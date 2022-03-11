Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн
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Кількість біженців із України з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти неї, до Польщі досягла 1,52 млн, повідомила прикордонна служба Польщі у п'ятницю у Твіттері.
За її даними, 10 березня польський кордон перетнули 87 тис. людей із України, 11 березня станом на 7 ранку - ще 25,4 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на 13:00 за Києвом 10 березня, загалом військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 473,43 тис. людей за 15 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.
Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,6% усіх біженців, тоді як Угорщина прийняла 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 9 березня) - 258,84 тис.
За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тис., до Білорусі - 0,86 тис.
Управління зазначає, що після деякого зниження потік біженців знову зріс: якщо після піку 208,94 тис. 6 березня наступного дня він знизився до 200,9 тис., 8 та 9 березня - відповідно до 185,18 тис. та 174, 62 тис., то 10 березня знову підскочив до 190,43 тис.
"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити майже 4 млн людей", - зазначає УВКПЛ ООН.
За його даними, на середину 2021 року у світі було 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі - 36,49 тис.
Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКПЛ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.
Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхали до інших країн.
Крім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають із України та повертаються додому.
Будь ласка, зачекайте...
БІЖЕНОК з цих "біженців" щонайменше 95% (чоловіки тільки дуже старі, та інваліди), дітей лише мільйон, тобто жінок без ЖОДНОЇ дитини не меньше 500 тисяч, а всі кажуть що евакуювати жінок треба бо вони народжують, майбутнє бла-бла-бла... Цікаво, а для жінок введуть родильну повинність за привілеї тікати з міст та навіть країни, коли чоловікам нічого цього немає, щей плюс військова зобов"язаність? Чи після війни знову будуть казати що жінки "пригнічені патріархатом", і нам негайно потрібні квоти на гендиректоринь і депутаток для жінок? мені просто цікаво, наскільки ще сильно чоловіків пошлють туди само куди і той сраний рашистський корабель... рівень народжуваності 1.1, коли мінімум для відтворення 2.5, але у жінок привілеї котрі рятують їм життя БЕЗ ніяких зобов"язань після цього. Може таки треба для бездітних жінок 20+ віку також призов у армію ввести, а то я щось не розумію яка причина для таких грандіозних привілей (котрих в законах у нас, до речі, окрім цих ще сотні).
П.С. не треба тут кидатися слюною і цькувати мене з фразочками "надівай спідницю і тікай" я б не евакуювався навіть якщо можна було б, мені помирати не страшно, і життя мене і так не влаштовує, я гість на цьому світі, просто не хочу щоб чоловіків після стількох жертв і надалі називали "привілейованими" коли вони дискриміновані, і тим паче не продовжували надалі забирати залишки прав людини в угоду "вічнопригніченим "мыжрожаем" з, в кращому випадку, 1 дитиною в 35 і все, і які користуються привілеями але "никому и ничего не должны"...
П.С. не 500 тисяч, а ПІВТОРА МІЛЬЙОНА БЕЗДІТНИХ ЖІНОК.
Приміром, 95% моїх знайомих через польщу потрапляли у треті країни.