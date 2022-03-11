Leroy Merlin залишається на ринку РФ, готує збільшення поставок та асортименту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, продовжить працювати на російському ринку попри розпочату агресором війну та масові бойкоти бізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", - йдеться в листі.
У листі також зазначається, що компанія підтверджує, що не штрафуватиме партнерів за недопоставки.
"Однак ми очікуємо від вас партнерського підходу та виконання рівня сервісу … Нам із вами дуже важливо гарантувати наявність товарів для наших клієнтів", – пише компанія.
Leroy Merlin зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку відкритий до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту. Компанія повідомила, що створила штаб з імпортозаміщення та значно активізувала пошук нового асортименту та заміщення товарів, з якими виникли складнощі при постачанні чи виробництві.
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потрібно зробити так щоб вони більше взагалі не відчинились.
а таких 70%
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на лист партнерам у розпорядженні редакції.
Для Leroy Merlin рынок Украины это больше имеджевый проект. Магазины с трудом выходили на операционный ноль. Заставят закрыть - они выдохнут и только спасибо скажут, получив немалую компенсацию от страховых компаний. А 500 украинцев останутся без работы.
"Д" - думайте!
Помнишь знаменитые мэмы об ответе путлера на санкции Запада "Будем бомбить Воронеж"? Так вот ты и тебе подобные предлагают поступать так же, только в Украине, оставив 500 украинцев без работы.
У нас еще много есть западных брендов, которые не свернули свою деятельность в *********. Всё закрыть, всех украинцев на улицу?
И ваши манипуляции, что за налоги Leroy Merlin финансируются бомбардировки Украины - это бред для любого человека понимающего стоимость войны и источники финансирования.
И как-то вы удобненько "пропустили" мой вопрос:
У нас еще много есть западных брендов, которые не свернули свою деятельность в *********. Всё закрыть, всех украинцев на улицу?
Направьте ваш патриотизм (в который я верю) в конструктивное русло и не пишите бред, вредящий интересам Украины.
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Вот именно! Наконец, это дошло даже до Вас. 👍
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Именно так я, в отличие от Вас, неизменно и поступаю.
Мой "неудобный" вопросик вы проигнорировали. Понимаю.
Тогда ответьте: Как закрытие 6-и магазинов Leroy Merlin в Украине остановит "финансирование 100-а магазинами Leroy Merlin в рашке, бомбордировок нашей страны?
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Вы действительно этого не понимаете? 0_0
Они сами уступили свой рынок - сами виноваты.
НЕ ВИРОБНИК.
- Ніяких французьких та німецьких фірм в Україні!
- Ніяких контрактів з французькими та німецькими фірмами!