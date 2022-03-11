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Leroy Merlin залишається на ринку РФ, готує збільшення поставок та асортименту

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Leroy Merlin залишається на ринку РФ, готує збільшення поставок та асортименту

Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, продовжить працювати на російському ринку попри розпочату агресором війну та масові бойкоти бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", - йдеться в листі.

У листі також зазначається, що компанія підтверджує, що не штрафуватиме партнерів за недопоставки.

"Однак ми очікуємо від вас партнерського підходу та виконання рівня сервісу … Нам із вами дуже важливо гарантувати наявність товарів для наших клієнтів", – пише компанія.

Leroy Merlin зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку відкритий до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту. Компанія повідомила, що створила штаб з імпортозаміщення та значно активізувала пошук нового асортименту та заміщення товарів, з якими виникли складнощі при постачанні чи виробництві.

Також читайте: Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+92
Нафуй з України!
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11.03.2022 13:22
+57
у цієї мережі є магази в Києві і Одесі які наразі зачинені.
потрібно зробити так щоб вони більше взагалі не відчинились.
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11.03.2022 13:23
+47
Международный бойкот!
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11.03.2022 13:23
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Нафуй з України!
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11.03.2022 13:22 Відповісти
всього французського !!!!
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11.03.2022 13:24 Відповісти
У нас их сетей совсем немного .пару. 5 в Киеве и 1 в Одессе .у лаптей их за 100
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11.03.2022 13:27 Відповісти
А їх тут і не нема майже.
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11.03.2022 13:32 Відповісти
Международный бойкот!
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11.03.2022 13:23 Відповісти
дело маршала петена и правительства виши и сейчас живет в галлии.
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11.03.2022 13:23 Відповісти
петена-путана-путина...такая инра слов
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11.03.2022 13:49 Відповісти
у цієї мережі є магази в Києві і Одесі які наразі зачинені.
потрібно зробити так щоб вони більше взагалі не відчинились.
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11.03.2022 13:23 Відповісти
бывший OBI, они им продали сеть магазинов
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11.03.2022 13:25 Відповісти
А якщо подивитись на мапу їх маркетів в Києві, то вони виглядають як мітки!
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11.03.2022 19:39 Відповісти
А колись мені цей магазин на Полярній подобався... Тепер іде в напрямку кацапського кораБЛЯ ((( Суки продажні!
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11.03.2022 13:23 Відповісти
Занотовуємо
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11.03.2022 13:23 Відповісти
их свои сожрут и не подавятся
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11.03.2022 13:23 Відповісти
жабоїди вже давненько себе проявили у якості поціновувачів московії.
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11.03.2022 13:25 Відповісти
у них память короткая. забыли лягушатники как их диды мацквабад сжигали и потом на мордовских лесах замерзали.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Це- ЛАЙНО мерлін...
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11.03.2022 13:25 Відповісти
жабоіди- вони такі за два евро гівно будуть жрати
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11.03.2022 13:25 Відповісти
Представляю какие очереди будут в ЛМ в Украине...10 человек в день? Неделю?
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11.03.2022 13:25 Відповісти
Цієї гидоти в Україні НЕ БУДЕ .
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11.03.2022 13:33 Відповісти
гуппи променявшие ракетную программу на строительство дорог будут в очереди.

