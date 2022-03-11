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біженці (1019) війна (56406) Польща (5155) Євросоюз (7020)

Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн

Кількість біженців із України з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти неї, до Польщі досягла 1,52 млн, повідомила прикордонна служба Польщі у п'ятницю у Твіттері.

За її даними, 10 березня польський кордон перетнули 87 тис. людей із України, 11 березня станом на 7 ранку - ще 25,4 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на 13:00 за Києвом 10 березня, загалом військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 473,43 тис. людей за 15 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,6% усіх біженців, тоді як Угорщина прийняла 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 9 березня) - 258,84 тис.

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За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тис., до Білорусі - 0,86 тис.

Управління зазначає, що після деякого зниження потік біженців знову зріс: якщо після піку 208,94 тис. 6 березня наступного дня він знизився до 200,9 тис., 8 та 9 березня - відповідно до 185,18 тис. та 174, 62 тис., то 10 березня знову підскочив до 190,43 тис.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити майже 4 млн людей", - зазначає УВКПЛ ООН.

За його даними, на середину 2021 року у світі було 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКПЛ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхали до інших країн.

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Крім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають із України та повертаються додому.
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Кацапи те саме робили в Сірії, бомбили все підряд, щоб ЄС накрило хвилею біженців.
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11.03.2022 13:20 Відповісти
Добре що хоть хтось в безпеці але...

БІЖЕНОК з цих "біженців" щонайменше 95% (чоловіки тільки дуже старі, та інваліди), дітей лише мільйон, тобто жінок без ЖОДНОЇ дитини не меньше 500 тисяч, а всі кажуть що евакуювати жінок треба бо вони народжують, майбутнє бла-бла-бла... Цікаво, а для жінок введуть родильну повинність за привілеї тікати з міст та навіть країни, коли чоловікам нічого цього немає, щей плюс військова зобов"язаність? Чи після війни знову будуть казати що жінки "пригнічені патріархатом", і нам негайно потрібні квоти на гендиректоринь і депутаток для жінок? мені просто цікаво, наскільки ще сильно чоловіків пошлють туди само куди і той сраний рашистський корабель... рівень народжуваності 1.1, коли мінімум для відтворення 2.5, але у жінок привілеї котрі рятують їм життя БЕЗ ніяких зобов"язань після цього. Може таки треба для бездітних жінок 20+ віку також призов у армію ввести, а то я щось не розумію яка причина для таких грандіозних привілей (котрих в законах у нас, до речі, окрім цих ще сотні).

П.С. не треба тут кидатися слюною і цькувати мене з фразочками "надівай спідницю і тікай" я б не евакуювався навіть якщо можна було б, мені помирати не страшно, і життя мене і так не влаштовує, я гість на цьому світі, просто не хочу щоб чоловіків після стількох жертв і надалі називали "привілейованими" коли вони дискриміновані, і тим паче не продовжували надалі забирати залишки прав людини в угоду "вічнопригніченим "мыжрожаем" з, в кращому випадку, 1 дитиною в 35 і все, і які користуються привілеями але "никому и ничего не должны"...
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11.03.2022 13:23 Відповісти
Цей світ несправедливий. Просто змирися.
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11.03.2022 13:45 Відповісти
Тобто змиритися з тим, що чоловіки гімно і нічого не варті, а жінки "пригнічені і їм треба золоті гори за красиві очі"?

П.С. не 500 тисяч, а ПІВТОРА МІЛЬЙОНА БЕЗДІТНИХ ЖІНОК.
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11.03.2022 13:50 Відповісти
Да. Така наша доля. Ми подохнемо на фронтах, а вони пригріють свої п'яті точки в Швейцарії і Німеччині.
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11.03.2022 13:58 Відповісти
Зараз польща стала хабом з якого біженці роз'їжджаються по європі і світу оскільки сюди їдуть всі евакуаційні поїзди з України і тут багато піших переходів. Тому не слід розповідати казки про 1.5 мільйони біженців у польщі - це фейк.
Приміром, 95% моїх знайомих через польщу потрапляли у треті країни.
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Super gut...
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11.03.2022 19:37 Відповісти
можна тільки здогадуватися які черги будуть на "Яготин" і "Устілуг" після сьогоднішніх обстрілів Луцька і Франківська ..
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11.03.2022 14:05 Відповісти
Велика кількість біженців вже неповернеться.
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11.03.2022 14:10 Відповісти
 
 