Путін має повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засуджує агресію Росії та закликав зробити все можливе, щоб закінчити цю війну. Агресія не має вийти за межі України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У цій боротьбі Столтенберг цінує також ініціативи Туреччини. Він вважає, що країни мають разом протистояти Росії.
"Президенту Путіну необхідно припинити цю війну і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не має вийти за межі України. Тут теж є діалог", – зазначив Столтенберг.
Генсек також зауважив, що НАТО рішуче відповідає Росії. Альянс зробив чимало для України.
"Ми навчили десятки тисяч бійців України. Проти окупаційних військ ведеться велика боротьба. Ця війна не має перерости у війну НАТО з Росією. У такому разі вона призведе до ще більших жертв", - сказав Столтенберг.
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путлер побачив що нато- це купка паркетних засранців з погонами котрі нічого не можуть
і скоро вас на вшивість попробують
Сидів би вже й мовчав, херой. Невже не зрозуміло, що зі сторони це виглядає так: російський амбал намагається гвалтувати маленьку українську дівчинку, погрожуючи натовкти пики всім хто йому заважатиме, а це нікчемне чучело в очочках просто стоїть поруч і щопівгодини нудить, що амбал має перестати порушувати закон і лишити дівчинку в спокої.
А то що, столтенберг? Що ти зробиш? Ще більше занепокоїшся, аж до всирачки? Повезло вам, тварюки ситі, що між російським покидьком і вами є Україна, яка ціною власних міст боронить світ від російської падлюки. То хоч мали б краплинку поваги і не ******* щопівгодини...
Почему и за счёт кого?
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
звісно, тоді ж йому треба буде всеж прийняти рішення на відсіч орді...а воно вкрай запугане, як и усе те НАТО...1000% що якщо хутло нападе на страні Балтії столтенберг скаже - це не все НАТо-хай забирає и дуже обеспокоїться
Ми цінимо підтримку України Заходом, але не треба бути такими тхорами, щоб і вашим, і нашим. Якщо йдеться про захист європейських цінностей, то мусите поділити долю України, не бульше, і не менше. Такі сьогодні реалії. Інакше матимете другу нацистську окупацію.