а таких 70%
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11.03.2022 13:45 Відповісти
Кровавая организация - весь мир должен увидеть и отказаться от продукции этих спонсоров фашизма.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
в чехії їх нема і не було. є обі, баумакс, горнбах. так що на майбутнє спокійно можна заборонити їх діяльність в україні.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
В польщі є. Поляки їм такий бойкот мають влаштувати, що весь світ чути буде. Тим більше, що там є багато конкурентів, які це можуть профінансувати
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11.03.2022 13:36 Відповісти
А сколько в Чехии (Прага) городских автобусов Рено - Кароса? Там Франция ещё с 18 года прошлого века Чехию поддерживала больше всех..
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11.03.2022 13:38 Відповісти
жабоеды, ничего другого я от них и не ждал. и свой Ашан они тоже не выводят. А немцы свое Метро из рашки не выводят.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Робимо великі замовлення з доставкою і не забираємо
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Може й правда, але
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на лист партнерам у розпорядженні редакції.
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11.03.2022 13:27 Відповісти
Чергові жабоїди-колаборанти.
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11.03.2022 13:27 Відповісти
Як ми бачимо, тільки американці і ряд провідних корпорацій бойкотують парашию. А жабоїди, німці, навіть поляки спокійно собі заробляють на крові. До речі, квартал95 вже вийшов з кацапського ринку чи єто другоє?
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11.03.2022 13:29 Відповісти
кондоми штопані
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11.03.2022 13:30 Відповісти
пан макрон, який так побивається за миром сказав своїм бізнесменам щоб не спішилися виходити з рф, а курви й раді слухатися, бабло дорожче.
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11.03.2022 13:30 Відповісти
Гереги с радостью заберут к себе все леруа в Украине,забыли такую торговую сеть на веки вечные.
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11.03.2022 13:30 Відповісти
То треба трохи зазейтити йх і *****. Це жадібні жабоїди за копійку вдавляться
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11.03.2022 13:34 Відповісти
А ашаны почему у нас работают еще? . В кацапстане французские ****** ашаны дальше работают
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11.03.2022 13:35 Відповісти
Не поспішайте, це схоже на фейк. Як вони будуть робити поставки до скоторашки? Мені здається, це вкид....
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Треба почекати, перевірити. Згадайте, вкиди про ООН, ще якісь аналогічні...
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11.03.2022 13:37 Відповісти
Через Польщу їдуть тисячі фур. Але вже є заклики в польському інтернеті ввести "народні" санкції. Так що не все так просто у цих жабоїдів
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11.03.2022 13:39 Відповісти
Пффф, караваны фур с немчуры с санкционкой лезут прямо сейчас через Литву на Беларусь и россию. Так и потом буду
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11.03.2022 13:40 Відповісти
Там написано, что об этом сообщает касабский Интерфак. Хотелось бы узнать что об этом скажет сама компания.
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Все фиксируется...и после нашей Победы многие пойдут в направлении рускага корабля...
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Записываем: леруа мурло, ашан, метро… что там ещё? После победы их просто здесь не буде
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11.03.2022 13:37 Відповісти
Продажні тварюки!
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11.03.2022 13:37 Відповісти
Кажись, кто-то решил пожизненно присесть за финансирование терроризма...
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11.03.2022 13:38 Відповісти
Почему в статье не назван Ашан ? Бойкотировать надо и Ашан !
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11.03.2022 13:40 Відповісти
Посібники фашистів.
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11.03.2022 13:40 Відповісти
ПіДри жобоїдні
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11.03.2022 13:44 Відповісти
Люди, которые хотят во время войны, оставить безработными 500 украинцев, закрыв 6 маг. Leroy Merlin - безмозглые предатели.
Для Leroy Merlin рынок Украины это больше имеджевый проект. Магазины с трудом выходили на операционный ноль. Заставят закрыть - они выдохнут и только спасибо скажут, получив немалую компенсацию от страховых компаний. А 500 украинцев останутся без работы.
"Д" - думайте!
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11.03.2022 13:45 Відповісти
