент, бросив свои запасы и позиции, вести бой с перевернутым фронтом. Эта угроза выхода ей в тыл, были видна еще неделю назад. Никаких разумных действий, направленных на ликвидацию этой очевидной угрозы, эта группа войск не предприняла, в связи с чем, в настоящий момент, вынуждена обороняться на 3 стороны, и пытаться выстроить фронт обороны с запада на восток.
Учитывая стремление противника выйти от Изюма в район Лозовая-Павлоград-Днепр, замысел противника не представляет загадки. С чем связана пассивность групп войск, обороняющихся против лугандона, я не понимаю.
5. Оборона Мариуполя, на данный момент, не имеет какого-либо смысла. Вся эта героическая оборона полностью на совести органов управления ВСУ: разворачивать группировку, стоящую против ДНР, следовало еще неделю назад, не дожидаясь, пока противник выйдет ей в тыл от Мелитополя.
6. На правобережье противник распространяется на север от Бугского лимана. Здесь у него 2 возможных направления: на север либо на Одессу. Направление усилий, на данный момент, я определить не могу.
Меры противодействия ВСУ напишу в другом посте. Руководству ВСУ наконец следует уяснить себе простую истину: тот, кто пытается быть сильным везде, в итоге, будет слабым во всех местах.
Всё это безобразие происходит при, уже состоявшемся, численном превосходстве ВСУ над противником. Да, противник имеет преимущество в авиации и артиллерии, но нынешнее время года значительно сводит это преимущество к минимуму.