У Пологах загарбники вивезли в невідомому напрямку двох дітей, яким через обстріл відірвало ноги

У Пологах, де загарбники обстріляли житлові будинки, двом дітям відірвало ноги, їх забрали російські солдати та вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм Запорізької ОВА.

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"У четвер, 10 березня, з облоги вийшли військовослужбовці ТрО, які розповіли про ситуацію в населеному пункті Пологи та страшну історію. За їх словами, внаслідок обстрілу житлових будинків цього населеного пункту було дуже багато постраждалих серед мирного населення. Серед них - дівчинка 8 років (донька одного з фермерів), якій відірвало ногу. Її побачили окупанти, які приїхали, щоб надати медичну допомогу своїм трьом пораненим солдатам. Окупанти сказали, що забирають дитину, а коли вже збиралися їхати, то побачили ще і хлопчика, у якого теж була відірвана нога. Вони і його забрали, та вивезли цих юних місцевих мешканців у невідомому напрямку", - йдеться у дописі.

Обласна влада додає, що розповідає про ці страшні події задля того, аби попередити фейкові новини з боку російських ЗМІ.

В ОВА також додають, що в окупованих містах зі слів очевидців, солдати-окупанти трощать домівки місцевих жителів, забирають мобільні телефони та влаштовують різного характеру перевірки, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

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