А сколько украинцев оставят (и уже оставили) без работы (а многих - и без жизни) выпущенные по украинским городам ракеты, купленные российско-фашистскими захватчиками на деньги, которые заплатил им Леруа Мерлен? о_0
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11.03.2022 13:55 Відповісти
Твои эмоции понятны. Только мозг неплохо бы подключать периодически.
Помнишь знаменитые мэмы об ответе путлера на санкции Запада "Будем бомбить Воронеж"? Так вот ты и тебе подобные предлагают поступать так же, только в Украине, оставив 500 украинцев без работы.
У нас еще много есть западных брендов, которые не свернули свою деятельность в *********. Всё закрыть, всех украинцев на улицу?
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11.03.2022 14:13 Відповісти
500 живих знайдуть роботу в Збройних Силах України в Нацгвардії та на підприємствах українського бізнесу, а тисячі вбитих орками не оживуть!
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11.03.2022 14:43 Відповісти
Вы не адказалі на мае пытанне. Чаму? Вам ёсць што хаваць?
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11.03.2022 15:51 Відповісти
Спор бесцельный. Я вам про экономику (причем ВОЕННУЮ экономику), а вы мне толкаете урапатриотические пропагандистские лозунги. И такие лозунги правильные во время войны. Но только не ваши. Ваши из серии "бомбить Воронеж". Предлагать во время войны увеличить безработицу в Украине может или ибицил или предатель.
И ваши манипуляции, что за налоги Leroy Merlin финансируются бомбардировки Украины - это бред для любого человека понимающего стоимость войны и источники финансирования.
И как-то вы удобненько "пропустили" мой вопрос:
У нас еще много есть западных брендов, которые не свернули свою деятельность в *********. Всё закрыть, всех украинцев на улицу?
Направьте ваш патриотизм (в который я верю) в конструктивное русло и не пишите бред, вредящий интересам Украины.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
за налоги Leroy Merlin финансируются бомбардировки Украины
---
Вот именно! Наконец, это дошло даже до Вас. 👍
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11.03.2022 16:14 Відповісти
не пишите бред, вредящий интересам Украины
---
Именно так я, в отличие от Вас, неизменно и поступаю.
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11.03.2022 16:15 Відповісти
Вы прекрасно понимаете, что я загнал вас под лавку аргументами и крутитесь сейчас как уж на сковородке. Смешно.
Мой "неудобный" вопросик вы проигнорировали. Понимаю.
Тогда ответьте: Как закрытие 6-и магазинов Leroy Merlin в Украине остановит "финансирование 100-а магазинами Leroy Merlin в рашке, бомбордировок нашей страны?
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11.03.2022 16:32 Відповісти
О, да Вы еще и врунишка!
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11.03.2022 16:41 Відповісти
Слив зачетный.
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11.03.2022 16:43 Відповісти
Ну, а всё-таки?
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11.03.2022 16:46 Відповісти
Как закрытие 6-и магазинов Leroy Merlin в Украине остановит "финансирование 100-а магазинами Leroy Merlin в рашке, бомбордировок нашей страны?
---
Вы действительно этого не понимаете? 0_0
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11.03.2022 16:45 Відповісти
От страховых фирм ? В связи с чем ? НЕ СМЕШИТЕ
Они сами уступили свой рынок - сами виноваты.
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11.03.2022 13:58 Відповісти
Пшел вон.
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11.03.2022 14:05 Відповісти
А Макрон об этом знает?
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11.03.2022 13:46 Відповісти
Нет, его обманули... Сказали, что это учения.
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11.03.2022 13:56 Відповісти
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11.03.2022 13:47 Відповісти
Leroy Merlin це щось типу Епіцентру...

НЕ ВИРОБНИК.
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11.03.2022 13:55 Відповісти
Ок, завтра в Барселоне на ихнем магазине нбудет написано лично мной что они пособники рассосии
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11.03.2022 14:16 Відповісти
кому война, кому мать родна
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Повторюю і буду повторювати:
- Ніяких французьких та німецьких фірм в Україні!
- Ніяких контрактів з французькими та німецькими фірмами!
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11.03.2022 14:36 Відповісти
Прощай, ЛЕРУА Марлен.
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11.03.2022 14:45 Відповісти
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11.03.2022 15:34 Відповісти
французы всегда хотят быть затычкой к каждой бочке.
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11.03.2022 15:44 Відповісти
 
 