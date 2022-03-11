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У Пологах загарбники вивезли в невідомому напрямку двох дітей, яким через обстріл відірвало ноги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Пологах загарбники вивезли в невідомому напрямку двох дітей, яким через обстріл відірвало ноги

У Пологах, де загарбники обстріляли житлові будинки, двом дітям відірвало ноги, їх забрали російські солдати та вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм Запорізької ОВА.

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"У четвер, 10 березня, з облоги вийшли військовослужбовці ТрО, які розповіли про ситуацію в населеному пункті Пологи та страшну історію. За їх словами, внаслідок обстрілу житлових будинків цього населеного пункту було дуже багато постраждалих серед мирного населення. Серед них - дівчинка 8 років (донька одного з фермерів), якій відірвало ногу. Її побачили окупанти, які приїхали, щоб надати медичну допомогу своїм трьом пораненим солдатам. Окупанти сказали, що забирають дитину, а коли вже збиралися їхати, то побачили ще і хлопчика, у якого теж була відірвана нога. Вони і його забрали, та вивезли цих юних місцевих мешканців у невідомому напрямку", - йдеться у дописі.

Обласна влада додає, що розповідає про ці страшні події задля того, аби попередити фейкові новини з боку російських ЗМІ.

В ОВА також додають, що в окупованих містах зі слів очевидців, солдати-окупанти трощать домівки місцевих жителів, забирають мобільні телефони та влаштовують різного характеру перевірки, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

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Топ коментарі
+45
Повезли пропагандонские ролики снимать. Ненавижу кацапских свиней!
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11.03.2022 13:14
+28
отвезли снимать ролики о том как "преступные" украинские войска типа обстреливают детей. Это же сразу понятно.
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11.03.2022 13:16
+23
нелюди - нечеловекообразные твари. убивать, убивать и еще раз убивать.
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11.03.2022 13:15
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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11.03.2022 13:13 Відповісти
Повезли пропагандонские ролики снимать. Ненавижу кацапских свиней!
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11.03.2022 13:14 Відповісти
нелюди - нечеловекообразные твари. убивать, убивать и еще раз убивать.
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11.03.2022 13:15 Відповісти
отвезли снимать ролики о том как "преступные" украинские войска типа обстреливают детей. Это же сразу понятно.
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11.03.2022 13:16 Відповісти
кацапію знищити, зітерти з лиця Землі!
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11.03.2022 13:17 Відповісти
Нужно призывать международных кинематографистов - это должен увидеть весь мир!
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11.03.2022 13:19 Відповісти
роSSіяни, ви виродки, орки, падли!!! горіти вам у пеклі!!!
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11.03.2022 13:19 Відповісти
Не брати полонених ! Ні в якому разі!
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11.03.2022 13:20 Відповісти
андрофаги сліди замітають.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Саранча , а не нация
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11.03.2022 13:28 Відповісти
Ждём их на передачах скабы Киселя и соловья.....
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11.03.2022 13:49 Відповісти
А почему киселя с большой написали?
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11.03.2022 13:55 Відповісти
відсутність в усіх адекватних господарів-українців вогнепальної зброї значно полегшило долю окупанта-кацапа і ускладнило Українцям.. спасібА дрепутанам-сцикунам і їх.............. тепер усі рухи у цьому напрямку трошки запізно.. есть вещи, которые нужно делать вОвремя, а не после..(
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Окупант ховає свої злодіяння!!!
В Україні до їх «ученієв» у дітей були батьки і здоров'я !!!
Білоруси теж нехай знають, до чого вони причетні!!
Слава Україні!!
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11.03.2022 14:19 Відповісти
 
 