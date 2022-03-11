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Путін має повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін має повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засуджує агресію Росії та закликав зробити все можливе, щоб закінчити цю війну. Агресія не має вийти за межі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У цій боротьбі Столтенберг цінує також ініціативи Туреччини. Він вважає, що країни мають разом протистояти Росії.

"Президенту Путіну необхідно припинити цю війну і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України. Тут теж є діалог", – зазначив Столтенберг.

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Генсек також зауважив, що НАТО рішуче відповідає Росії. Альянс зробив чимало для України.

"Ми навчили десятки тисяч бійців України. Проти окупаційних військ ведеться велика боротьба. Ця війна не має перерости у війну НАТО з Росією. У такому разі вона призведе до ще більших жертв", - сказав Столтенберг.
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Топ коментарі
+11
Так вона вже вийшла, у вас вже близько 2 млн. біженців, а буде в 10 раз більше, якщо ви і далі лише язиками будете молоти.
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11.03.2022 13:07
+11
Снова обосрался этот гамнюк в очках столтенберг. Война не должна выйти за пределы Украины. ****** сцыкло. А что если выйдет, то ты обосрешся еще шесть раз и подашь в отставку сразу
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11.03.2022 13:24
+10
таваріщ столтенберг, не переймайся, досидиш ти у своєму теплому кріслі до вересня. одне прохання до тебе: не роззяпляв би ти свого смердючого ротика! ******** пошановувач московії1..
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11.03.2022 13:09
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Так вона вже вийшла, у вас вже близько 2 млн. біженців, а буде в 10 раз більше, якщо ви і далі лише язиками будете молоти.
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11.03.2022 13:07 Відповісти
таваріщ столтенберг, не переймайся, досидиш ти у своєму теплому кріслі до вересня. одне прохання до тебе: не роззяпляв би ти свого смердючого ротика! ******** пошановувач московії1..
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11.03.2022 13:09 Відповісти
Циничные ублюдки...
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11.03.2022 13:09 Відповісти
Столтенберг!!! стопніть усі польоти над моєю країною!!! маєте Бога в серці!
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11.03.2022 13:11 Відповісти
подружка пуйла меркель не для того посадила столтенберга у це крісло, шо б він з москалями воював.
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11.03.2022 13:22 Відповісти
Бздун
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11.03.2022 13:13 Відповісти
надо бы ему на вас пару бомб скинуть, тогда бы и патриот дали б
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11.03.2022 13:13 Відповісти
а вот тут ********** ти просрав..
путлер побачив що нато- це купка паркетних засранців з погонами котрі нічого не можуть
і скоро вас на вшивість попробують
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11.03.2022 13:18 Відповісти
Снова обосрался этот гамнюк в очках столтенберг. Война не должна выйти за пределы Украины. ****** сцыкло. А что если выйдет, то ты обосрешся еще шесть раз и подашь в отставку сразу
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11.03.2022 13:24 Відповісти
першій зустріне путлера в берліні з тортом
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11.03.2022 13:27 Відповісти
інколи, після чергових висерів євроатлантики задумовуєшся, об'єднатися з росією і скинути це ******** перелякане в атлантику. їх цинізм зашкалює. гинуть масово люди, а воно меле про якісь межі.
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11.03.2022 13:30 Відповісти
Об'єднатися з расією??? Ти шо дебіл? Пішов нах . НАТО сцикуни але не вони вбивають дітей, жінок і українців взагалі. Іди хоч зараз в Харків або Маріуполь і там об'єднуйся скот.
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Як ти написав коментар, ти ж деактивований 404?
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04.04.2022 11:24 Відповісти
скоро **** і до вас добереться, сьог. над Хорватієюзбили літак і походу це скрєпольот кацапстану, вже визначили елемент двигуна але ще не нагнітають щоб європейси не пообсирались раніше часу. може і замнуть.
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11.03.2022 13:31 Відповісти
Они за 300 своих граждан ,в сбитом орками боинге , за 9 лет не могут приговор выродить.
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11.03.2022 13:33 Відповісти
Війна маєте закінчитися в Мордорі на красной площади.
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11.03.2022 13:37 Відповісти
Коротко: гав-гав, пливе пароплав.
Сидів би вже й мовчав, херой. Невже не зрозуміло, що зі сторони це виглядає так: російський амбал намагається гвалтувати маленьку українську дівчинку, погрожуючи натовкти пики всім хто йому заважатиме, а це нікчемне чучело в очочках просто стоїть поруч і щопівгодини нудить, що амбал має перестати порушувати закон і лишити дівчинку в спокої.
А то що, столтенберг? Що ти зробиш? Ще більше занепокоїшся, аж до всирачки? Повезло вам, тварюки ситі, що між російським покидьком і вами є Україна, яка ціною власних міст боронить світ від російської падлюки. То хоч мали б краплинку поваги і не ******* щопівгодини...
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11.03.2022 13:38 Відповісти
Оце точно.
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11.03.2022 13:41 Відповісти
"Ця війна не має перерости у війну НАТО з Росією. У такому разі вона призведе до ще більших жертв"

Почему и за счёт кого?
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11.03.2022 13:40 Відповісти
накінець-то, через 16 днів війни пан Столтенберг зміг випрати і висушити свої обісрані штани і щось не дуже внятно пробелькотів. Українцям потрібно переслати йому, про всяк випадок памперси, всеодно з нього як з козла молока, Ангела, по вказівці патрона путіна, знала кого ставила біля керма НАТО.
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11.03.2022 13:42 Відповісти
От гандон а може должна щоб ви відчули
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11.03.2022 13:47 Відповісти
Николаевская область. Местные нашли место бомжевания русской армии.

https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
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11.03.2022 13:47 Відповісти
Має... Має.... Желательно на территорию Германии... Или Франции...
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11.03.2022 13:48 Відповісти
Ах, ах, война не должна выйти за границы Украины иначе будет еще больше жертв. Господи, какие трусы, противно и гадко. Одну уже "великую" армию мы увидели. Что-то мне аж интересно, а не такая же "великая" и та армия НАТО? Две "великие" армии и среди них гордая и смелая Украина. Ребята, украинский народ таки непобедим. Слава Украине, а все остальные пошли нах@й.
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11.03.2022 13:48 Відповісти
200% Ви праві
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Та ви що, там же 5500 вояк
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11.03.2022 14:01 Відповісти
Если бы НАТО обзавелось яйцами и дало самолёты и ПВО, то никакого выхода конфликта да пределы Украины не сталося бы.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
Трусливі кнурі, так бояться путлера, що треба носити памперси. Нафіга нам та Європа, треба з Великобританією зв'язки налагоджувати і Польщею та республіками Прибалтики, то буде більше толку.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
С этим нато все понятно...хуйла задавить санкциями в ваших силах но что то не видно чтоб он обоссался.
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11.03.2022 13:54 Відповісти
Саме найгірше,що може бути в НАТО, це коли ним керують проплачені прорашистські холуї. І ось чому,-Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засуджує агресію Росії та закликав зробити все можливе,---засуджувати і закликати , рашиста холуй із НАТО , далеко не є та можливість, що має у своєму розпорядженні НАТО , котра закриває небо над Україною від смерті, котру сіє рашист і котра б допомогла прискорити завершенню війни.
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11.03.2022 13:56 Відповісти
О нє, пане, треба зробити все, щоб війна, а не біженці(на які підуть кошти виділені Україні і які осядуть в гаманцях ЄС) дійшла до вас!!!! Тоді і про міги і про ******* пво, яке ви футболите неділі і місяці я вам напам'ятаю. Поки ві просто співучасники. Я не зрадофіл, я вірю, що ми дійдемо як мінімум до границі , але ваша жага заробити коштує Україні життя людей кожен день.
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11.03.2022 13:56 Відповісти
Ця війна не має вийти за межі України, - Столтенберг
звісно, тоді ж йому треба буде всеж прийняти рішення на відсіч орді...а воно вкрай запугане, як и усе те НАТО...1000% що якщо хутло нападе на страні Балтії столтенберг скаже - це не все НАТо-хай забирає и дуже обеспокоїться
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11.03.2022 14:01 Відповісти
Це звучить як заклинання. Але х$й@о не прогнозоване ж. А якщо бойові дії перенесуться на території Московії, тоді що? Теж будуть заклинання?
Ми цінимо підтримку України Заходом, але не треба бути такими тхорами, щоб і вашим, і нашим. Якщо йдеться про захист європейських цінностей, то мусите поділити долю України, не бульше, і не менше. Такі сьогодні реалії. Інакше матимете другу нацистську окупацію.
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11.03.2022 14:06 Відповісти
Дерьмо.
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11.03.2022 14:19 Відповісти
Уже смешно слушать такие речи…главное ,что что то «нато»сказало,чтобы облегчить свою совесть ,не впечатлит «пу»..только на жесткие действия,противостояние он может вывести свои войска..В нато нужно же реально смотреть на вещи,наконец то снять розовые очки..
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11.03.2022 14:29 Відповісти
Ця пика починає вже дратувать.
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04.04.2022 11:10 Відповісти
 
 